При взрыве на танкере в Махачкале погибли три человека

Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019

© Фото : МЧС России Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. На танкере "В. Ф. Танкер 16" в Махачкале прогремел взрыв, погибли три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Инцидент произошел около пяти утра в морском торговом порту в машинном отделении грузового судна во время перекачки нефтепродуктов.

Всего на танкере было 12 человек. Трое из них пострадали, их госпитализировали.

Как заявили в Минздраве, один раненый в крайне тяжелом состоянии — у него 95% ожогов тела.

Сейчас идут поиски еще одного моряка. Задействованы силы Морспасслужбы, МЧС Дагестана и Каспийской флотилии. Операцией руководит капитан порта.

"Пролив надстройки продолжается, разлива нефти пока нет", — заявили в Росморречфлоте.

СК организовал проверку. Возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Свое расследование также начал Ространснадзор.