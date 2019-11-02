Крупные ЧП на водном транспорте в России в 2017-2019 годах

21 января в Керченском проливе"Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании. Пожар произошел во время передачи топлива с борта на борт. На обоих судах было 32 человека: двенадцать спаслись, десять погибли, еще десять пропали без вести. Пожар на судах продолжался несколько недель. Горение топлива на танкере "Канди"1 марта, а на "Маэстро" – 4 марта.