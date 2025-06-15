https://ria.ru/20250615/kokshenov-2022275805.html

Последние дни Михаила Кокшенова: что скрывают родственники

Последние дни Михаила Кокшенова: что скрывают родственники - РИА Новости, 15.06.2025

Последние дни Михаила Кокшенова: что скрывают родственники

Смерть Михаила Кокшенова в июне 2020 года стала не только утратой для кинематографа, но и началом громкой семейной драмы. За внешним благополучием — уходом двух РИА Новости, 15.06.2025

2025-06-15T08:48:00+03:00

2025-06-15T08:48:00+03:00

2025-06-15T08:48:00+03:00

германия

михаил кокшенов

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572517915_0:183:2602:1648_1920x0_80_0_0_79ded04855ac4b24b0f63d127f207186.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Смерть Михаила Кокшенова в июне 2020 года стала не только утратой для кинематографа, но и началом громкой семейной драмы. За внешним благополучием — уходом двух жен, отсутствием публичных конфликтов — скрывались пропавшие миллионы, тайные наследники и подозрения в незаконном выводе средств. Почему последние дни актера окутаны слухами, а родственники до сих пор спорят о его имуществе?Личная жизнь как мексиканский сериалЛичная жизнь Михаила Кокшенова, известного актера фильмов "Спортлото-80" и "Самая обаятельная и привлекательная", была насыщенной и драматичной, словно сюжет мексиканского сериала. Долгое время он оставался завидным холостяком, не спешил связывать себя официальными узами брака. В 1986 году, когда Михаилу Михайловичу было уже за 40 лет, у него родилась первая дочь Алевтина от стюардессы Нины Вокрош. Этот роман был коротким, но ярким, однако не привел к оформлению брака.Практически сразу после этого Михаил встретил свою первую жену — художницу Аллу Шавырину. В 1988 году у них родилась вторая дочь — Мария. Их семейная жизнь продолжалась до начала 1990 годов. После расставания с Аллой Кокшенов прекратил с ней общение, но при этом регулярно виделся с дочерью Марией, поддерживая с ней теплые отношения.В 1990 годах Михаил познакомился со своей второй женой Еленой совершенно случайно — в очереди за фруктами. Елена стала не только супругой, но и его личной помощницей и администратором. Этот брак продлился около 20 лет, и в нем актер был по-настоящему счастлив.Однако в возрасте 72 лет Михаил вновь влюбился и ушел от Елены к Наталье Лепехиной — успешной бизнес-леди и генеральному директору компании, занимающейся производством нефтепромыслового оборудования. С Натальей Кокшенов познакомился в самолете, что стало началом их отношений и новой главы в его личной жизни."Летели за границу, сели в самолете рядом, и теперь все, не прогонишь!" — рассказывал Михаил.Однако счастье актера оказалось недолгим — возраст взял свое. У Михаила Кокшенова случился инсульт, от которого он так и не смог полностью оправиться. В июне 2020 года 83-летнего актера не стало.На похороны пришли обе его последние жены — Елена и Наталья, а также дочери Алевтина и Мария. Одна из жен, Елена, тогда успокоила присутствующих, заявив, что никакой борьбы за наследство не предвидится. Якобы еще при жизни Михаил Михайлович распределил все свое имущество между близкими."Никакой дележки наследства не будет, Миша со всеми разобрался, никого не обидел, — обещала Елена. — Мне от Миши достались две квартиры. Но никакому разделу они не подлежат, эти подарки муж сделал мне еще при жизни".Борьба за наследствоОднако ситуация оказалась совсем иной. Как рассказала в интервью Алла Шавырина, мать дочери Михаила Кокшенова Марии, она является единственной официальной супругой артиста и намерена претендовать на его наследство."Сейчас мы начали наследственное дело. По документам я — единственная жена Кокшенова, а единственным его ребенком по документам считается наша дочь Маша. Все остальное, как вы понимаете, можно трактовать по-разному", — заявила Алла Шавырина.Она добавила: "Все женщины, с которыми был Кокшенов, называют себя его женами, но я всегда оставалась в тени, потому что когда-то сама его оставила. Но единственный официальный брак Михаила Михайловича был заключен в 1985 году со мной. В 1988 году родилась Маша. Именно она круглосуточно ухаживала за отцом, когда он попал в Морозовскую больницу после инсульта. Но этого почему-то никто не учитывает, ведь какая-то Алевтина позиционирует себя в прессе как дочь Михаила... Это смешно и абсурдно. Эти женщины — так называемые жены — лишь сожительницы. С кем угодно можно жить и называть его мужем или женой, но юриспруденция остается юриспруденцией. По документам наследниками являемся только мы с Машей".Пропажа денегПо словам Аллы Шавыриной, после смерти актера со счетов Кокшенова исчезли все деньги. Еще до брака с бизнесвумен Лепехиной, Кокшенов был вполне обеспеченным человеком. Он сыграл более чем в 100 фильмах, сам занимался кинопроизводством и имел обувной бизнес. Кроме того, как отмечает Шавырина, покойный был коренным москвичом, но почему-то никакой недвижимости на его имя не значится."Все счета, а их было открыто Мишей порядка десяти в разных банках, пусты, — рассказывала Алла — Что меня больше всего задело, средства со счетов Миши, как показало расследование нашего адвоката, выводились и после его смерти. Он умер в июне, а банковские счета закрывались в августе. Поэтому здесь еще и уголовщиной попахивает. Более того, он, находясь со мной в браке, не имел права без моего разрешения продавать какие-либо объекты недвижимости".Адвокат намеренно занялся поиском всех активов Михаила Кокшенова. По его словам, артист владел значительным количеством недвижимости. Например, на Фрунзенской набережной у него была квартира площадью более 100 квадратных метров. При этом остается непонятным, куда исчезла квартира на улице Улофа Пальме площадью около 300 квадратных метров. Также у него имелись квартиры на улицах Пудовкина и Мосфильмовской, каждая площадью более 100 квадратных метров.В январе 1988 года, при участии финансовых средств родителей Шавыриной, была приобретена квартира на Делегатской. Кроме того, у Кокшенова была загородная недвижимость, а также дома в Германии и Испании. Все эти вопросы адвокат собирался тщательно выяснить, поскольку ситуация кажется очень запутанной.По словам Шавыриной, все имущество исчезло за последний год. Она предполагает, что это могло произойти в случае наличия у Натальи Лепехиной генеральной доверенности. Однако это не оправдывает того, что средства выводились уже после смерти Кокшенова. Например, автомобиль артиста был снят с учета в ГАИ в день его смерти. Он умер утром, а машину сняли с учета вечером. Аналогичная ситуация наблюдается и со счетами. Даже при наличии доверенности, она утрачивает силу после смерти доверителя.Что касается утверждений Натальи Лепехиной о том, что большие суммы расходовались на лечение после инсульта, Шавырина отметила, что это лишь слова. Она подчеркнула, что, несмотря на заявления о нехватке денег, в других интервью рассказывается о том, как Кокшенов покупал галстуки по 20 тысяч рублей и оставлял большие суммы в ресторанах.История наследства Кокшенова — это зеркало семейных отношений, где за внешним благополучием скрываются обиды, алчность и юридические хитрости. Актер, всю жизнь игравший простаков, в реальности оказался героем трагикомедии, где даже после смерти его имя используют в битвах за деньги. Остается вопрос: если имущество "поделено", почему его следы теряются в лабиринтах доверенностей и пустых счетов? Ответ, возможно, знают только те, кто был рядом в его последние дни.

германия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, михаил кокшенов, испания