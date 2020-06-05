Михаил Кокшенов: интеллигент за маской простофили

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. На 84-м году жизни не стало актера Михаила Кокшенова. Его кинокарьера длилась почти 60 лет, он снялся более чем в 120 фильмах. В основном это были роли второго плана, но его герои, даже появившись в кадре на несколько минут, запоминались на годы. Об актере, которого называли "королем эпизода", — в материале РИА Новости.

Играл ворону

Одну из своих самых первых ролей Кокшенов вспоминает с усмешкой: "Сплошное мучение! Пришлось выпить девять стаканов воды!" Это о фильме "Девчата", где он сыграл молодого парня, который просто заходит в новую столовую утолить жажду во время ссоры Тоси и Ильи — даже текста учить не пришлось.

Но то, что тогда удалось пробиться хотя бы в эпизод, актер уже считал успехом. Почти весь его курс в Щукинском снялся в фильме "Девять дней одного года", а его даже в массовку не взяли: сказали, "не тянет на физика".

Кокшенов распереживался: "В институте я никак не мог определиться со своим амплуа. Меня все тянуло на героев, но играть их я почему-то стеснялся… Замахивался также на Печорина, но Бог уберег!"

Сразу после Щуки переучившийся геолог пошел служить в Театр Маяковского, где его преследовала та же история — эпизоды. В своей книге мемуаров "Апельсинчики и витаминчики" он вспоминает: "В спектакле "Золотой конь" я играл ворону, сначала четвертую, без слов, а через три года я уже вырос до первой вороны. У меня было семь фраз плюс карканье".

Человек из народа

Однако своеобразную харизму молодого актера разглядел Владимир Мотыль, который пригласил его в фильм "Женя, Женечка и Катюша". Кокшенов, до последних лет активно занимавшийся спортом, в то время еще и "качался", а режиссер искал того, кто хорошо сыграл бы недалекого здоровяка. Позже Мотыль подарил актеру книгу, которую подписал "Хорошо замаскировавшемуся интеллигенту".

О том, что Михаил Кокшенов на экране и в жизни — словно два разных человека, часто говорил его друг Аркадий Инин: "Не зная его, можно подумать, что это бандит с большой дороги". Но актер просто довольно быстро понял, что его внешность делала его заложником одного амплуа — и совсем не героического.

Однако созданные им образы шоферов, водопроводчиков, прапорщиков, крепостных, участковых, матросов, продавцов и жуликов были настолько яркими, что стали, как сейчас говорят, мемами.

Их цитировали: "Ах ты, рыбий глаз!" ("Не может быть!"), "Баба ведь, она тоже в душе человек" ("Женя, Женечка и Катюша"), "Ты не только в шахматах пижон, но и в жизни" ("Самая обаятельная и привлекательная").

На экране он стал воплощением простых людей из народа — и те отвечали ему взаимностью. Может, за ним и не бегали толпы поклонниц, как за Далем или Мироновым, зато для него всегда находилось место в гостинице, билет на самолет или дефицит в магазине. Ему помогали как "своему", и неприступность экранной знаменитости Кокшенову действительно была не свойственна.

Актер признавался: он везде носил с собой книжечку, в которую записывал колоритные фразы, подслушанные на рынке, в магазине, на заправке и в столовых. И нашел свое коронное "Кому апельсинчики, кому витаминчики? Рубль — штучка! Три рубля — кучка! В кучке три штучки" — к своему прилавку так зазывал один из бойких продавцов.

Гайдай находку одобрил — у них с Кокшеновым вообще были прекрасные профессиональные и дружеские отношения. Актер появился в семи его комедиях.

Как смешно сыграть

С начала 90-х Кокшенов пересел в режиссерское кресло, сняв более десятка фильмов — так называемое кооперативное кино независимых киностудий. Из них критики отмечают его трилогию "Русский бизнес", "Русское чудо" и "Русский счет", где снялся Савелий Крамаров.

Пробовал себя и в качестве сценариста: так, благодаря ему появился один из самых известных эпизодов "Ералаша" — "Бразильская система". "Вместо мыльной пены меня мазали заварным кремом, потому что в ней долго сидеть нельзя — лицо щиплет и глаза слезятся. А заварной крем — хорошо! Одна только беда — всю неделю пирожными благоухаешь", — вспоминал потом актер.

Он с легкостью относился к невзгодам судьбы. С посторонними держался сдержанно, но друзья, среди которых были Олег Даль, Леонид Гайдай, Аркадий Инин, Наталья Крачковская, души в нем не чаяли. Первая супруга актера Елена Кокшенова, с которой они вместе прожили 20 лет, ухаживала за ним до последних дней вместе с последней женой.