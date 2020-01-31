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Крупные пожары и взрывы на предприятиях в России в 2019-2020 годах
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РИА Новости

Крупные пожары и взрывы на предприятиях в России в 2019-2020 годах

13:20 31.01.2020 (обновлено: 13:26 31.01.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожарные машины на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске
Пожарные машины на месте взрыва газа на заводе резиновых изделий в Мценске
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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2020

31 января при проведении работ в строящемся здании на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области произошел хлопок газа без последующего горения. В результате частично обрушилась кровля. Погибли пять человек.
11 января произошел взрыв пылевоздушной смеси с последующим горением в производственном цехе по переработке зерна в муку на комбикормовом заводе в селе Беленькое Белгородской области. Пострадали пять человек, один из пострадавших позже скончался в больнице.
9 января произошел пожар на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Коми. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров. Огонь был локализован на площади 800 "квадратов", а затем потушен. Пострадал один человек. В результате пожара на установке очистки дизельного топлива порядка 500 кубических метров нефтепродуктов вытекло при разгерметизации девяти емкостей.

2019

22 декабря произошел крупный пожар в Орджоникидзевском районе города Уфы на производственной площадке в АО "Опытный завод Нефтехим". На предприятии горел производственный корпус. Площадь горения составила две тысячи квадратных метров. Пожар произошел в ходе технологического процесса: перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы.
6 ноября начался пожар на территории ювелирного завода "Диамант" в поселке Красное-на-Волге в Красносельском районе Костромской области. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. В результате отравления продуктами горения погиб один человек.
28 августа в Нижнем Новгороде произошло возгорание на строящемся сухогрузе на заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Оно возникло в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Погибли два работника судоверфи, еще один получил ожоги около 90% тела и позже скончался в больнице.
29 июля в Ревде Свердловской области на Среднеуральском медеплавильном заводе при выполнении технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу произошло возгорание в кислородно-компрессорном цехе. В результате происшествия пострадали две работницы, одна из них погибла, другая с ожогами была госпитализирована.
13 июля в Краснодаре в поселке Белозерный начался пожар в цехе по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе. Происходило горение емкостей с маслом на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
19 июня произошел крупный пожар на предприятии по производству резино-технических и железобетонных изделий в Уфимском районе Башкирии. Его площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, в связи с взрывом на территории завода "Кристалл" за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города, 18 человек были госпитализированы.
3 мая пожар произошел в тарном цеху Сыктывкарского лесопильно-деревообрабатывающего комбината. Выгорели неэксплуатируемые пустые цеха на площади около одной тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
26 апреля вечером в Красноярске начался пожар на кровле цеха по производству холодильных установок частного предприятия, расположенного на территории оборонного завода "Красмаш". Площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров. Пострадавших и погибших нет.
Вечером 19 апреля в промзоне Нижнекамска (Татарстан) произошло возгорание во время ремонтных работ на установке БК-3 на заводе по производству изопрена-мономера компании "Нижнекамскнефтехим". Началось факельное горение на производственной установке. Пожар был быстро потушен. В результате него пострадали 17 человек, четверо из них позднее скончались в больнице.
19 марта цех по производству канифоли загорелся на площади порядка 400 квадратных метров на литейно-механическом заводе в Омске. Все люди покинули здание. Позже площадь возгорания увеличилась до 1,4 тысячи квадратных метров.
20 февраля крупный пожар возник на заводе пластмасс в Симферополе. По данным спасателей, в складском подвальном помещении загорелось отработанное масло. Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров.
13 февраля произошло возгорание крана в цехе непрерывного розлива металла на Челябинском металлургическом комбинате. Причиной стал произошедший в цехе розлив металла из ковша на площади 150 квадратных метров. Погибли двое рабочих, находившихся в кабине крана.
9 января в селе Покровка Оренбургской области на заводе промышленного цинкования произошел крупный пожар. Его площадь составила семь тысяч квадратных метров. В результате происшествия произошло обрушение стен, перекрытий и кровли цеха горячего цинкования. По данным МЧС РФ, борьбу с огнем вели 170 человек и 61 единица техники, в том числе пожарный поезд.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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