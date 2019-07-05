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РИА Новости

Два человека погибли при ЧП с прогулочным катером в Черном море

Вчера, 19:42
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КРАСНОДАР, 5 июл — РИА Новости. Директор пляжа "Джубга" Андрей Андреев сообщил РИА Новости, что два человека погибли в результате ЧП на катере в Черном море.
Ранее в пресс-службе МЧС РИА Новости рассказали, что в районе поселка Джубга Краснодарского края перевернулось прогулочное судно. По предварительным данным ведомства, на борту находились 43 человека, 37 из них доставили на берег. По словам очевидцев, шесть человек доставили на берег проходящие суда. Информация о местонахождении этих людей уточняется.
Андреев сообщил, что ЧП произошло с судном "Атолл", оно перевернулось в районе Голубой бухты.
Директор пляжа подчеркнул, что направил на спасение всю имеющуюся технику.
По его данным, судно могло быть перегружено, так как только его сотрудники взяли на борт как минимум 25 человек.
"С ними привезли еще двоих (погибших. — Прим. ред.). На любой технике нельзя возить больше 12 человек, чтобы вы понимали, для прогулочных — не более 12-ти", — подчеркнул Андреев.
Помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК Анна Терземан сообщила, что по факту ЧП начата проверка.
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