В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода "Кристалл"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Сотрудников ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске эвакуировали из-за найденного предмета, похожего на снаряд, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ранее, 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. В связи со взрывом за медицинской помощью обратились 89 человек, 18 были госпитализированы.

"Произведена эвакуация сотрудников завода имени Свердлова и НИИ "Кристалл". На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета Российской Федерации. Угрозы населению нет", - говорится в сообщении.

Сообщение об обнаружении на территории НИИ "Кристалл" предмета, похожего на снаряд, поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области от оперативного дежурного ЕДДС города Дзержинск днем в среду.

В пресс-службе завода "Кристалл" отказались комментировать произошедшей, назвав это "рабочей ситуацией", поскольку на предприятии работают со взрывчатыми веществами.