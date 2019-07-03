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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Одноклассник рассказал о погибшем на судне ВМФ подводнике Дмитрии Соловьеве

Вчера, 23:31
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БРЯНСК, 3 июл – РИА Новости. Уроженец Брянской области Дмитрий Соловьев, погибший во время пожара на глубоководном аппарате ВМФ в Баренцевом море, был компанейским и целеустремленным человеком, которым гордилась семья, рассказал РИА Новости его одноклассник, иерей Роман Кругликов.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. В числе погибших – капитан второго ранга Дмитрий Соловьев, уроженец города Почеп Брянской области.
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"Всегда был целеустремленным и компанейским парнем. Учился не отлично, но хорошо. Был, как говорят, без вредных привычек. В этом году 20 лет выпуска в школе. Мы собирались, он не смог приехать. Нам было жаль, он не забывал одноклассников и старался с нами встретиться, когда бывал в отпуске. Хорошая семья. Мать, отец, сестра. Дима был их гордостью", - сказал собеседник агентства.
По словам одноклассника, который является настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы в Почепе, панихиду по погибшему подводнику Дмитрию Соловьеву будут служить ежедневно до 40 дней.
Как ранее сообщалось, благодаря грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ России был спасен гражданский специалист. Как отмечало МО РФ, сразу после вывода гражданского из отсека Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему аппарату. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныРоссияБрянская областьПроисшествия
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