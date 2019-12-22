Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-22T20:07+0300
https://ria.ru/20191222/1562700006.html
В Уфе ликвидировали пожар на "Опытном заводе Нефтехим"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156268/95/1562689539_0:142:800:592_1036x0_80_0_0_224869ae86dc8809316ee0495683a97e.jpg
РИА Новости

В Уфе ликвидировали пожар на "Опытном заводе Нефтехим"

20:07 22.12.2019
915
© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанЛиквидация пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе
Ликвидация пожара на предприятии Опытный завод Нефтехим в Уфе
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
УФА, 22 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали крупный пожар на территории "Опытный завод Нефтехим" в Уфе, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.
"В 21.17 (19.17 мск) объявлена полная ликвидация пожара", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Крупный пожар произошел в воскресенье 06.55(4.55 мск) в Орджоникидзевском районе города Уфы на производственной площадке в АО "Опытный завод Нефтехим". На предприятии горел производственный корпус. Сообщалось, что горит легковоспламеняющаяся жидкость и была опасность распространения огня на другие здания завода.
По данным МЧС региона, пожар был локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров, а в 12.50 (10.50 мск) было ликвидировано открытое горение. На ликвидации горения работали 140 человек, 47 единиц техники, был привлечён пожарный поезд.
Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем предприятии Опытный завод Нефтехим, 22 декабря 2019
Вчера, 17:00
СК завел дело после пожара на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе
По предварительным данным, пожар произошёл в ходе технологического процесса: перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы.
По факту пожара следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".
001010
Обсудить 1
МЧС РФУфаПроисшествия
Рекомендуем
Художник Кир Шаманов представил новую коллекцию монет с Мао Цзэдуном
Петербургский художник Шаманов представил серию монет с Мао Цзэдуном
В зале ожидания терминала F аэропорта Шереметьево
Выяснилось, за сколько часов до вылета туристы приезжают в аэропорт
Певец перекрыл Новый Арбат для съемок клипа
ГИБДД изучит видео съемок клипа в Москве, ставших причиной пробок
Автомобиль Следственного комитета РФ
Пьяный житель Югры до смерти избил трехлетнюю дочь
Церемония прощания с погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудником полиции в Саратове
В Саратове простились с полицейским, погибшим при задержании
Актер Леонардо ДиКаприо во время фотосессии фильма Однажды... в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Леонардо Ди Каприо рассказал, что его "тошнит" от жалоб актеров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Турецкая делегация в понедельник посетит Москву, чтобы обсудить Сирию
Итальянский дизайнер Эммануэль Унгаро
Умер французский модельер Эмануэль Унгаро
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Греция готовит документы для выдачи россиянина Винника в США
Дмитрий Захарченко
Экс-полковник Захарченко получил в колонии выговор за пропуск столовой
Американская певица Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес назвала любимые фильмы со своим участием
Девушка разговаривает по мобильному телефону
В Минкомсвязи назвали срок отмены роуминга между Россией и Белоруссией
Лучевая терапия
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Сервер
В России пройдут учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Военные и сторонники бывшего президента Боливии Эво Моралеса возле топливного завода Сенката в Эль-Альто, Боливия
Боливия присоединилась к Группе Лимы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Совфед рассмотрит законы об обороте лекарств, виноделии и отдыхе детей
03:21СМИ: Трамп после выдачи Винника поддержит Грецию в споре с Турцией
03:06СМИ сообщило о серьезной кадровой ротации в Минобороны
02:59Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
02:57Allseas вывела из Балтийского моря строившие "Северный поток — 2" суда
02:37ЛНА Хафтара пригрозила сбивать гражданские самолеты с оружием на борту
02:27Гастроэнтеролог рассказала об опасности манной каши
02:19Корсика отрезана от Франции из-за шторма, сообщает СМИ
01:56В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны, сообщает СМИ
01:50Во второй тур выборов президента Хорватии прошли два кандидата
01:49Концертный директор прокомментировал скандал Бочкаревой с наркотиками
01:36Правительство Германии уверенно в завершении "Северного потока — 2"
01:30МИД Венесуэлы осудил присоединение Боливии к Группе Лимы
01:25Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
01:16На Камчатке перевернулся перевозивший 21 пассажира автобус
01:12Армия Израиля не комментирует сообщения о ракетной атаке на Дамаск
01:07Владимир Путин откроет железнодорожное движение по Крымскому мосту
01:02В Венесуэле заявили об иностранной поддержке атаки на воинскую часть
00:50Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником "Голоса"
00:47Дамаск подвергся ракетной атаке
Лента новостейМолния