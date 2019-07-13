В Краснодаре площадь пожара в цехе возросла до 1,2 тысячи "квадратов"

Пожар цехе по производству сои под Краснодаром. 13 июля 2019

Пожар цехе по производству сои под Краснодаром. 13 июля 2019

МОСКВА/СОЧИ, 13 июл - РИА Новости. Площадь пожара в цехе по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе в Краснодаре увеличилась вдвое - до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.

Ранее спасатели информировали о пожаре площадью 600 квадратных метров. Отмечалось, что горит нежилое помещение в поселке Белозерный в Краснодаре.

"Происходит горение емкостей с маслом на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наращивается группировка сил и средств для тушения пожара. Завод находится на значительном удалении от населенных пунктов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Согласно информации МЧС РФ, в настоящее время борьбу с огнем ведут 70 человек и 20 единиц техники.