Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
Ранее несколько изданий написали, что на церемонии прощания Панин сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.
7 апреля 2019, 01:13КультураПанин объяснил, почему назвал россиян "злобными уродцами"
Актер назвал эту информацию ложью.
"Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую (ерунду — Прим. Ред.), которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы": — сказал он.
Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. Накануне с ним простились в ритуальном зале митинского крематория в Москве.
Он сыграл в таких фильмах, как "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".