Рейтинг@Mail.ru
СМИ: тюрьму "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 06.09.2024 (обновлено: 05:02 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/auktsion-1970951098.html
СМИ: тюрьму "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион
СМИ: тюрьму "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион - РИА Новости, 06.09.2024
СМИ: тюрьму "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион
Здание бывшего тюремного комплекса "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион до конца года, сообщил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T04:50
2024-09-06T05:02
санкт-петербург
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594509508_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_21c3767aed95cdb7938a348f9efeacb7.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Здание бывшего тюремного комплекса "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион до конца года, сообщил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК."Сейчас все в принципе готово (к продаже. — Прим. ред). До конца года хотим", — сообщил он.По информации СМИ, базовая цена объекта составит около миллиарда рублей, но ее могут скорректировать.Тюремный комплекс "Кресты" возвели в конце XIX столетия. В разные годы там сидели известные заключенные, среди которых был Иосиф Бродский, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский и Лев Троцкий. Здание представляет собой два крестообразных сооружения, а также административный корпус с церковью.
https://ria.ru/20240903/tyurma-1970113222.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594509508_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_83b78af6e0648efdae0ae5e94f184fae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, "дом.рф"
Санкт-Петербург, "Дом.РФ"
СМИ: тюрьму "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион

РБК: петербургскую тюрьму "Кресты" выставят на аукцион до конца года

CC BY-SA 4.0 / Andrew Shiva (cropped) / Тюрьма "Кресты"
Тюрьма Кресты - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Andrew Shiva (cropped) /
Тюрьма "Кресты". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Здание бывшего тюремного комплекса "Кресты" в Петербурге выставят на аукцион до конца года, сообщил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко в интервью РБК.
«
"Сейчас все в принципе готово (к продаже. — Прим. ред). До конца года хотим", — сообщил он.
По информации СМИ, базовая цена объекта составит около миллиарда рублей, но ее могут скорректировать.
Тюремный комплекс "Кресты" возвели в конце XIX столетия. В разные годы там сидели известные заключенные, среди которых был Иосиф Бродский, Лев Гумилев, Анатолий Луначарский и Лев Троцкий. Здание представляет собой два крестообразных сооружения, а также административный корпус с церковью.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Депутат предложил создать тюрьму для террористов за полярным кругом
3 сентября, 01:10
 
Санкт-Петербург"Дом.РФ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала