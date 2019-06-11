Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на танкере в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 11 июн - РИА Новости. Один пострадавший моряк при взрыве на танкере в Махачкалинском морском торговом порту находится в крайне тяжелом состоянии, состояние ещё двух оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Ранее о двух погибших в результате ЧП на танкере РИА Новости сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Минздрав отмечал, что у одного из трех госпитализированных ожоги 95% поверхности тела.