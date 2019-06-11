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РИА Новости

При взрыве на танкере в Махачкале погибли три человека

Вчера, 08:57
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© Фото : МЧС РоссииВзрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На танкере "В. Ф. Танкер 16" в Махачкале прогремел взрыв, погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Инцидент произошел около пяти утра в морском торговом порту в машинном отделении грузового судна во время перекачки нефтепродуктов.
Всего на танкере было 12 человек. Трое из них пострадали, их госпитализировали.
Как заявили в Минздраве, один раненый в крайне тяжелом состоянии — у него 95% ожогов тела.
Сейчас идут поиски еще одного моряка. Задействованы силы Морспасслужбы, МЧС Дагестана и Каспийской флотилии. Операцией руководит капитан порта.

"Пролив надстройки продолжается, разлива нефти пока нет", — заявили в Росморречфлоте.

СК организовал проверку. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Свое расследование также начал Ространснадзор.
Судно "В. Ф. Танкер 16" принадлежало российской "В. Ф. Танкер", которая с середины декабря 2018 года вошла в состав "Волжского пароходства". "Волжское пароходство" входит в UCL Holding Владимира Лисина.
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