Владелец затонувшего под Туапсе катера скрылся от следствия

КРАСНОДАР, 19 сен - РИА Новости. Владелец катера, затонувшего в июле возле туапсинского поселка Джубга из-за более чем четырехкратного перегруза, в результате чего погибли люди, скрылся от следствия и объявлен в розыск, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.

В начале июля прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи Джубги. Сообщалось о гибели двух пассажиров. Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации ведомства, на затонувшем в Черном море катере находились 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению этого преступления владельца маломерного судна "Атолл" - Гончарова Сергея Григорьевича... Девятнадцатого августа… при проведении следственных действий Гончаров покинул кабинет следователя… и скрылся. В настоящее время его местонахождение не установлено… Транспортная полиция ищет подозреваемого, объявленного в федеральный розыск", - сообщается в релизе.