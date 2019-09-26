Биография Олега Басилашвили

Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Валерианович Басилашвили родился 26 сентября 1934 года в Москве. Его отец Валериан Басилашвили был родом из грузинских крестьян, участвовал в Сталинградской битве, после войны работал директором Московского политехникума связи. Мать, Ирина Ильинская, – доктор филологических наук, автор "Словаря языка Пушкина", происходила из семьи известного архитектора.

В 1956 году Олег Басилашвили окончил Школу-студию МХАТ (институт) имени Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре имени А.П. Чехова, курс Павла Масальского. Его однокурсниками были такие известные артисты, как Евгений Евстигнеев, Михаил Козаков и Татьяна Доронина.

С 1956 года работал в Сталинградском драматическом театре, затем перешел в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола (ныне Театр-фестиваль "Балтийский дом").

С 1959 года он работает в труппе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (БДТ), где является одним из ведущих актеров. Среди ролей, сыгранных им на этой прославленной сцене, – Прозоров в "Трех сестрах", Войницкий в "Дяде Ване" Антона Чехова, Хлестаков в "Ревизоре" Николая Гоголя, Серпуховской в "Истории лошади" Льва Толстого, Джингль в "Пиквикском клубе" по Чарльзу Диккенсу, Креон в "Антигоне" Жана Ануя, Простой человек в "Энергичных людях" Василия Шукшина, Копылов в "Тихом Доне" Михаила Шолохова, Лыняев в "Волках и овцах" Александра Островского, Мамаев в "На всякого мудреца довольно простоты" Александра Островского, Барон в "На дне" Максима Горького, Гаев в "Вишневом саде" Антона Чехова и др.

В текущем репертуаре театра актер занят в спектаклях "Дядюшкин сон" Федора Достоевского (Князь К), "Лето одного года" по пьесе Эрнеста Томпсона "На Золотом озере" (Норман Тэйер).

28 сентября 2019 года состоится премьера спектакля "Палачи" Мартина Макдонаха с Олегом Басилашвили в главной роли.

В кино Басилашвили дебютировал в 1956 году ролью Андрея Андреевича в фильме Григория Никулина и Владимира Шредера "Невеста".

На счету актера множество разнохарактерных ролей, продемонстрировавших его широкий творческий диапазон. Он снимался у таких известных режиссеров, как Михаил Швейцер, Карен Шахназаров, Владимир Краснопольский и Валерий Усков. Наибольший успех сопутствовал актеру в фильмах, поставленных Георгием Данелия и Эльдаром Рязановым. Сыгранные у этих режиссеров роли стали наиболее успешными в творчестве Олега Басилашвили – Самохвалов в комедии "Служебный роман" (1977), Андрей Бузыкин в "Осеннем марафоне" (1979), граф Мерзляев в фильме "О бедном гусаре замолвите слово" (1980), Платон Рябинин из "Вокзала для двоих" (1982), Горюнов в "Предсказании" (1993).

Среди последних киноработ Басилашвили – работа в сериалах "Идиот" (2003), "Мастер и Маргарита" (2005), "Ликвидация" (2007), "Вербное воскресенье" (2009), "Хуторянин" (2013) и фильмах "Не думай про белых обезьян" (2008), "Без границ" (2015), "Не ждали" (2018) и др.

Олег Басилашвили избирался народным депутатом РСФСР (1990-1993). В 1995 году входил в состав регионального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ от избирательного блока "Демократический выбор России - Объединенные демократы".

Басилашвили – почетный член Российской академии художеств.

Он является академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Творчество артиста отмечено многими наградами и премиями. В 1984 году Басилашвили было присвоено звание народного артиста СССР. Он был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых за роль Самохвалова в фильме "Служебный роман" (1979). Награжден российскими орденами Дружбы ( 1994 ), "За заслуги перед Отечеством" IV ( 2004 ) и III ( 2009 ) степеней, орденом Почета ( 2014 ).

Удостоен грузинской государственной награды - президентского ордена Сияния (2010).

Почетный гражданин Тбилиси (2011).

Лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" (2009, 2013), Международной премии Станиславского (2009), театральной премии "Звезда Театрала" (2009), Национальной премии Российской академии кинематографических искусств "Ника" (2011), Российской национальной актерской премии имени Андрея Миронова "Фигаро" (2012), Царскосельской художественной премии (2012), Международной премии "Балтийская звезда" (2014).

Он также был удостоен Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой Софит" (1997, 2006, 2008, 2011).

Олег Басилашвили женат вторым браком на Галине Мшанской – ведущей программы "Царская ложа" на канале "Культура". У них две дочери.