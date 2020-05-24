Биография Иосифа Бродского

Его отец, Александр Бродский, в качестве фотокорреспондента прошел всю войну, после демобилизации работал начальником фотолаборатории Центрального Военно-морского музея. Мать, Мария Вольперт, работала бухгалтером.

В 1955 году Иосиф Бродский ушел из восьмого класса школы и устроился на завод "Арсенал" фрезеровщиком. Затем работал помощником прозектора в морге, кочегаром, фотографом.

Впоследствии он присоединился к группе геологов и несколько лет участвовал в экспедициях, в ходе одной из которых открыл небольшое месторождение урана на Дальнем Востоке. В это же время будущий поэт активно занимался самообразованием, увлекся литературой.

С 1957 года он начал писать стихи, выступал с их чтением публично. С 1960-х годов начал заниматься переводами. Получив высокую оценку своих стихов от Анны Ахматовой, он приобрел известность в литературных кругах, среде интеллектуального андеграунда; но при этом никогда не принадлежал ни к какой группировке и не был связан с диссидентством.

До 1972 года в СССР были опубликованы только 11 его стихотворений в третьем выпуске московского самиздатовского гектографированного журнала "Синтаксис" и местных ленинградских газетах, а также переводческие работы под собственной фамилией или под псевдонимом.

12 февраля 1964 года поэт был арестован в Ленинграде по обвинению в тунеядстве. 13 марта над Бродским состоялся суд. За поэта заступились Анна Ахматова, писатель Самуил Маршак, композитор Дмитрий Шостакович, французский философ Жан Поль Сартр. Бродский был приговорен к пятилетней ссылке в Архангельскую область "с обязательным привлечением к физическому труду".

В ссылке он провел 18 месяцев – с марта 1964 по сентябрь 1965 года, в деревне написал около 80 стихотворений . Им были созданы цикл "Песни счастливой зимы", такие произведения, как "Прощальная ода", "Пришла зима и все, кто мог лететь...", "Письмо в бутылке", "Новые стансы к Августе", "Два часа в резервуаре".

В 1965 году, возвратившись из ссылки, Бродский поселился в Ленинграде. После ссылки поэта зачислили в некую "профессиональную группу" при Союзе писателей, что позволило избежать дальнейших подозрений в тунеядстве. Но на родине печатали только его детские стихи, иногда давали заказы на переводы поэзии или литературную обработку дубляжа к фильмам.

В 1965 году в США вышел первый сборник стихов Бродского, подготовленный без ведома автора на основе переправленных на Запад материалов самиздата. Его следующая книга "Остановка в пустыне" вышла в Нью-Йорке в 1970 году и считается первым авторизованным изданием Бродского.

В мае 1972 года поэта вызвали в Отдел виз и регистраций (ОВИР) с ультимативным предложением эмигрировать в Израиль, и Бродский принял решение об отъезде за границу. В июне он выехал в Вену, затем – в США.

Его первая должность – преподаватель в Мичиганском университете. Затем он переехал в Нью-Йорк и преподавал в Колумбийском университете, колледжах Нью-Йорка и Новой Англии.

В 1991 году Бродский занял пост поэта-лауреата США – консультанта Библиотеки Конгресса и запустил программу "Американская поэзия и грамотность" по распространению среди населения дешевых томиков стихов.

За границей были изданы пять стихотворных сборников поэта, включая "Остановку в пустыне" (1970, отредактированная версия этой книги – в 1989). В 1977 году вышли его сборники "Конец прекрасной эпохи" и "Часть речи", в 1983 году – "Новые стансы к Августе", в 1984 году – "Урания", в 1996 году – "Пейзаж с наводнением".

В эмиграции он опубликовал три книги на английском: A Part of Speech (1977), To Urania (1988) и So Forth (1996).

Книга эссе Less Than One (1986) получила Премию Национального круга книжных критиков, три текста из нее были опубликованы в альманахе "Лучшие американские эссе".

Эссе о Венеции "Набережная неисцелимых" было опубликовано на английском языки под названием Watermark"в 1992 году. Бродский также написал пьесы Marbles (1989) и Democracy! (1990, 1993).

Его сборник статей и эссе On Grief and Reason был опубликован в 1996 году.

В 1978 году Бродский стал почетным членом Американской Академии искусств , из которой он, однако, вышел в знак протеста против избрания почетным членом в академию Евгения Евтушенко.

В декабре 1987 года Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе "за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии".

С конца 1980-х творчество Бродского постепенно возвращалось на Родину, однако сам он отклонял предложения приехать в Россию. В то же время в эмиграции он активно поддерживал и пропагандировал русскую культуру.

В 1990 году в России вышли первые сборники сочинений Бродского – "Назидание" "Осенний крик ястреба" и "Стихотворения".

В 1995 году Бродскому было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.

В ночь на 28 января 1996 года Иосиф Бродский скончался от инфаркта в Нью-Йорке. 1 февраля он был временно захоронен в мраморной стене на кладбище при Троицкой церкви на 153-й улице на Манхэттене. Через несколько месяцев, согласно последней воле поэта, его прах похоронили на кладбище острова Сан-Микеле в Венеции.

Поэт был женат на итальянской аристократке Марии Соццани. В 1993 году в семье родилась дочь Анна . Вдова Бродского Мария возглавляет Фонд стипендий памяти Иосифа Бродского, предоставляющий возможность поэтам и художникам из России стажироваться в Риме.

С 2005 года в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге открыта и действует экспозиция "Американский кабинет Иосифа Бродского".

В 2011 году в Москве на Новинском бульваре неподалеку от здания посольства США был установлен памятник Иосифу Бродскому.

В 2016 году в Килском университете в английском графстве Стаффордшир, где в 1978 и 1985 годах выступал Бродский, был открыт памятник поэту

В феврале 2020 года в тестовом режиме в квартире, откуда поэт эмигрировал в 1972 году, открылся музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского.

В Италии вручается Премия имени Иосифа Бродского, которой награждаются российские деятели культуры, чье творчество раздвигает границы, расширяет международные контакты и укрепляет культурные связи между Италией и Россией.