https://ria.ru/20230120/basilashvili-1846219986.html

Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем

Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем - РИА Новости, 20.01.2023

Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем

Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем, пишет Пятый канал. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:55

2023-01-20T12:55

2023-01-20T12:55

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Олег Басилашвили рассказал о проблемах со здоровьем, пишет Пятый канал. Он уточнил, что живет "сейчас под блокадой из-за уколов". В публикации указывается, что артист собирается выйти на сцену в спектакле "Лето одного города", ближайший показ которого запланирован на 24 января. Актер "намерен вылечиться и вернуться к прежней жизни", отмечает СМИ. Басилашвили родился 26 сентября 1934 года. Зрители знают его по ролям в фильмах и сериалах "Дни Турбиных", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Город Зеро", "Идиот", "Мастер и Маргарита" и многим другим.

https://ria.ru/20230119/krasko-1845954368.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, театр, знаменитости, звезды, олег басилашвили