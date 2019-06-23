В Самаре при столкновении катера и лодки на Волге погибла девушка

Мотолодка "Казанка", столкнувшаяся с катером "Сильвер" на Волге в Самаре

САМАРА, 23 июн — РИА Новости. Спасатели извлекли из Волги тело 28-летней девушки, утонувшей при столкновении катера и лодки в Самаре, сообщило ГУ МЧС по региону.

По информации газеты "Комсомольская правда" , во время происшествия пропала известная самарская певица Юлия Гольдина.

Инцидент произошел в пятницу вечером. На Волге столкнулись катер "Сильвер" и лодка "Казанка". На катере находились два человека, они не пострадали.