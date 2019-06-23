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РИА Новости

В Самаре при столкновении катера и лодки на Волге погибла девушка

Вчера, 16:06
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© Фото : Поисково-спасательная служба Самарской области Мотолодка "Казанка", столкнувшаяся с катером "Сильвер" на Волге в Самаре
Мотолодка Казанка, столкнувшаяся с катером Сильвер на Волге в Самаре
© Фото : Поисково-спасательная служба Самарской области
САМАРА, 23 июн — РИА Новости. Спасатели извлекли из Волги тело 28-летней девушки, утонувшей при столкновении катера и лодки в Самаре, сообщило ГУ МЧС по региону.
По информации газеты "Комсомольская правда", во время происшествия пропала известная самарская певица Юлия Гольдина.
Врач скорой медицинской помощи
Вчера, 00:24
В результате ЧП с катером в Тверской области пострадали шесть человек
Инцидент произошел в пятницу вечером. На Волге столкнулись катер "Сильвер" и лодка "Казанка". На катере находились два человека, они не пострадали.
Лодка, по данным ведомства, затонула, в ней находились пять человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Трое пассажиров "Казанки" получили травмы, еще одна пассажирка пропала без вести.
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СамараПроисшествия
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