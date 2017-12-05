Капитан катера, столкнувшегося с яхтой в Керчи, получил четыре года тюрьмы

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Капитан катера, допустивший столкновение с прогулочной яхтой в Керченском проливе, при котором погибли две женщины, приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в июне этого года в акватории Черного моря Евгений Малой, управляя судном "Стелс-007" в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с прогулочной яхтой "Солярис". В результате чего на яхте "Солярис" две женщины скончались, еще два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. На судне "Стелс-007" было травмировано шесть человек.

"Приняв во внимание все доводы следствия, суд назначил Малому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении". – говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.