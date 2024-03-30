На Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики"
Институт нацпамяти Украины счел Булгакова символом "имперской политики" России
Книги Михаила Булгакова. Архивное фото
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Украинский институт национальной памяти счел имя русского писателя Михаила Булгакова символом "российской имперской политики", следует из заключения комиссии института.
В публикации на сайте организации утверждается, что Булгаков якобы "предвзято и выразительно негативно относился ко всему украинскому", а его творчество связано с "прославлением российской имперской политики". Элементом этой политики институт счел и "присвоение его имени географическим объектам, названиям юридических лиц, объектам топонимии, а также установление в его честь памятников и памятных знаков на Украине".
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В том же заключении институт обвинил и других деятелей русской культуры в том, что они якобы "отказывались от гуманизма, как только доходили до обсуждения украинского вопроса". В частности, в тексте упоминаются поэт Иосиф Бродский и писатель Александр Солженицын.
В мае прошлого года украинское издание "Страна" сообщало, что мемориальную доску в честь Булгакова обновили на фасаде музея в Киеве, при этом в новой версии он назван "выдающимся киевлянином".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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