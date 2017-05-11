В озере на Урале нашли тело рыбака, находившегося в перевернувшейся лодке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Тело четвертого мужчины, находившегося в перевернувшейся лодке, обнаружили в озере Аятском в Свердловской области, сообщило в четверг региональное ГУ МЧС.

Как сообщало ранее ведомство, 6 мая на озере Аятском перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Тела троих мужчин были найдены утром 7 мая.

"В течение дня спасатели-водолазы Службы спасения продолжали обследование подводной акватории, к вечеру (10 мая) мужчина был обнаружен. Поиски завершены. Личность погибшего и обстоятельства происшествия, произошедшего 6 мая на озере Аятское, выясняют следственные органы. Поисковые работы продолжались четыре дня", — уточняет управление.