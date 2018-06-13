Похороны погибших в ЧП на Волге пройдут в среду

Поднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018

Поднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018

ВОЛГОГРАД, 13 июн – РИА Новости. Похороны погибших при столкновении катамарана с сухогрузом в Волгограде состоятся в среду, сообщил РИА Новости источник в областной администрации.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.

"Похороны погибших состоятся сегодня", — сообщил собеседник агентства.