В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода "Кристалл"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Сотрудников ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске эвакуировали из-за найденного предмета, похожего на снаряд, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Ранее, 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. В связи со взрывом за медицинской помощью обратились 89 человек, 18 были госпитализированы.
"Произведена эвакуация сотрудников завода имени Свердлова и НИИ "Кристалл". На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении.
Сообщение об обнаружении на территории НИИ "Кристалл" предмета, похожего на снаряд, поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного ЕДДС города Дзержинск днем в среду.
В пресс-службе завода "Кристалл" отказались комментировать произошедшей, назвав это "рабочей ситуацией", поскольку на предприятии работают со взрывчатыми веществами.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, в связи со взрывом на территории завода "Кристалл" за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города, 18 человек были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".