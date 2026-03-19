Рейтинг@Mail.ru
Вручены национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:34 19.03.2026 (обновлено: 12:43 20.03.2026)
https://ria.ru/20260319/premiya-2081913790.html
Вручены национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года"
2026-03-19T22:34:00+03:00
2026-03-20T12:43:00+03:00
евгений рейн
иосиф бродский
сергей лукьяненко
центральный дом литераторов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831054374_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_9cf1d2d31dfb542bb1f86fe5706a557a.jpg
https://ria.ru/20260314/festivali-2080435990.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831054374_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_9497b48b7a980d8484d3004d0e911b69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДом книги в Доме Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Дом книги в Доме Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Дом книги в Доме Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Центральном Доме литераторов вручили национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года".
Лауреатом гран-при в номинации "Поэт года" стал Евгений Рейн. В декабре 2025 года ему исполнилось 90 лет. Иосиф Бродский называл Рейна своим учителем.
Гран-при в номинации "Писатель года" получил фантаст Сергей Лукьяненко - автор романов из серий "Дозоры" и "Диптаун" и многих других. В январе 2026-ого вышел его новый роман "Девятый" — вторая книга цикла "Небесное Воинство".
Также были вручены премии "Поэт года" и "Писатель года" в основных и дополнительных номинациях: "Дебют", "Лирика", "Фантастика и приключения", "Реальные истории", "Песни", "Юмор", "Детская литература".
Большое жюри, в состав которого вошли более 30 известных литераторов, изучило свыше трех тысяч произведений конкурсантов. Финалистами стали 300 авторов: 200 поэтов и 100 прозаиков. Из их числа выбрали 16 лауреатов, имена которых объявили на торжественной церемонии.
Лауреатами премии "Поэт года" в основной номинации стали Екатерина Годвер, Ирина Ремизова и Наталия Тебелева.
Лауреаты премии "Писатель года" в основной номинации – Виктория Корниенко, Олег Пономарев и Константин Смирнов-Владчанин.
Победителям вручили статуэтки в форме пера на постаменте из камней, символизирующих российский флаг, а также право на издание книги за счет Оргкомитета в Издательстве Российского союза писателей.
Также состоялось вручение общественных наград Российского союза писателей литераторам – ветеранам СВО. Поэты Дмитрий Воронин, Олег Прусаков и Виктор Пикалов получили медали. Дмитрий Воронин (позывной "Юрист"), прошедший боевой путь штурмовиком от ДНР до Запорожской области, выступил с видеообращением из Крыма. Олег Прусаков, профессиональный спецназовец КГБ, служивший на СВО в штурмовом отряде и написавший 200 стихов на фронте, прочитал некоторые из них. Виктор Пикалов, служивший старшиной батареи системы реактивного огня, тяжело раненый на фронте и удостоенный Ордена Мужества зачитал свои стихи под музыкальное сопровождение.
Премии учреждены Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала