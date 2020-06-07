Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Ранее несколько изданий написали, что на церемонии прощания Панин сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.

"Это паноптикум просто. Это не так, это все желтая пресса. Они пишут такую (ерунду — Прим. Ред.), которую я не знаю, как прокомментировать. Это все вранье от первой до последней буквы": — сказал он.