Стало известно, где похоронят Михаила Кокшенова

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Народного артиста России Народного артиста России Михаила Кокшенова кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.

Прощание с артистом состоится 7 июня в 10:30 в ритуальном зале Митинского крематория. Урну с прахом захоронят в фамильном склепе, где похоронены мать, бабушка и другие родственники актера.

Склеп находится недалеко от могилы писателя Николая Гоголя, добавила она.

Михаила Кокшенова не стало 5 июня. Артист умер от последствий инсульта в 83 года.

Актер окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, служил в труппе Академического театра имени Владимира Маяковского, в 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.