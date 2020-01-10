Пострадавший при пожаре на НПЗ в Коми остается в реанимации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Мужчина, получивший ожог лица и травму груди при пожаре на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Мужчина, получивший ожог лица и травму груди при пожаре на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" в Коми , останется в реанимации до субботы, его состояние стабильно, сообщает администрация Ухты.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" произошел в четверг. По данным МЧС, площадь возгорания первоначально достигла тысячи квадратных метров. Огонь был локализован в 23.20 на площади 800 "квадратов", в 00.07 объявлена ликвидация горения. Пострадал один человек, он госпитализирован.

"Пострадавший на пожаре на заводе ООО "Лукойл-Ухтанефтепереработка" продолжает проходить лечение в Ухтинской городской больнице. Состояние пациента стабильное, он находится в сознании, оставлен в реанимационном отделении до 11 января", - говорится в сообщении на официальной странице властей Ухты в соцсети "ВКонтакте".