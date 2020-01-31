В Орловской области число погибших при ЧП на заводе выросло до четырех

ВОРОНЕЖ, 31 янв - РИА Новости. Число погибших при взрыве газовоздушной смеси на территории завода резиновых изделий в Мценске выросло до четырех человек, еще трое пострадали, сообщает ГУМЧС по Орловской области.
Ранее сообщалось о трех погибших и одном пострадавшем после взрыва газовоздушной смеси, в результате которого обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров.
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"Хлопок газа произошел в строящемся здании… Было установлено, что при проведении работ произошел хлопок газа без последующего горения. Произошло частичное обрушение кровли, пострадало семь человек, в том числе четыре человека погибло", - говорится в релизе ГУМЧС.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Орловской области, "в ЦРБ Мценского района привезли четверых, один по дороге умер, в скорой". "Трое госпитализированы, их заберет Орел", - добавил он.
По его словам, из Орла за пострадавшими выехала машина. "Не тяжелые. У одного ожог кистей, у второго ушиб стопы правой, у третьего оскольчатый перелом пятого позвонка", - пояснил собеседник агентства.