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РИА Новости

Владелец затонувшего под Туапсе катера скрылся от следствия

13:52 19.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Владелец катера, затонувшего в июле возле туапсинского поселка Джубга из-за более чем четырехкратного перегруза, в результате чего погибли люди, скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
В начале июля прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи Джубги. Сообщалось о гибели двух пассажиров. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации ведомства, на затонувшем в Черном море катере находились 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек.
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"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению этого преступления владельца маломерного судна "Атолл" - Гончарова Сергея Григорьевича... Девятнадцатого августа… при проведении следственных действий Гончаров покинул кабинет следователя… и скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено… Транспортная полиция ищет подозреваемого, объявленного в федеральный розыск", - сообщается в релизе.
Отмечается, что Гончаров имеет характерную примету – родинку на лбу.
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Черное мореСледственный комитет РФТуапсеПроисшествия
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