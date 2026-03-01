Гала-концерт с участием юношеского оркестра завершил фестиваль в Сочи

Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступает на гала-концерте в рамках закрытия XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета в Сочи

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Гала-концерт с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством маэстро Юрия Башмета торжественно завершил Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

XIX Зимний международный фестиваль искусств проходит в Сочи под руководством Башмета.

Программу заключительного вечера открыла "Гоголь-сюита" Альфреда Шнитке. В концерте также прозвучало произведение "Болеро" французского композитора Мориса Равеля, которое изначально создавалось для танцевального номера по заказу Иды Рубинштейн.

На концерте впервые также были представлены авторские сочинения члена Союза композиторов РФ Алексея Сюмака на стихи Иосифа Бродского "Замерзший кисельный берег" и "Бегство в Египет" в исполнении солистки Елизаветы Нарсия.

"Юрий Абрамович Башмет заказал мне цикл для сопрано и баритона для оркестра. Мы долго собирали тексты, много вариантов, но решили остановиться на рождественских стихах. Это очень непростая задача – писать на тексты Бродского. У него всегда присутствует какая-то своя музыка, стояла непростая задача сохранить его ажурную ткань и не испортить своей музыкой с одной стороны, а с другой стороны добавить таким образом себя, чтобы его текст как можно ярче осветить", – рассказал журналистам Сюмак.

На сцене Зимнего театра гости фестиваля услышали и фантазию для двух скрипок на темы "Евгения Онегина" Петра Ильича Чайковского в авторстве постоянного участника фестивалей Башмета Кузьмы Бодрова.

"Идея была очень неожиданная. Я с радостью за это взялся, опера дает большое поле для фантазии. Более двух месяцев ее создавали несмотря на то, что музыка уже есть, с этим надо было поработать. Но это настолько тонкая музыка и настолько совершенно сделана, что немножечко начинаешь ее трогать, и она как бы сопротивляется. В первую очередь, была такая задача сконструировать форму, каркас. И это, наверное, было одно из самых трудных. Я сам в прошлом скрипач, и я с большим удовольствием писал для великолепных скрипачей, которые будут играть. Я знаю эту оперу наизусть, просто работал с нотами, с партитурой, получал колоссальное удовольствие и открыл для себя много неожиданно нового несмотря на то, что каждая нота уже в крови и в сердце", – сказал журналистам Бодров перед концертом.

Также в концерте принял участие народный артист России виолончелист Александр Князев с "Вариациями на тему рококо" для виолончели с оркестром Петра Ильича Чайковского, а также Andante cantabile для виолончели с оркестром.

"Мой инструмент – это Карло Бергонци (скрипичный мастер – ред.) 1733 года. Через несколько лет ему (виолончели, инструменту – ред.) будет 300 лет. Мы с этим инструментом уже почти 40 лет. Этот инструмент побывал практически во всех континентах. И в Австралии, и в Америке, и в Южной Америке, в Северной Америке, в Японии, во всей Азии. Сегодня я на фестивале в Сочи, здесь чудесная атмосфера", – сказал журналистам Князев.

Во втором отделении гала-концерта выступил певец, приглашенный солист Большого театра, Венской оперы и "Ла Скала", лауреат премии Opera News Award Витторио Григоло.