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Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 20.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230120/basilashvili-1846219986.html
Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем
Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 20.01.2023
Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем
Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем, пишет Пятый канал. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:55
2023-01-20T12:55
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олег басилашвили
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем, пишет Пятый канал. Он уточнил, что живет "сейчас под блокадой из-за уколов". В публикации указывается, что артист собирается выйти на сцену в спектакле "Лето одного города", ближайший показ которого запланирован на 24 января. Актер "намерен вылечиться и вернуться к прежней жизни", отмечает СМИ. Басилашвили родился 26 сентября 1934 года. Зрители знают его по ролям в фильмах и сериалах "Дни Турбиных", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Город Зеро", "Идиот", "Мастер и Маргарита" и многим другим.
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новости культуры, кино и сериалы, театр, знаменитости, звезды, олег басилашвили
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Театр, Знаменитости, звезды, Олег Басилашвили
12:55 20.01.2023
 
Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем

Олег Басилашвили рассказал о том, что болеет и о своем плохом самочувствии

© РИА Новости / Алексей ДаничевАктер Олег Басилашвили во время представления нового художественного руководителя БДТ
Актер Олег Басилашвили во время представления нового художественного руководителя БДТ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем, пишет Пятый канал.
"Чувствую себя плохо, потому что я болею", — говорит актер.
Он уточнил, что живет "сейчас под блокадой из-за уколов". В публикации указывается, что артист собирается выйти на сцену в спектакле "Лето одного города", ближайший показ которого запланирован на 24 января. Актер "намерен вылечиться и вернуться к прежней жизни", отмечает СМИ.
Басилашвили родился 26 сентября 1934 года. Зрители знают его по ролям в фильмах и сериалах "Дни Турбиных", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Город Зеро", "Идиот", "Мастер и Маргарита" и многим другим.
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