В Самаре при столкновении катера и лодки на Волге погибла девушка

САМАРА, 23 июн — РИА Новости. Спасатели извлекли из Волги тело 28-летней девушки, утонувшей при столкновении катера и лодки в Самаре, сообщило ГУ МЧС по региону.
По информации газеты "Комсомольская правда", во время происшествия пропала известная самарская певица Юлия Гольдина.
Инцидент произошел в пятницу вечером. На Волге столкнулись катер "Сильвер" и лодка "Казанка". На катере находились два человека, они не пострадали.
Лодка, по данным ведомства, затонула, в ней находились пять человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Трое пассажиров "Казанки" получили травмы, еще одна пассажирка пропала без вести.