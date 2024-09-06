https://ria.ru/20240906/auktsion-1970951098.html

СМИ: тюрьму "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион

СМИ: тюрьму "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион - РИА Новости, 06.09.2024

СМИ: тюрьму "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион

Здание бывшего тюремного комплекса "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион до конца года, сообщил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:50

2024-09-06T04:50

2024-09-06T05:02

санкт-петербург

"дом.рф"

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Здание бывшего тюремного комплекса "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион до конца года, сообщил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК."Сейчас все в принципе готово (к продаже. — Прим. ред). До конца года хотим", — сообщил он.По информации СМИ, базовая цена объекта составит около миллиарда рублей, но ее могут скорректировать.Тюремный комплекс "Кресты" возвели в конце XIX столетия. В разные годы там сидели известные заключенные, среди которых был Иосиф Бродский, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский и Лев Троцкий. Здание представляет собой два крестообразных сооружения, а также административный корпус с церковью.

https://ria.ru/20240903/tyurma-1970113222.html

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санкт-петербург, "дом.рф"