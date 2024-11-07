https://ria.ru/20241107/muzey-1982438255.html
Кот Фрост стал новым сотрудником музея Анны Ахматовой в Петербурге
Кот Фрост стал новым сотрудником музея Анны Ахматовой в Петербурге - РИА Новости, 07.11.2024
Кот Фрост стал новым сотрудником музея Анны Ахматовой в Петербурге
В петербургском музее Анны Ахматовой появился новый сотрудник — рыжий кот по кличке Фрост, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:08
2024-11-07T15:08
2024-11-07T15:37
хорошие новости
санкт-петербург
анна ахматова
иосиф бродский
борис пиотровский
музеи
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982437304_0:251:960:791_1920x0_80_0_0_0aa5689453a07def3e0b882e2951477e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В петербургском музее Анны Ахматовой появился новый сотрудник — рыжий кот по кличке Фрост, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале. "В Фонтанном доме появился новый смотритель — рыжий кот Фрост. Его нашли в одном из дачных поселков. После окончания сезона хозяева решили не забирать животное домой в город, и брошенного кота подобрали зоозащитники. Они же передали его в музей Анны Ахматовой, где тот довольно быстро освоился", — написал Пиотровский.По его словам, кота назвали в честь Роберта Фроста — любимого поэта Иосифа Бродского. В музее уточнили, что приняли питомца "на должность музейного кота на полную рабочую неделю". "Испытательный срок прошел успешно: здоров (подтверждено ветеринарами, о чем выданы соответствующие документы), общителен и обаятелен. Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, дает себя погладить с удовольствием. На улицу не выходит, признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук", — сказали сотрудники музея. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году, к столетию со дня рождения поэтессы. Он расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.
https://ria.ru/20241106/barsik-1982197578.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982437304_0:161:960:881_1920x0_80_0_0_d3e9acff73503481c23a0560a3aebac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, анна ахматова, иосиф бродский, борис пиотровский, музеи, новости культуры
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Борис Пиотровский, Музеи, Новости культуры
Кот Фрост стал новым сотрудником музея Анны Ахматовой в Петербурге
Рыжий кот по кличке Фрост стал новым смотрителем музея Ахматовой в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости.
В петербургском музее Анны Ахматовой появился новый сотрудник — рыжий кот по кличке Фрост, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале
.
"В Фонтанном доме появился новый смотритель — рыжий кот Фрост. Его нашли в одном из дачных поселков. После окончания сезона хозяева решили не забирать животное домой в город, и брошенного кота подобрали зоозащитники. Они же передали его в музей Анны Ахматовой, где тот довольно быстро освоился", — написал Пиотровский.
По его словам, кота назвали в честь Роберта Фроста — любимого поэта Иосифа Бродского.
В музее уточнили, что приняли питомца "на должность музейного кота на полную рабочую неделю".
"Испытательный срок прошел успешно: здоров (подтверждено ветеринарами, о чем выданы соответствующие документы), общителен и обаятелен. Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, дает себя погладить с удовольствием. На улицу не выходит, признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук", — сказали сотрудники музея.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году, к столетию со дня рождения поэтессы. Он расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.