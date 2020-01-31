При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек

ЧП произошло в пятницу утром на улице Автомагистраль: в строящемся цехе раздался хлопок, позже обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.

Сначала было известно о троих погибших, после их число увеличилось до четырех, а через некоторое время из-под завалов извлекли тело женщины. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.