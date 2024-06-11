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Завершился фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск"

Завершился фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск" - РИА Новости, 11.06.2024

Завершился фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск"

В Красноярске прошел III фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск". Он объединил громкие столичные постановки, премьеры региональных театров,... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:30

2024-06-11T15:30

2024-06-11T15:30

красноярск

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В Красноярске прошел III фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск". Он объединил громкие столичные постановки, премьеры региональных театров, современную хореографию, поэтический слэм и выставку плакатов. Впервые в рамках форума прошла междисциплинарная программа.Знаменитая актриса, арт-директор фестиваля "Территория. Красноярск" Юлия Пересильд отметила важность проекта."Театральная карта нашей страны очень большая, и необходимость обмена опытом между столичными актерами и деятелями культуры из регионов невозможно переоценить. Это говорит о том, что нам не все равно, что будет с нашим театром, культурой и искусством", - приводит пресс-служба фестиваля слова Пересильд.Во время встречи с участниками образовательной программы фестиваля она рассказала про этику в своем ремесле, об отношении к работе, а также профессиональных секретах.Московский Театр на Таганке привез в Красноярск "Фигаро" – постановку Дениса Бокурадзе, ставшую "универсальным рецептом от депрессии". Юлия Пересильд представила спектакль-концерт "Пэппи Длинныйчулок", в котором музыка Тихона-Хренникова-младшего и австро-венгерского композитора чешского происхождения Юлиуса Фучика звучала в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра.Столичный Электротеатр Станиславский привез красноярцам "Сверчка": для этого спектакля современный российский поэт Михаил Чевега переписал абсурдистские сказки голландского писателя Тоона Теллегена стихами и перенес их действие в Россию. А постановка "Конец прекрасной эпохи" Дмитрия Сердюка переносит зрителя в мир поэзии Иосифа Бродского. На фестивале впервые он был показан в сопровождении оркестра Красноярского музыкального театра.Поэтический слэм представили Екатерина Троепольская и Андрей Родионов, а авторами вечера современной хореографии выступили известные хореографы Алексей Нарутто, Ольга Тимошенко, Илья Романов и главный балетмейстер Красноярского музыкального театра Артем Игнатьев. Программа, созданная специально для фестиваля, объединила две работы: уже известный спектакль "Рыбы выбирают лед" и новый перформанс "Пространство параллельных интересов".Фестиваль также стал финалом девятого конкурса театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон". В нем могли участвовать театры, молодежные творческие объединения и любительские труппы из регионов присутствия золотодобывающей компании "Полюс": Красноярского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Шесть театров, вошедших в шорт-лист, получили возможность приехать на фестиваль в Красноярск и, в том числе, показать свои постановки новому для них зрителю.Директор по связям с общественностью "Полюса" Виктория Васильева отметила, что девять лет назад, объявляя конкурс для региональных театров, было желание по мере возможности содействовать развитию русской театральной школы."Для нас самих стало открытием число творческих коллективов, в том числе в малых городах наших регионов. Этот проект стал необыкновенно востребованным как профессионального сообщества, так и тысяч зрителей. Мы рады, что нам удалось внести свой вклад в улучшение качества жизни и условий для творчества на территориях присутствия компании", - сказала Васильева.Особое внимание организаторы уделили и профессиональной программе, которая проходит в рамках фестиваля ежегодно. В этом году ее участниками стали коллективы шести театров, вошедших в шорт-лист конкурса "Полюс. Золотой сезон", а также 23 молодых специалиста театральной сферы в возрасте от 18 до 35 лет из 10 городов России.Организаторами фестиваля "Территория. Красноярска" выступили Фонд развития культуры и современного искусства "Территория", Московский музей современного искусства (ММОМА) и крупнейшая российская золотодобывающая компания "Полюс", при поддержке министерства культуры Красноярского края.

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