Грачевский назвал Кокшенова харизматичной и яркой комедийной фигурой

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Актер Актер Михаил Кокшенов был харизматичной и яркой комедийной фигурой, он также являлся сценаристом, сказал РИА Новости кинорежиссер Борис Грачевский

Ранее стало известно, что народный артист РФ, кинорежиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни. Последние полгода он боролся с тяжелой болезнью.

"Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу. Он абсолютно яркая, сочная комедийная фигура, харизматичная фигура, и он любил народ", - рассказал Грачевский.

Собеседник агентства добавил, что Кокшенов старался играть комедийные эпизоды и делал это с удовольствием.

"Его участие у нас и во всех картинах, где он появлялся, всегда это была для всех радость. В поездках я видел, какая у него сумасшедшая популярность, поклонники, зал встречал его радостно", - отметил Грачевский.