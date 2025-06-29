https://ria.ru/20250629/doronina-2025840064.html

Что скрывает легенда советского кино Татьяна Доронина

Что скрывает легенда советского кино Татьяна Доронина - РИА Новости, 29.06.2025

Что скрывает легенда советского кино Татьяна Доронина

Великая Татьяна Доронина прячется от мира в стенах элитного пансионата. За плечами — пять браков. Коллеги называли ее "железной леди", мужчины не выдерживали ее РИА Новости, 29.06.2025

2025-06-29T09:10:00+03:00

2025-06-29T09:10:00+03:00

2025-06-29T09:10:00+03:00

ленинград

данилов

москва

михаил казаков

татьяна доронина

олег басилашвили

мгимо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025880625_74:0:2926:1604_1920x0_80_0_0_76a39aedf0ff56e4ba157f10378edf02.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великая Татьяна Доронина прячется от мира в стенах элитного пансионата. За плечами — пять браков. Коллеги называли ее "железной леди", мужчины не выдерживали ее характера, а она сама говорила: "Я не отнимала отцов у детей". Какую цену пришлось заплатить народной артистке за место в истории?От ленинградской коммуналки до звездного ОлимпаТаня Доронина родилась в рабочей семье 12 сентября 1933 года, детство провела в ленинградской коммуналке. Во время войны семья эвакуировалась в Данилов, где маленькая артистка уже блистала в школьной самодеятельности. Мама шила ей платья для выступлений — первые костюмы будущей королевы сцены.После войны вернулись в Ленинград с козой в поезде — страх голода долго не отпускал. Амбиции девочки были куда больше скромного быта. В восьмом классе тайно от родителей подала документы в Школу-студию МХАТ. Ее уже собирались зачислить, но когда выяснилось, что ей нет восемнадцати лет, отправили доучиваться до совершеннолетия.После школы она поступила во все театральные училища столицы, но выбрала МХАТ. На курсе Павла Массальского училась с будущими звездами — Евгением Стеблевым, Михаилом Казаковым, Олегом Басилашвили. С последним и началась первая большая любовь.Студенческая любовь и страшная тайнаРоман с Басилашвили вспыхнул на четвертом курсе. Поженились практически сразу — без колец, без белого платья, просто поставили штампы в паспорта. Молодая семья была уверена: главное — любовь, остальное приложится.После выпуска Басилашвили пригласили в Сталинградский театр. Дорониной предлагали работу в Москве, но она выбрала мужа. Поселились в общежитии, жили небогато, но счастливо. Пока Олег не уехал на съемки в Муром.Приехав навестить супруга, Татьяна сразу поняла — муж изменяет. Все вокруг знали, смотрели с жалостью, а партнерша Басилашвили по фильму вела себя виновато. Доронина не устроила сцену, просто вернулась домой.Там выяснилось — она беременна двойней. Решение было мгновенным и жестким: аборт. Тайно от мужа. О беременности Басилашвили узнает только после развода — через годы.Цепочка разбитых сердецПосле измены супруга пара попыталась начать заново в Ленинграде. Доронина буквально продавила руководство театра, чтобы взяли их обоих. Но спасти брак не удалось — развелись в 1963 году после восьми лет совместной жизни.Следующим стал театральный критик Анатолий Юфит — старше, солиднее, поклонник ее таланта. Они даже не регистрировали отношения официально, но прожили в гражданском браке три года. Доронина выбрала работу — когда муж не встретил ее с гастролей, это стало сигналом к разрыву.Третьим избранником оказался драматург Эдвард Радзинский, младше ее на три года.Он писал пьесы специально для любимой, но и этот союз продлился недолго — около четырех лет. "Как она жила? Каждый день, кроме воскресенья, уходила в театр. Утром — репетиции, вечером — спектакли. В перерывах она не уходила домой, а спала в гримуборной. Когда в театре были выходные, Таня ехала на студию на съемки", — вспоминал писатель.Мужчины, которые не выдержалиЧетвертый муж, актер Борис Химичев, продержался дольше — с ним актриса прожила целых десять лет. Но и он сломался. "Не смог ужиться с женщиной такого масштаба и таких возможностей", — признавался актер. Доронина была трудоголиком, читала запоем, жила театром.Химичеву было тяжело жить в тени яркой жены. "Мужчину надо гладить по шерсти, а не против. А Доронина не могла вовремя промолчать", — жаловался Борис.Пятым и последним стал Роберт Тохненко — выпускник МГИМО, работник нефтяной отрасли, сосед по даче. Но и этот брак длился меньше трех лет. Развод затянулся — Тохненко боялся финансовых потерь, а не расставания с великой актрисой.Железная леди МХАТаВ 1987 году Доронина возглавила МХАТ имени Горького и правила театром железной рукой более тридцати лет. Коллеги отмечали ее жесткий, принципиальный стиль — компромиссов она не признавала, свою точку зрения отстаивала до конца.Ставила классику — Горького, Чехова, Булгакова, Островского. Провела труппу через лихие девяностые, когда театры закрывались один за другим. Была не просто художественным руководителем, а настоящим диктатором — но диктатором, который спас театр.Скандал грянул в 2018 году. Министерство культуры решило сменить руководство и предложило Дорониной перейти на специально созданную должность президента театра. Художественным руководителем назначили Эдуарда Боякова. Половина труппы записала видеообращение с требованием вернуть Доронину на пост художественного руководителя. Не помогло.Выбор сделан навсегда"У меня были замечательные, красивые, талантливые, умные, прелестные мужья. Ни с моей стороны, ни со стороны тех мужчин, которые были моими мужьями, не было никаких грехов по отношению к детям. У меня не было детей, и этих мужчин прекрасных от детей я не отнимала", — говорила Доронина о своих браках. Материнство она отвергла осознанно — театр был важнее.Она была инициатором каждого развода, когда чувствовала — отношения исчерпаны. Независимость ценила выше семейного уюта, творчество — больше материнского инстинкта.Одинокая королеваСегодня Татьяне Дорониной 91 год. Живет в платном геронтологическом центре. С 2022 года актриса находится под постоянным медицинским наблюдением — здоровье подкосили коронавирус и проблемы с ногами.Условия, конечно, не как в обычном доме престарелых. У нее отдельные апартаменты, несколько медсестер, любимые кошки. Посещает церковь, делает массаж, следит за театральными новостями. Много читает. "Я живу в придуманных мирах придуманных людей и считаю эту жизнь настоящей", — признается актриса.Общаться с внешним миром отказывается категорически. Не принимает гостей, не дает интервью. Объясняет просто: не хочет показывать свою слабость и уязвимость. За все платит сама — из пенсии и сбережений, плюс помощь от МХАТа.Доронина не жалеет ни о чем. Каждый брак дал опыт, где-то радость, где-то разочарование. Но выбор был сделан давно и навсегда — театр вместо семьи, слава вместо тихого счастья, одиночество вместо компромиссов. Актриса по-прежнему уверена: это была правильная ставка.

ленинград

данилов

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинград, данилов, москва, михаил казаков, татьяна доронина, олег басилашвили , мгимо