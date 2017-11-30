В Финском заливе нашли тело второго погибшего при опрокидывании катера

Катер, перевернувшийся в акватории Финского залива. 28 ноября 2017

Катер, перевернувшийся в акватории Финского залива. 28 ноября 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Тело второго погибшего обнаружено внутри перевернувшегося лоцманского катера в Финском заливе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Ленинградской области.

По предварительным данным, 28 ноября в акватории Финского залива в районе города Высоцк произошло столкновение сухогруза и лоцманского катера, в результате чего катер перевернулся. На борту катера находились три члена экипажа. Был спасен один человек, тело одного из погибших обнаружили в тот же день вблизи проведения работ по подъему катера. По факту столкновения сухогруза и лоцманского катера возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта".

"Тело второго человека обнаружено внутри катера, но пока не поднято", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что спасенному члену экипажа не понадобилась госпитализация.

Ранее сообщалось, что перевернувшийся в Финском заливе лоцманский катер подняли с помощью крана.