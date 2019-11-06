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РИА Новости

Один человек погиб при пожаре на ювелирном заводе в Костромской области

09:55 06.11.2019 (обновлено: 11:25 06.11.2019)
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© ГУ МЧС России по Костромской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на ювелирном заводе "Диамант" в поселке Красное-на-Волге в Костромской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на ювелирном заводе Диамант в поселке Красное-на-Волге в Костромской области
© ГУ МЧС России по Костромской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на ювелирном заводе "Диамант" в поселке Красное-на-Волге в Костромской области
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, по уточненным данным, в результате пожара на ювелирном заводе "Диамант" в Костромской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем при возгорании на площади порядка 100 квадратных метров на территории ювелирного завода "Диамант" в поселке Красное-на-Волге в Красносельском районе Костромской области.

"В карете скорой помощи скончался 43-летний охранник предприятия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, мужчина умер в результате отравления продуктами горения.
МЧС России
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