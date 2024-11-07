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Кот Фрост стал новым сотрудником музея Анны Ахматовой в Петербурге - РИА Новости, 07.11.2024
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Хорошие новости
 
15:08 07.11.2024 (обновлено: 15:37 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/muzey-1982438255.html
Кот Фрост стал новым сотрудником музея Анны Ахматовой в Петербурге
Кот Фрост стал новым сотрудником музея Анны Ахматовой в Петербурге - РИА Новости, 07.11.2024
Кот Фрост стал новым сотрудником музея Анны Ахматовой в Петербурге
В петербургском музее Анны Ахматовой появился новый сотрудник — рыжий кот по кличке Фрост, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:08
2024-11-07T15:37
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анна ахматова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В петербургском музее Анны Ахматовой появился новый сотрудник — рыжий кот по кличке Фрост, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале. "В Фонтанном доме появился новый смотритель — рыжий кот Фрост. Его нашли в одном из дачных поселков. После окончания сезона хозяева решили не забирать животное домой в город, и брошенного кота подобрали зоозащитники. Они же передали его в музей Анны Ахматовой, где тот довольно быстро освоился", — написал Пиотровский.По его словам, кота назвали в честь Роберта Фроста — любимого поэта Иосифа Бродского. В музее уточнили, что приняли питомца "на должность музейного кота на полную рабочую неделю". "Испытательный срок прошел успешно: здоров (подтверждено ветеринарами, о чем выданы соответствующие документы), общителен и обаятелен. Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, дает себя погладить с удовольствием. На улицу не выходит, признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук", — сказали сотрудники музея. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году, к столетию со дня рождения поэтессы. Он расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.
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санкт-петербург, анна ахматова, иосиф бродский, борис пиотровский, музеи, новости культуры
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Борис Пиотровский, Музеи, Новости культуры
Кот Фрост стал новым сотрудником музея Анны Ахматовой в Петербурге

Рыжий кот по кличке Фрост стал новым смотрителем музея Ахматовой в Петербурге

© Фото : Музей Анны АхматовойКот Фрост
Кот Фрост - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Музей Анны Ахматовой
Кот Фрост
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. В петербургском музее Анны Ахматовой появился новый сотрудник — рыжий кот по кличке Фрост, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский в Telegram-канале.
"В Фонтанном доме появился новый смотритель — рыжий кот Фрост. Его нашли в одном из дачных поселков. После окончания сезона хозяева решили не забирать животное домой в город, и брошенного кота подобрали зоозащитники. Они же передали его в музей Анны Ахматовой, где тот довольно быстро освоился", — написал Пиотровский.
© Фото : Музей Анны АхматовойКот Фрост
Кот Фрост - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : Музей Анны Ахматовой
Кот Фрост
По его словам, кота назвали в честь Роберта Фроста — любимого поэта Иосифа Бродского.
В музее уточнили, что приняли питомца "на должность музейного кота на полную рабочую неделю".
"Испытательный срок прошел успешно: здоров (подтверждено ветеринарами, о чем выданы соответствующие документы), общителен и обаятелен. Спит с наслаждением, ест с аппетитом, для фотографий позирует с изяществом, дает себя погладить с удовольствием. На улицу не выходит, признает только домашний уют, тепло батареи и человеческих рук", — сказали сотрудники музея.
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме создан в 1989 году, к столетию со дня рождения поэтессы. Он расположен в южном садовом флигеле Шереметевского дворца, где жила Ахматова.
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