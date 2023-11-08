https://ria.ru/20231108/aktrisa-1908097574.html

Народную артистку России Раису Максимову госпитализировали

Народную артистку России Раису Максимову госпитализировали - РИА Новости, 08.11.2023

Народную артистку России Раису Максимову госпитализировали

Народную артистку России, актрису театра и кино Раису Максимову госпитализировали из-за снижения гемоглобина, сообщила РИА Новости её невестка. РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T11:08

2023-11-08T11:08

2023-11-08T11:08

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Народную артистку России, актрису театра и кино Раису Максимову госпитализировали из-за снижения гемоглобина, сообщила РИА Новости её невестка. Ранее в Telegram-канале Mash появилось сообщение об экстренной госпитализации Максимовой из-за анемии. "Мы её госпитализируем каждый месяц, потому что ей 94 года, уже не работает костный мозг. И когда костный мозг не работает, сильно падает гемоглобин. Поэтому нужна госпитализация, чтобы сделать переливание крови", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что это уже пятая госпитализация в этом году. "Каждый месяц ей переливают кровь, гемоглобин поднимается. Потом в течение месяца он потихонечку падает, и мы снова везем ее в больницу на переливание крови. И, к сожалению, так будет до конца её жизни, потому что по-другому никак. Эта госпитализация не плановая, но у нас так происходит каждый месяц", - отметила невестка актрисы. Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище и до 1952 года играла на сцене Саратовского ТЮЗа. В 1956 году Максимова окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу театра. Её сокурсниками в Школе-студии МХАТ были Олег Басилашвили, Татьяна Доронина, Михаил Козаков, Евгений Евстигнеев, Владимир Сергачёв. При разделе театра на два коллектива в 1987 году ушла в МХТ им. Чехова. В нём она играла в спектаклях "Синяя птица" (Фея), "На дне" (Наташа, Настя), "Последние" (Надежда), "Старый Новый год" (Клава Полуорлова), "Перламутровая Зинаида" (Бабка Маруся), "Утиная охота" (Валерия, Вера), "Три сестры" (Ирина, Ольга), "Тартюф" (Госпожа Пернель) и других. Снималась в фильмах "Идиот" И. Пырьева, "Вдовы" С. Микаэляна, "Послушай, не идет ли дождь?" А. Кордона.

https://ria.ru/20231107/drozdov-1907973879.html

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общество, россия, саратов, олег басилашвили , татьяна доронина, михаил козаков, школа-студия мхат