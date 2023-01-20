https://ria.ru/20230120/basilashvili-1846219986.html
Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем
Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 20.01.2023
Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем
Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем, пишет Пятый канал. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:55
2023-01-20T12:55
2023-01-20T12:55
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем, пишет Пятый канал. Он уточнил, что живет "сейчас под блокадой из-за уколов". В публикации указывается, что артист собирается выйти на сцену в спектакле "Лето одного города", ближайший показ которого запланирован на 24 января. Актер "намерен вылечиться и вернуться к прежней жизни", отмечает СМИ. Басилашвили родился 26 сентября 1934 года. Зрители знают его по ролям в фильмах и сериалах "Дни Турбиных", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Город Зеро", "Идиот", "Мастер и Маргарита" и многим другим.
https://ria.ru/20230119/krasko-1845954368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, театр, знаменитости, звезды, олег басилашвили
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Театр, Знаменитости, звезды, Олег Басилашвили
Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем
Олег Басилашвили рассказал о том, что болеет и о своем плохом самочувствии