Грачевский назвал Кокшенова харизматичной и яркой комедийной фигурой

Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.
Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.
Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".
Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".
Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.
Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.
Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.
Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.
Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.
Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.
Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".
Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".
Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.
Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.
"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.
"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.
Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.
Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
Дата и место прощания с актером станут известны позже.
Дата и место прощания с актером станут известны позже.
Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.
Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".
Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.
Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.
Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.
Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".
Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.
"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.
Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.
Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.
Дата и место прощания с актером станут известны позже.