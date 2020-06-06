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Культура
2020-06-06T15:09
https://ria.ru/20200606/1572559023.html
Стало известно, где похоронят Михаила Кокшенова
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572517915_0:183:2602:1648_1036x0_80_0_0_0054936255e9bf1e5d21722df805d268.jpg
РИА Новости

Стало известно, где похоронят Михаила Кокшенова

12:04 06.06.2020 (обновлено: 15:09 06.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктер Михаил Кокшенов
Актер Михаил Кокшенов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Народного артиста России Михаила Кокшенова кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила в Facebook поэтесса Любовь Воропаева.
Прощание с артистом состоится 7 июня в 10:30 в ритуальном зале Митинского крематория. Урну с прахом захоронят в фамильном склепе, где похоронены мать, бабушка и другие родственники актера.
Актер Михаил Кокшенов
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Склеп находится недалеко от могилы писателя Николая Гоголя, добавила она.
Михаила Кокшенова не стало 5 июня. Артист умер от последствий инсульта в 83 года.
Кадр из фильма Молодые
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Актер окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, служил в труппе Академического театра имени Владимира Маяковского, в 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.
Кокшенов сыграл в таких фильмах, как "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли", и многих других.
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КультураУмер Михаил КокшеновРоссияМихаил КокшеновМосква
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