Завершился фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск"
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Полюс"Фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск"
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Полюс"
Фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск"
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В Красноярске прошел III фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск". Он объединил громкие столичные постановки, премьеры региональных театров, современную хореографию, поэтический слэм и выставку плакатов. Впервые в рамках форума прошла междисциплинарная программа.
Знаменитая актриса, арт-директор фестиваля "Территория. Красноярск" Юлия Пересильд отметила важность проекта.
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"Театральная карта нашей страны очень большая, и необходимость обмена опытом между столичными актерами и деятелями культуры из регионов невозможно переоценить. Это говорит о том, что нам не все равно, что будет с нашим театром, культурой и искусством", - приводит пресс-служба фестиваля слова Пересильд.
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Полюс"Фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск"
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Полюс"
Фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск"
Во время встречи с участниками образовательной программы фестиваля она рассказала про этику в своем ремесле, об отношении к работе, а также профессиональных секретах.
Московский Театр на Таганке привез в Красноярск "Фигаро" – постановку Дениса Бокурадзе, ставшую "универсальным рецептом от депрессии". Юлия Пересильд представила спектакль-концерт "Пэппи Длинныйчулок", в котором музыка Тихона-Хренникова-младшего и австро-венгерского композитора чешского происхождения Юлиуса Фучика звучала в исполнении Красноярского академического симфонического оркестра.
Столичный Электротеатр Станиславский привез красноярцам "Сверчка": для этого спектакля современный российский поэт Михаил Чевега переписал абсурдистские сказки голландского писателя Тоона Теллегена стихами и перенес их действие в Россию. А постановка "Конец прекрасной эпохи" Дмитрия Сердюка переносит зрителя в мир поэзии Иосифа Бродского. На фестивале впервые он был показан в сопровождении оркестра Красноярского музыкального театра.
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Полюс"Актер и режиссер Театра Наций Дмитрий Сердюк на встрече-тренинге "Внимание и наблюдение в профессии артиста и режиссера" на III фестивале современного искусства "Территория. Красноярск"
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Полюс"
Актер и режиссер Театра Наций Дмитрий Сердюк на встрече-тренинге "Внимание и наблюдение в профессии артиста и режиссера" на III фестивале современного искусства "Территория. Красноярск"
Поэтический слэм представили Екатерина Троепольская и Андрей Родионов, а авторами вечера современной хореографии выступили известные хореографы Алексей Нарутто, Ольга Тимошенко, Илья Романов и главный балетмейстер Красноярского музыкального театра Артем Игнатьев. Программа, созданная специально для фестиваля, объединила две работы: уже известный спектакль "Рыбы выбирают лед" и новый перформанс "Пространство параллельных интересов".
Фестиваль также стал финалом девятого конкурса театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон". В нем могли участвовать театры, молодежные творческие объединения и любительские труппы из регионов присутствия золотодобывающей компании "Полюс": Красноярского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Шесть театров, вошедших в шорт-лист, получили возможность приехать на фестиваль в Красноярск и, в том числе, показать свои постановки новому для них зрителю.
Директор по связям с общественностью "Полюса" Виктория Васильева отметила, что девять лет назад, объявляя конкурс для региональных театров, было желание по мере возможности содействовать развитию русской театральной школы.
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Полюс"Фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск"
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Полюс"
Фестиваль современного искусства "Территория. Красноярск"
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"Для нас самих стало открытием число творческих коллективов, в том числе в малых городах наших регионов. Этот проект стал необыкновенно востребованным как профессионального сообщества, так и тысяч зрителей. Мы рады, что нам удалось внести свой вклад в улучшение качества жизни и условий для творчества на территориях присутствия компании", - сказала Васильева.
Особое внимание организаторы уделили и профессиональной программе, которая проходит в рамках фестиваля ежегодно. В этом году ее участниками стали коллективы шести театров, вошедших в шорт-лист конкурса "Полюс. Золотой сезон", а также 23 молодых специалиста театральной сферы в возрасте от 18 до 35 лет из 10 городов России.
Организаторами фестиваля "Территория. Красноярска" выступили Фонд развития культуры и современного искусства "Территория", Московский музей современного искусства (ММОМА) и крупнейшая российская золотодобывающая компания "Полюс", при поддержке министерства культуры Красноярского края.