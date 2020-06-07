В Москве пройдет прощание с Михаилом Кокшеновым

"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича", - написала Воропаева в Facebook .

Кокшенов в 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, после служил в Академическом театре имени Владимира Маяковского, в 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино. Актер сыграл в таких фильмах, как "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли" и многих других.