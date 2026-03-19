Вручены национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года"

Дом книги в Доме Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

Дом книги в Доме Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. В Центральном Доме литераторов вручили национальные литературные премии "Поэт года" и "Писатель года".

Лауреатом гран-при в номинации "Поэт года" стал Евгений Рейн. В декабре 2025 года ему исполнилось 90 лет. Иосиф Бродский называл Рейна своим учителем.

Гран-при в номинации "Писатель года" получил фантаст Сергей Лукьяненко - автор романов из серий "Дозоры" и "Диптаун" и многих других. В январе 2026-ого вышел его новый роман "Девятый" — вторая книга цикла "Небесное Воинство".

Также были вручены премии "Поэт года" и "Писатель года" в основных и дополнительных номинациях: "Дебют", "Лирика", "Фантастика и приключения", "Реальные истории", "Песни", "Юмор", "Детская литература".

Большое жюри, в состав которого вошли более 30 известных литераторов, изучило свыше трех тысяч произведений конкурсантов. Финалистами стали 300 авторов: 200 поэтов и 100 прозаиков. Из их числа выбрали 16 лауреатов, имена которых объявили на торжественной церемонии.

Лауреатами премии "Поэт года" в основной номинации стали Екатерина Годвер, Ирина Ремизова и Наталия Тебелева.

Лауреаты премии "Писатель года" в основной номинации – Виктория Корниенко, Олег Пономарев и Константин Смирнов-Владчанин.

Победителям вручили статуэтки в форме пера на постаменте из камней, символизирующих российский флаг, а также право на издание книги за счет Оргкомитета в Издательстве Российского союза писателей.

Также состоялось вручение общественных наград Российского союза писателей литераторам – ветеранам СВО. Поэты Дмитрий Воронин, Олег Прусаков и Виктор Пикалов получили медали. Дмитрий Воронин (позывной "Юрист"), прошедший боевой путь штурмовиком от ДНР до Запорожской области, выступил с видеообращением из Крыма. Олег Прусаков, профессиональный спецназовец КГБ, служивший на СВО в штурмовом отряде и написавший 200 стихов на фронте, прочитал некоторые из них. Виктор Пикалов, служивший старшиной батареи системы реактивного огня, тяжело раненый на фронте и удостоенный Ордена Мужества зачитал свои стихи под музыкальное сопровождение.