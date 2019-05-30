Число жертв апрельского пожара на "Нижнекамскнефтехиме" возросло до четырех

КАЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Четвёртый рабочий из 17 пострадавших во время пожара на "Нижнекамскнефтехиме" в апреле скончался в Республиканской клинической больнице Татарстана, сообщили РИА Новости в лечебном учреждении.

По информации ГУМЧС России по Татарстану, вечером 19 апреля поступило сообщение о возгорании в промзоне Нижнекамска: происходило факельное горение на производственной установке. Пожар был быстро потушен. По данным компании "Нижнекамскнефтехим", возгорание произошло на заводе по производству изопрена-мономера во время ремонта на установке БК-3. По предварительным данным, ущерб производству незначителен, на работе завода это не отразится.

В результате пожара пострадали 17 человек. Пять пострадавших жителей Башкирии были переведены в городскую больницу №18 в Уфе. Остальные продолжали лечение в больницах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда".

"Ночью скончался ещё один из пострадавших, продолжавших лечение в Республиканской клинической больнице. На лечении остаются трое пострадавших", - сказал собеседник агентства.