Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T16:28Z
https://ria.ru/20190619/1555706029.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода "Кристалл"

Вчера, 16:28
7192
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Сотрудников ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске эвакуировали из-за найденного предмета, похожего на снаряд, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Ранее, 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. В связи со взрывом за медицинской помощью обратились 89 человек, 18 были госпитализированы.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совещания с членами правительства РФ
4 июня, 17:59
Глава МЧС рассказал об устранении последствий ЧП на заводе "Кристалл"
"Произведена эвакуация сотрудников завода имени Свердлова и НИИ "Кристалл". На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении.
Сообщение об обнаружении на территории НИИ "Кристалл" предмета, похожего на снаряд, поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного ЕДДС города Дзержинск днем в среду.
В пресс-службе завода "Кристалл" отказались комментировать произошедшей, назвав это "рабочей ситуацией", поскольку на предприятии работают со взрывчатыми веществами.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города, 18 человек были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Скриншот видео взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области. 1 июня 2019
11 июня, 15:21
Двенадцать пострадавших при взрывах в Дзержинске выписали из больницы
000000
Обсудить 0
Дзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Рекомендуем
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили
РИА
Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу заявил о формировании двух новых структурных единиц в ВКС
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
Евгения Петрова – замдиректора Русского музея
Особый путь. Евгения Петрова – о современных художниках Саудовской Аравии
Лента
новостей
Пусковая установка С-350Е Витязь
В России завершили разработку новейшей зенитной ракетной системы "Витязь"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл поручил разобраться с ситуацией на заводе "Софрино"
Горсовет Харькова поддержал возвращение проспекту имени маршала Жукова
Девушка у банкомата Сбербанка
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Сибирская отшельница Агафья Лыкова
Отшельница Агафья Лыкова отказалась эвакуироваться на время пуска ракеты
На востоке Москвы мужчина погиб в драке у метро
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор проверил работы астраханских учеников, получившие ноль за ЕГЭ
Военнослужащие сирийской армии
В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
Проблему, озвученную на прямой линии с Путиным в 2017 году, не решили
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
Названы самые популярные курорты на Азовском море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
00:30Мексика впервые в истории стала основным торговым партнером США
Лента новостейМолния