Гала-концерт с участием юношеского оркестра завершил фестиваль в Сочи
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
13:57 01.03.2026 (обновлено: 14:14 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/sochi-2077653635.html
Гала-концерт с участием юношеского оркестра завершил фестиваль в Сочи
Гала-концерт с участием юношеского оркестра завершил фестиваль в Сочи - РИА Новости, 01.03.2026
Гала-концерт с участием юношеского оркестра завершил фестиваль в Сочи
Гала-концерт с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством маэстро Юрия Башмета торжественно завершил Зимний международный... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T13:57:00+03:00
2026-03-01T14:14:00+03:00
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
сочи
россия
австралия
иосиф бродский
ла скала
юрий башмет
альфред шнитке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077642458_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d1419143f44d9dc2476996ba7ec6762.jpg
https://ria.ru/20260227/sochi-2077134364.html
сочи
россия
австралия
сочи, россия, австралия, иосиф бродский, ла скала, юрий башмет, альфред шнитке, большой театр
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Сочи, Россия, Австралия, Иосиф Бродский, Ла Скала, Юрий Башмет, Альфред Шнитке, Большой театр
Гала-концерт с участием юношеского оркестра завершил фестиваль в Сочи

В Сочи состоялся гала-концерт Зимнего международного фестиваля искусств

Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Гала-концерт с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством маэстро Юрия Башмета торжественно завершил Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством Башмета.
Пианистка Ксения Башмет и виолончелист Олег Бугаев - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Творческий союз Башмет и Бугаева отметил 25-летие на сцене фестиваля в Сочи
27 февраля, 13:36
Программу заключительного вечера открыла "Гоголь-сюита" Альфреда Шнитке. В концерте также прозвучало произведение "Болеро" французского композитора Мориса Равеля, которое изначально создавалось для танцевального номера по заказу Иды Рубинштейн.
На концерте впервые также были представлены авторские сочинения члена Союза композиторов РФ Алексея Сюмака на стихи Иосифа Бродского "Замерзший кисельный берег" и "Бегство в Египет" в исполнении солистки Елизаветы Нарсия.
Елизавета Нарсия (сопрано) выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
Елизавета Нарсия (сопрано) выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Елизавета Нарсия (сопрано) выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
"Юрий Абрамович Башмет заказал мне цикл для сопрано и баритона для оркестра. Мы долго собирали тексты, много вариантов, но решили остановиться на рождественских стихах. Это очень непростая задача – писать на тексты Бродского. У него всегда присутствует какая-то своя музыка, стояла непростая задача сохранить его ажурную ткань и не испортить своей музыкой с одной стороны, а с другой стороны добавить таким образом себя, чтобы его текст как можно ярче осветить", – рассказал журналистам Сюмак.
На сцене Зимнего театра гости фестиваля услышали и фантазию для двух скрипок на темы "Евгения Онегина" Петра Ильича Чайковского в авторстве постоянного участника фестивалей Башмета Кузьмы Бодрова.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
1 из 3
Художественный руководитель и главный дирижер всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
Художественный руководитель и главный дирижер всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств в в Сочи
Художественный руководитель и главный дирижер всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
2 из 3
Виолончелист Александр Князев выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
Виолончелист Александр Князев выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи
Виолончелист Александр Князев выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
1 из 3
Художественный руководитель и главный дирижер всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
2 из 3
Виолончелист Александр Князев выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
3 из 3
"Идея была очень неожиданная. Я с радостью за это взялся, опера дает большое поле для фантазии. Более двух месяцев ее создавали несмотря на то, что музыка уже есть, с этим надо было поработать. Но это настолько тонкая музыка и настолько совершенно сделана, что немножечко начинаешь ее трогать, и она как бы сопротивляется. В первую очередь, была такая задача сконструировать форму, каркас. И это, наверное, было одно из самых трудных. Я сам в прошлом скрипач, и я с большим удовольствием писал для великолепных скрипачей, которые будут играть. Я знаю эту оперу наизусть, просто работал с нотами, с партитурой, получал колоссальное удовольствие и открыл для себя много неожиданно нового несмотря на то, что каждая нота уже в крови и в сердце", – сказал журналистам Бодров перед концертом.
Также в концерте принял участие народный артист России виолончелист Александр Князев с "Вариациями на тему рококо" для виолончели с оркестром Петра Ильича Чайковского, а также Andante cantabile для виолончели с оркестром.
"Мой инструмент – это Карло Бергонци (скрипичный мастер – ред.) 1733 года. Через несколько лет ему (виолончели, инструменту – ред.) будет 300 лет. Мы с этим инструментом уже почти 40 лет. Этот инструмент побывал практически во всех континентах. И в Австралии, и в Америке, и в Южной Америке, в Северной Америке, в Японии, во всей Азии. Сегодня я на фестивале в Сочи, здесь чудесная атмосфера", – сказал журналистам Князев.
Во втором отделении гала-концерта выступил певец, приглашенный солист Большого театра, Венской оперы и "Ла Скала", лауреат премии Opera News Award Витторио Григоло.
XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи с 18 февраля по 1 марта. Он объединяет известных исполнителей, артистов, молодых талантливых музыкантов, исследователей музыки, специалистов в области культурного менеджмента, журналистов и, конечно, публику. В программе фестиваля – не только концерты разных жанров и направлений, но и творческие школы, а также фотовыставки, мероприятия для профессионалов музыкальной отрасли.
Виолончелист Александр Князев и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля в Сочи
Виолончелист Александр Князев и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Виолончелист Александр Князев и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет на закрытии XIX Зимнего международного фестиваля в Сочи
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиСочиРоссияАвстралияИосиф БродскийЛа СкалаЮрий БашметАльфред ШниткеБольшой театр
 
 
