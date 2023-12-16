https://ria.ru/20231216/kartiny-1916049828.html

Серьги Зыкиной и рисунки Бродского: что дороже всего уходит с молотка

Серьги Зыкиной и рисунки Бродского: что дороже всего уходит с молотка - РИА Новости, 16.12.2023

Серьги Зыкиной и рисунки Бродского: что дороже всего уходит с молотка

Не только музеи могут похвастаться внушительными коллекциями. В мире немало людей, которые по зову сердца или в качестве инвестиции приобретают шедевры и... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T08:00

2023-12-16T08:00

2023-12-16T14:05

культура

россия

леонардо да винчи

иосиф бродский

лондонская национальная галерея

амедео модильяни

выставки

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Анастасия Силкина. Не только музеи могут похвастаться внушительными коллекциями. В мире немало людей, которые по зову сердца или в качестве инвестиции приобретают шедевры и раритеты. А иногда — продают их, как правило, на аукционах. Что там пользуется особенным спросом — в материале РИА Новости.Что в ценеБольше всего на российских торгах готовы платить за картины, говорит руководитель проекта ARTinvestment, посвященного рынку русского искусства, Егор Молчанов. За ними с сильным отрывом следуют редкие книги. Например, первые издания известных авторов."Если самые дорогие книги уходят за 10-15 миллионов рублей, то картины — за 20, 30, 50, 100 миллионов, и покупателей гораздо больше", — подчеркивает эксперт.На работы художников приходится 80-85 процентов продаж, подтвердили организаторы аукциона современного искусства Vladey. Причем покупатели предпочитают фигуративную живопись, что стало общемировой тенденцией.По словам Молчанова, сейчас на российском рынке искусства максимальное внимание привлекают классики: Василий Поленов, Иван Айвазовский, Иван Шишкин, Валентин Серов, Исаак Левитан. И они самые дорогие.Как устанавливают цены на шедеврыДля аукциона важен хороший провенанс — история владения произведением искусства."На Западе, когда продается чье-то известное собрание, стоимость сильно возрастает. И у нас так же. Например, если вещи происходят из собрания Георгия Костаки, Соломона Шустера — наценка", — отмечает руководитель ARTinvestment.Некоторые коллекционеры настолько яркие личности, что предметы искусства и раритеты становятся неотделимыми от их имени, добавляет директор аукционного дома "12-й стул" Екатерина Кухто. В частности, книги и рукописи из библиотеки антрепренера Сергея Дягилева, картины из собрания артиста балета Сержа Лифаря."Совсем недавний пример — украшения певицы Людмилы Зыкиной. Лот "Мои серьги" ушел за два миллиона 300 тысяч рублей. Кандальное кольцо декабриста князя Евгения Оболенского, интересное именно своим провенансом, купили за шесть миллионов рублей. Сейчас внимание коллекционеров приковано к предметам из архива основателя Музея личных коллекций Ильи Самойловича Зильберштейна", — рассказывает глава аукционного дома.Цену определяет редкость и уникальность вещи."Не все знают, что Иосиф Бродский рисовал — на книгах, в письмах и отдельных листах. На аукционе в поддержку журнала "Звезда" в этом году мы продали его рисунок за 3,8 миллиона рублей, а саму по себе очень редкую книгу с рисунком и автографом поэта — за 2,2 миллиона рублей, теперь это самая дорогая его книга. Все эти предметы до выставления на аукцион принадлежали друзьям Бродского", — уточняет Кухто.Аукционные лоты чаще остаются в России, потому что вывезти культурные ценности за пределы страны без разрешения Министерства культуры невозможно. Также есть сложности с международной оплатой. Но география торгов расширилась за пределы Москвы и Санкт-Петербурга.Нет дороже: да Винчи, Пикассо, МодильяниПока самое дорогое произведение искусства в мире, ушедшее с молотка, — "Спаситель мира" Леонардо да Винчи. В 2017-м картину на торгах Christie’s за 450,3 миллиона долларов приобрел, по данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.Впервые этот шедевр представили широкой публике в 2011 году на выставке в Лондонской национальной галерее. Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев приобрел его за 127,5 миллиона долларов, но спустя несколько лет решил продать.После рекордной сделки все громче зазвучали сомнения в том, что работа действительно принадлежит кисти гения эпохи Возрождения. Ранее сообщали, что картина была в коллекции короля Англии Карла I, но теперь эксперты стали упоминать об этом с осторожным уточнением "возможно". Кроме того, Лувр на выставке в 2019-м отказался указывать "Спасителя мира" как полотно да Винчи, из-за чего получил отказ в экспонировании от владельца.Картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины (версия О)" в 2015 году на аукционе Christie’s ушла за 179,4 миллиона долларов.Основоположник кубизма создал серию из 15 полотен "Алжирские женщины" по мотивам живописи Эжена Делакруа. Картины пометили литерами от А до О. "Версия О", написанная в 1955-м, долгое время принадлежала известному американскому коллекционеру Виктору Ганцу, а потом ее приобрел британский арт-дилер Либби Хоуи для неназванного саудовского клиента. Нынешний владелец также предпочитает инкогнито.Закрывает тройку лидеров "Лежащая обнаженная" Амедео Модильяни, проданная в том же 2015 году на той же площадке за 170,4 миллиона долларов покупателю из Китая.Изображение темноволосой женщины на красном заказал итальянскому художнику его приятель, поэт Леопольд Зборовский. В 1917-м работа была на выставке Модильяни, которую закрыли через несколько часов: возмутила обнаженная натура.

https://ria.ru/20231213/vystavka-1915305373.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

россия, леонардо да винчи, иосиф бродский, лондонская национальная галерея, амедео модильяни, выставки