Одноклассник рассказал о погибшем на судне ВМФ подводнике Дмитрии Соловьеве

БРЯНСК, 3 июл – РИА Новости. Уроженец Брянской области Дмитрий Соловьев, погибший во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ в Баренцевом море, был компанейским и целеустремленным человеком, которым гордилась семья, рассказал РИА Новости его одноклассник, иерей Роман Кругликов.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. В числе погибших – капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, уроженец города Почеп Брянской области.

"Всегда был целеустремленным и компанейским парнем. Учился не отлично, но хорошо. Был, как говорят, без вредных привычек. В этом году 20 лет выпуска в школе. Мы собирались, он не смог приехать. Нам было жаль, он не забывал одноклассников и старался с нами встретиться, когда бывал в отпуске. Хорошая семья. Мать, отец, сестра. Дима был их гордостью", - сказал собеседник агентства.

По словам одноклассника, который является настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в Почепе, панихиду по погибшему подводнику Дмитрию Соловьеву будут служить ежедневно до 40 дней.