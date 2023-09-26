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Аудиоархив Бродского и фрагмент машины Цоя выставят на торги - РИА Новости, 26.09.2023
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Культура
 
13:28 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/torgi-1898710266.html
Аудиоархив Бродского и фрагмент машины Цоя выставят на торги
Аудиоархив Бродского и фрагмент машины Цоя выставят на торги - РИА Новости, 26.09.2023
Аудиоархив Бродского и фрагмент машины Цоя выставят на торги
Записи поэта Иосифа Бродского, архив профессора Николая Пирогова и фрагмент машины, в которой разбился Виктор Цой, будут выставлены на торги в "Литфонде" 28... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:28
2023-09-26T13:28
культура
виктор цой
иосиф бродский
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Записи поэта Иосифа Бродского, архив профессора Николая Пирогова и фрагмент машины, в которой разбился Виктор Цой, будут выставлены на торги в "Литфонде" 28 сентября, сообщили в пресс-службе аукционного дома. &quot;Двадцать восьмого сентября Аукционный дом &quot;Литфонд&quot; проведет торги из нескольких сессий, в ходе которых выставит исторические и памятные раритеты. Например, личный аудиоархив Нобелевского лауреата Иосифа Бродского, подборку писем профессора Николая Пирогова и сохранившийся фрагмент приборной панели автомобиля, на котором разбился лидер группы &quot;Кино&quot; Виктор Цой&quot;, – говорится в сообщении.Архив из 14 аудиокассет с записями Иосифа Бродского и его близкого окружения в 1978–1990-х годах будет выставлен на торги за 900 тысяч рублей, отметили в "Литфонде". Среди них есть чтение поэтом своих произведений. Самая ранняя датирована 6 марта 1978 года. Следующий лот – пять собственноручных неопубликованных писем выдающегося русского хирурга, профессора Николая Пирогова, а также его рисунки и рукописи стихотворений, датируемые периодом 1828-1830 годов. Первоначальная ставка лота – 670 тысяч рублей. За 250 тысяч рублей также будет выставлена часть передней панели автомобиля "Москвич-2141", в котором погиб Виктор Цой 15 августа 1990 года. Она хранилась у первого продюсера группы "Кино", автора книг афоризмов и директора Первой Лиги КВН Юрия Белишкина. К артефакту прилагается и собственноручная записка продюсера с историей, как запчасть оказалась у него и почему он решил с ней расстаться, передав аукционному дому, добавили в пресс-службе.
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виктор цой, иосиф бродский
Культура, Виктор Цой, Иосиф Бродский
Аудиоархив Бродского и фрагмент машины Цоя выставят на торги

Аудиоархив Бродского, письма Пирогова и фрагмент машины Цоя выставят на торги

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке-байопике "Виктор Цой. Путь героя" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Записи поэта Иосифа Бродского, архив профессора Николая Пирогова и фрагмент машины, в которой разбился Виктор Цой, будут выставлены на торги в "Литфонде" 28 сентября, сообщили в пресс-службе аукционного дома.
«

"Двадцать восьмого сентября Аукционный дом "Литфонд" проведет торги из нескольких сессий, в ходе которых выставит исторические и памятные раритеты. Например, личный аудиоархив Нобелевского лауреата Иосифа Бродского, подборку писем профессора Николая Пирогова и сохранившийся фрагмент приборной панели автомобиля, на котором разбился лидер группы "Кино" Виктор Цой", – говорится в сообщении.

Архив из 14 аудиокассет с записями Иосифа Бродского и его близкого окружения в 1978–1990-х годах будет выставлен на торги за 900 тысяч рублей, отметили в "Литфонде". Среди них есть чтение поэтом своих произведений. Самая ранняя датирована 6 марта 1978 года.
Следующий лот – пять собственноручных неопубликованных писем выдающегося русского хирурга, профессора Николая Пирогова, а также его рисунки и рукописи стихотворений, датируемые периодом 1828-1830 годов. Первоначальная ставка лота – 670 тысяч рублей.
За 250 тысяч рублей также будет выставлена часть передней панели автомобиля "Москвич-2141", в котором погиб Виктор Цой 15 августа 1990 года. Она хранилась у первого продюсера группы "Кино", автора книг афоризмов и директора Первой Лиги КВН Юрия Белишкина. К артефакту прилагается и собственноручная записка продюсера с историей, как запчасть оказалась у него и почему он решил с ней расстаться, передав аукционному дому, добавили в пресс-службе.
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