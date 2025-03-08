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Умер композитор Геннадий Банщиков - РИА Новости, 08.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:26 08.03.2025 (обновлено: 14:43 08.03.2025)
https://ria.ru/20250308/banschikov-2003812370.html
Умер композитор Геннадий Банщиков
Умер композитор Геннадий Банщиков - РИА Новости, 08.03.2025
Умер композитор Геннадий Банщиков
Российский композитор Геннадий Банщиков умер в возрасте 81 года, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-08T14:26:00+03:00
2025-03-08T14:43:00+03:00
культура
санкт-петербург
россия
геннадий банщиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Российский композитор Геннадий Банщиков умер в возрасте 81 года, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте". "С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 7 марта 2025 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков - выдающийся российский композитор, педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы", — говорится в публикации. Дата и место прощания не уточняются. Геннадий Банщиков известен как автор оркестровой музыки и камерных сочинений, включая сонаты. Он также сочинил несколько кантат, в том числе кантату "Облака" на стихи Иосифа Бродского.В 1991 году Банщикову присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2004 году он стал кавалером Ордена Дружбы.
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санкт-петербург, россия, геннадий банщиков
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Геннадий Банщиков
Умер композитор Геннадий Банщиков

Композитор Геннадий Банщиков умер в Петербурге в возрасте 81 года

© Фото : Композитор Геннадий Иванович Банщиков/ВКонтактеКомпозитор Геннадий Банщиков
Композитор Геннадий Банщиков - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© Фото : Композитор Геннадий Иванович Банщиков/ВКонтакте
Композитор Геннадий Банщиков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар — РИА Новости. Российский композитор Геннадий Банщиков умер в возрасте 81 года, сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга в соцсети "ВКонтакте".
«
"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 7 марта 2025 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков - выдающийся российский композитор, педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы", — говорится в публикации.
Дата и место прощания не уточняются.
Геннадий Банщиков известен как автор оркестровой музыки и камерных сочинений, включая сонаты. Он также сочинил несколько кантат, в том числе кантату "Облака" на стихи Иосифа Бродского.
В 1991 году Банщикову присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2004 году он стал кавалером Ордена Дружбы.
 
КультураСанкт-ПетербургРоссияГеннадий Банщиков
 
 
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