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РИА Новости

Число жертв апрельского пожара на "Нижнекамскнефтехиме" возросло до четырех

11:23
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КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Четвёртый рабочий из 17 пострадавших во время пожара на "Нижнекамскнефтехиме" в апреле скончался в Республиканской клинической больнице Татарстана, сообщили РИА Новости в лечебном учреждении.
По информации ГУМЧС России по Татарстану, вечером 19 апреля поступило сообщение о возгорании в промзоне Нижнекамска: происходило факельное горение на производственной установке. Пожар был быстро потушен. По данным компании "Нижнекамскнефтехим", возгорание произошло на заводе по производству изопрена-мономера во время ремонта на установке БК-3. По предварительным данным, ущерб производству незначителен, на работе завода это не отразится.
Пострадавшие во время пожара на производстве Нижнекамскнефтехима доставлены в ожоговый центр в Казани
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Пожар на "Нижнекамскнефтехиме" стал крупнейшим за историю компании
В результате пожара пострадали 17 человек. Пять пострадавших жителей Башкирии были переведены в городскую больницу №18 в Уфе. Остальные продолжали лечение в больницах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда".
"Ночью скончался ещё один из пострадавших, продолжавших лечение в Республиканской клинической больнице. На лечении остаются трое пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Ранее в минздраве Татарстана сообщали, что в больнице Набережных Челнов скончался один из пострадавших, получивший 98% ожогов. Ещё двое пострадавших, находившихся в крайне тяжёлом состоянии, позднее скончались в Республиканской клинической больнице, куда были переведены из Набережных Челнов. Пятеро пострадавших, проходивших лечение в больнице Нижнекамска, в настоящее время выписаны.
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НижнекамскнефтехимТатарстанРоссияПроисшествия
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