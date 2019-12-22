В Уфе ликвидировали пожар на "Опытном заводе Нефтехим"

Ликвидация пожара на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе

УФА, 22 дек - РИА Новости. Спасатели ликвидировали крупный пожар на территории "Опытный завод Нефтехим" в Спасатели ликвидировали крупный пожар на территории "Опытный завод Нефтехим" в Уфе , сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Башкирии.

"В 21.17 (19.17 мск) объявлена полная ликвидация пожара", - сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Крупный пожар произошел в воскресенье 06.55(4.55 мск) в Орджоникидзевском районе города Уфы на производственной площадке в АО "Опытный завод Нефтехим". На предприятии горел производственный корпус. Сообщалось, что горит легковоспламеняющаяся жидкость и была опасность распространения огня на другие здания завода.

По данным МЧС региона, пожар был локализован в 10.44 (8.44 мск) на площади 2 тысячи квадратных метров, а в 12.50 (10.50 мск) было ликвидировано открытое горение. На ликвидации горения работали 140 человек, 47 единиц техники, был привлечён пожарный поезд.

По предварительным данным, пожар произошёл в ходе технологического процесса: перегрелся антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы.