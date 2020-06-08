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Культура
2020-06-08T01:22
https://ria.ru/20200608/1572603045.html
Опубликовано видео с высказыванием Панина о Кокшенове
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РИА Новости

Опубликовано видео с высказыванием Панина о Кокшенове

01:22 08.06.2020
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с участием актера Алексея Панина, который высказался об ушедшем из жизни народном артисте России Михаиле Кокшенове.
Накануне Панин опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах Кокшенова. Ранее несколько изданий написали, что на церемонии прощания артист сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти. Актер назвал эту информацию ложью.

"Кокшенов хороший артист, очень порядочный человек", — заявил Панин.

При этом актер усомнился в таланте Кокшенова в качестве режиссера.

"Я же правду сказал. Но никто не хочет ее слышать", — считает он.

Панин отметил, что Кокшенов "приютил" его, когда он был еще начинающим актером.
Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. Накануне с ним простились в ритуальном зале митинского крематория в Москве. Он сыграл в таких фильмах, как "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".
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КультураРоссияШоу-бизнесМихаил КокшеновАлексей ПанинМоскваМедиа - Общество
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