Один человек погиб при пожаре на ювелирном заводе в Костромской области

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, по уточненным данным, в результате пожара на ювелирном заводе "Диамант" в Костромской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось об одном пострадавшем при возгорании на площади порядка 100 квадратных метров на территории ювелирного завода "Диамант" в поселке Красное-на-Волге в Красносельском районе Костромской области.
"В карете скорой помощи скончался 43-летний охранник предприятия", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, мужчина умер в результате отравления продуктами горения.