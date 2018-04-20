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Происшествия

Мать белоруса с корабля "Восток" считает, что экипаж может быть в плену

Сюжет:
Поиски судна "Восток" (96)
15:5720.04.2018
(обновлено: 16:00 20.04.2018)
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© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюВертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, принимающий участие в поисках судна ВостокВертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, принимающий участие в поисках судна Восток
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю

МИНСК, 20 апр – РИА Новости. Мать белоруса, который находился на борту исчезнувшего корабля "Восток", Ирина Шаврина предполагает, что экипаж мог попасть в плен, сообщает Sputnik Беларусь.

Японское море. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Поиски 21 человека: в Японском море пропало рыболовное судно "Восток"
Рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье 25 января. На борту находились 20 человек. На месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, два плота, бытовой мусор и швартовую бухту, людей не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходило под российским флагом и было приписано к Невельску Сахалинской области.

В феврале поиски "Востока" были прекращены. При этом расследование исчезновения корабля и экипажа ведется до сих пор. Поэтому статус членов экипажа судна "Восток" пока не определен.

Родственники моряков уверены, что фактов, подтверждающих гибель судна, нет. До сих пор не найдены ни судно, ни тела погибших, ни личные вещи моряков. Не обнаружили также нефтяного пятна на месте ЧП.

При этом, по словам родных пропавших, мобильные телефоны некоторых членов экипажа продолжают работать: сначала идут гудки, а после включается автоответчик, который говорит на корейском языке.

"В Следственном комитете мне сказали, что они сделали запросы в сотовые компании, и им ответили, что после 22 января ни на один телефон вызовы не поступали", — отмечает Ирина Шаврина.

Два месяца назад СМИ сообщили, что система отслеживания положения судов неожиданно зафиксировала в водах Ла-Манша объект под названием "Восток". Причем с указанием точных координат. Было видно, что корабль двигается, а не стоит на месте.

Корабли. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
У берегов Приморья рыболовецкое судно подало аварийный сигнал и пропало
По мнению родственников членов экипажа, есть и другие нестыковки в расследовании. Например, СМИ писали, что через полчаса после ЧП на место вернулось судно "Арка 34". Однако ни тонущего "Востока", ни экипажа там не увидели.

"Еще в четыре часа утра второй помощник капитана звонил своей жене и говорил, что все нормально, идем тихим ходом. То есть ничего не предвещало беды, и вдруг все случилось. Не странно ли?" — задается вопросом Ирина.

У родственников моряков две версии произошедшего. Одна из них — что экипаж может быть жив и находится в плену. Это могло произойти, если судно провозило нелегальный груз. Товар могли захватить те, кто знал о нем. Именно они и держат парней в плену, считают родные моряков.

По другой версии, от судна могли умышленно избавиться судовладельцы. У родных есть информация, что накануне пропажи фирма собиралась купить новый корабль, но что-то пошло не так.

"Наша версия такая, что судно могли специально якобы утопить, чтобы получить страховку", — говорит Ирина.

Впрочем, по мнению независимого эксперта, к которому корреспондент Sputnik обратился за комментариями, все связанные с исчезновением "Востока" "нестыковки" можно объяснить логически, и они лишь дают ложную надежду родным пропавших моряков.

Как отмечает Sputnik, окончательная версия исчезновения рыболовецкого судна "Восток" будет озвучена по результатам следствия. Но пока ее нет, родственники, так и не получившие точного ответа, что стало с их близкими, будут искать любую возможность увидеть хоть малейшую надежду на их спасение.

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