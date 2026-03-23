В Петербурге попрощались с телеведущей Галиной Мшанской

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар - РИА Новости. Прощание с супругой Олега Басилашвили Галиной Мшанской завершилось в Никольском храме на Большеохтинском кладбище в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания в храме прошла в закрытом от прессы режиме по просьбе родственников. Галину Мшанскую проводили в последний путь под аплодисменты. С супругой пришел проститься актер Олег Басилашвили. Также присутствовали телеведущая Ника Стрижак, директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Федора Шаляпина Юлия Стрижак, художественный руководитель и директор Санкт-Петербургского театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Влад Фурман и многие другие.
О кончине Мшанской стало известно в пятницу. Она многие десятилетия работала на Ленинградском телевидении.
