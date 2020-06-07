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Культура
2020-06-07T18:32
https://ria.ru/20200607/1572597326.html
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
https://cdn22.img.ria.ru/images/154282/67/1542826751_0:435:2847:2036_1036x0_80_0_0_899c275fe919a5487cd2bfafa66b258c.jpg
РИА Новости

Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

18:32 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Алексей Панин
Актер Алексей Панин
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
Ранее несколько изданий написали, что на церемонии прощания Панин сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.
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Актер назвал эту информацию ложью.
"Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую (ерунду — Прим. Ред.), которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы": — сказал он.
Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. Накануне с ним простились в ритуальном зале митинского крематория в Москве.
Он сыграл в таких фильмах, как "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".
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