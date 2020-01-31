Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T14:57+0300
https://ria.ru/20200131/1564099116.html
При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564096967_192:621:2730:2048_1036x0_80_0_0_585928d2eaf345d17715a6ea0407b6f8.jpg
РИА Новости

При взрыве на заводе в Орловской области погибли пять человек

12:17 31.01.2020 (обновлено: 14:57 31.01.2020)
29085
© Фото : ГУ МЧС по Орловской областиМесто происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
Место происшествия на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области
© Фото : ГУ МЧС по Орловской области
ВОРОНЕЖ, 31 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве газа на заводе резиновых изделий в Мценске Орловской области выросло до пяти, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ЧП произошло в пятницу утром на улице Автомагистраль: в строящемся цехе раздался хлопок, позже обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.
Сначала было известно о троих погибших, после их число увеличилось до четырех, а через некоторое время из-под завалов извлекли тело женщины. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
По информации собеседника агентства, все погибшие и раненые — граждане Турции.
Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
Как сообщила РИА Новости представитель СУ СК по Орловской области Юлия Дорофеева, основной версией ЧП следствие считает "хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов".
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
28 августа 2019, 12:20
Случаи гибели людей при обрушении зданий в России в 2017-2019 годах
333103739
Обсудить 1
Взрыв на заводе в Орловской областиОрловская областьМценскПроисшествия
Рекомендуем
Аэропорт Домодедово
В Москве экстренно сел самолет из-за угрожавшей взрывом пассажирки
Андрей Алабушев
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
Мишустин распорядился о закрытии границы России на Дальнем Востоке
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане
"Она внутри ордера!" Чего экипажи авианосцев США боятся больше всего
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
Бундестаг
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Обрушение крыши СКК Петербургский при демонтаже
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
Газодобывающее предприятие
США назвали транзит газа через Украину частью противостояния России
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе
Американские СМИ: "Как Путин перехитрил нас в Венесуэле"
Американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен ДеДженерес
Украинцев возмутил пост американской телеведущей о россиянах и гопаке
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
00:37В Ираке пять снарядов упали около авиабазы, где базируются военные США
00:26Британия покидает Евросоюз, в составе которого находилась 47 лет
00:16В США полиция рассказала подробности инцидента у резиденции Трампа
00:14В Раде пригрозили свержением Зеленского
Лента новостейМолния