В Краснодаре площадь пожара в цехе возросла до 1,2 тысячи "квадратов"

МОСКВА/СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе в Краснодаре увеличилась вдвое - до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
Ранее спасатели информировали о пожаре площадью 600 квадратных метров. Отмечалось, что горит нежилое помещение в поселке Белозерный в Краснодаре.
12 июля, 14:33В МЧС рассказали подробности пожара в РГАЛИ
"Происходит горение емкостей с маслом на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, наращивается группировка сил и средств для тушения пожара. Завод находится на значительном удалении от населенных пунктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Согласно информации МЧС РФ, в настоящее время борьбу с огнем ведут 70 человек и 20 единиц техники.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю рассказали, что на месте работают звенья газодымозащитной службы. С огнем борются 78 человек, 24 единиц техники, от МЧС России 47 человек и 15 единиц техники.