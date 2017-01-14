Следователи обнаружили затонувшее в Финском заливе рыболовецкое судно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости. Следователи установили, что обнаруженное на дне Финского залива судно является ранее пропавшим рыболовецким судном Monni, говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Российское рыболовецкое судно Monni с экипажем из трех человек 4 января не вышло на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области. Третьего января судно вышло на промысел в район острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть-Луга не вернулось. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по этому факту, следственные органы возбудили уголовное дело. Девятого января в ходе поисковых работ во время обследования дна с помощью эхолотов спасателям МЧС России удалось обнаружить объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно.

По данным ведомства, на девятый день поисковых работ в районе предположительного обнаружения затонувшего судна Monni криминалисты с помощью специального криминалистического оборудования (комплекта для поиска металлических объектов "Магнит-поиск") обнаружили и подняли предметы с затонувшего судна для дальнейшего обследования.

"Следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации установили, что обнаруженные на глубине около 30 метров предметы (часть специальной одежды и элементов конструкции судна) принадлежат затонувшему 4 января 2017 года рыболовецкому судну "Монни", — говорится в сообщении.

В настоящее время согласовывается вопрос о привлечении к поисковой операции и подъему судна дополнительных сил и средств МЧС России, а также Западного военного округа.

Как сообщает ГУМЧС по Ленинградской области, водолазные работы на акватории Финского залива в районе обнаружения затонувшего рыболовецкого судна будут продолжены в воскресенье. Планируется увеличение группировки сил и средств для обследования.

За прошедший период в поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трех направлениях: с воздуха, на воде и вдоль береговой линии. На сегодняшний день в общей сложности с учетом использования авиации МЧС России было обследовано более 1,7 тысячи квадратных километров акватории и береговой линии.