В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
"На Среднеуральском медеплавильном заводе при выполнении технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу произошло возгорание… В результате происшествия пострадали две работницы, из них одна погибла, другая с ожогами госпитализирована", – говорится в сообщении.
По данным МЧС, огнем повреждено оборудование в отдельно стоящем здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха, площадь пожара составила 25 квадратных метров. В течение 13 минут пожарные справились с огнем.
Отмечается, что сейчас причина возгорания устанавливается.