При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек

ВОРОНЕЖ, 31 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области выросло до пяти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ЧП произошло в пятницу утром на улице Автомагистраль: в строящемся цехе раздался хлопок, позже обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.
Сначала было известно о троих погибших, после их число увеличилось до четырех, а через некоторое время из-под завалов извлекли тело женщины. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По информации собеседника агентства, все погибшие и раненые — граждане Турции.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
Как сообщила РИА Новости представитель СУ СК по Орловской области Юлия Дорофеева, основной версией ЧП следствие считает "хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов".
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