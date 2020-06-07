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2020-06-07T02:00
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В Москве пройдет прощание с Михаилом Кокшеновым
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РИА Новости

В Москве пройдет прощание с Михаилом Кокшеновым

00:26 07.06.2020 (обновлено: 02:00 07.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктер Михаил Кокшенов
Актер Михаил Кокшенов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Михаил Кокшенов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Народного артиста России Михаила Кокшенова, скончавшегося на 84-м году жизни, похоронят в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище, прощание пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в воскресенье, сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

"Прощание с Михаилом Кокшеновым пройдет в ритуальном зале Митинского крематория в 10.30 утра в воскресенье, 7 июня. Позднее урна с прахом будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя. Там похоронены мама, бабушка и другие родственники Михаила Михайловича", - написала Воропаева в Facebook.

Кокшенов в 1963 году окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина, после служил в Академическом театре имени Владимира Маяковского, в 1966 году перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино. Актер сыграл в таких фильмах, как "Даурия", "Не может быть!", "Маленькие трагедии", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли" и многих других.
Актер Михаил Кокшенов
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Умер Михаил КокшеновМихаил КокшеновОбщество
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