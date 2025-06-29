Что скрывает легенда советского кино Татьяна Доронина
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Олег Ефремов в роли шофера такси и народная артистка СССР Татьяна Доронина в роли Нюры в фильме Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе"
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великая Татьяна Доронина прячется от мира в стенах элитного пансионата. За плечами — пять браков. Коллеги называли ее "железной леди", мужчины не выдерживали ее характера, а она сама говорила: "Я не отнимала отцов у детей". Какую цену пришлось заплатить народной артистке за место в истории?
От ленинградской коммуналки до звездного Олимпа
Таня Доронина родилась в рабочей семье 12 сентября 1933 года, детство провела в ленинградской коммуналке. Во время войны семья эвакуировалась в Данилов, где маленькая артистка уже блистала в школьной самодеятельности. Мама шила ей платья для выступлений — первые костюмы будущей королевы сцены.
После войны вернулись в Ленинград с козой в поезде — страх голода долго не отпускал. Амбиции девочки были куда больше скромного быта. В восьмом классе тайно от родителей подала документы в Школу-студию МХАТ. Ее уже собирались зачислить, но когда выяснилось, что ей нет восемнадцати лет, отправили доучиваться до совершеннолетия.
После школы она поступила во все театральные училища столицы, но выбрала МХАТ. На курсе Павла Массальского училась с будущими звездами — Евгением Стеблевым, Михаилом Казаковым, Олегом Басилашвили. С последним и началась первая большая любовь.
Студенческая любовь и страшная тайна
Роман с Басилашвили вспыхнул на четвертом курсе. Поженились практически сразу — без колец, без белого платья, просто поставили штампы в паспорта. Молодая семья была уверена: главное — любовь, остальное приложится.
После выпуска Басилашвили пригласили в Сталинградский театр. Дорониной предлагали работу в Москве, но она выбрала мужа. Поселились в общежитии, жили небогато, но счастливо. Пока Олег не уехал на съемки в Муром.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктеры Олег Басилашвили и Алла Демидова в художественном фильме "Живой труп"
Актеры Олег Басилашвили и Алла Демидова в художественном фильме "Живой труп"
Приехав навестить супруга, Татьяна сразу поняла — муж изменяет. Все вокруг знали, смотрели с жалостью, а партнерша Басилашвили по фильму вела себя виновато. Доронина не устроила сцену, просто вернулась домой.
Там выяснилось — она беременна двойней. Решение было мгновенным и жестким: аборт. Тайно от мужа. О беременности Басилашвили узнает только после развода — через годы.
Цепочка разбитых сердец
После измены супруга пара попыталась начать заново в Ленинграде. Доронина буквально продавила руководство театра, чтобы взяли их обоих. Но спасти брак не удалось — развелись в 1963 году после восьми лет совместной жизни.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМужчина фотографируется перед торжественной регистрацией брака
Мужчина фотографируется перед торжественной регистрацией брака
Следующим стал театральный критик Анатолий Юфит — старше, солиднее, поклонник ее таланта. Они даже не регистрировали отношения официально, но прожили в гражданском браке три года. Доронина выбрала работу — когда муж не встретил ее с гастролей, это стало сигналом к разрыву.
Третьим избранником оказался драматург Эдвард Радзинский, младше ее на три года.
Российский драматург Эдвард Радзинский
Он писал пьесы специально для любимой, но и этот союз продлился недолго — около четырех лет. "Как она жила? Каждый день, кроме воскресенья, уходила в театр. Утром — репетиции, вечером — спектакли. В перерывах она не уходила домой, а спала в гримуборной. Когда в театре были выходные, Таня ехала на студию на съемки", — вспоминал писатель.
Мужчины, которые не выдержали
Четвертый муж, актер Борис Химичев, продержался дольше — с ним актриса прожила целых десять лет. Но и он сломался. "Не смог ужиться с женщиной такого масштаба и таких возможностей", — признавался актер. Доронина была трудоголиком, читала запоем, жила театром.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкСпектакль по пьесе Роберта Болта "Да здравствует королева, виват!" на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского, в роли Марии Стюарт - актриса Татьяна Доронина, в роли графа Лестера - Борис Химичев
Спектакль по пьесе Роберта Болта "Да здравствует королева, виват!" на сцене Московского академического театра имени В. Маяковского, в роли Марии Стюарт - актриса Татьяна Доронина, в роли графа Лестера - Борис Химичев
Химичеву было тяжело жить в тени яркой жены. "Мужчину надо гладить по шерсти, а не против. А Доронина не могла вовремя промолчать", — жаловался Борис.
Пятым и последним стал Роберт Тохненко — выпускник МГИМО, работник нефтяной отрасли, сосед по даче. Но и этот брак длился меньше трех лет. Развод затянулся — Тохненко боялся финансовых потерь, а не расставания с великой актрисой.
Железная леди МХАТа
В 1987 году Доронина возглавила МХАТ имени Горького и правила театром железной рукой более тридцати лет. Коллеги отмечали ее жесткий, принципиальный стиль — компромиссов она не признавала, свою точку зрения отстаивала до конца.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкНародная артистка РСФСР актриса МХАТа имени А. М. Горького Татьяна Доронина
Народная артистка РСФСР актриса МХАТа имени А. М. Горького Татьяна Доронина
Ставила классику — Горького, Чехова, Булгакова, Островского. Провела труппу через лихие девяностые, когда театры закрывались один за другим. Была не просто художественным руководителем, а настоящим диктатором — но диктатором, который спас театр.
Скандал грянул в 2018 году. Министерство культуры решило сменить руководство и предложило Дорониной перейти на специально созданную должность президента театра. Художественным руководителем назначили Эдуарда Боякова.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков
Половина труппы записала видеообращение с требованием вернуть Доронину на пост художественного руководителя. Не помогло.
Выбор сделан навсегда
"У меня были замечательные, красивые, талантливые, умные, прелестные мужья. Ни с моей стороны, ни со стороны тех мужчин, которые были моими мужьями, не было никаких грехов по отношению к детям. У меня не было детей, и этих мужчин прекрасных от детей я не отнимала", — говорила Доронина о своих браках. Материнство она отвергла осознанно — театр был важнее.
Она была инициатором каждого развода, когда чувствовала — отношения исчерпаны. Независимость ценила выше семейного уюта, творчество — больше материнского инстинкта.
Одинокая королева
Сегодня Татьяне Дорониной 91 год. Живет в платном геронтологическом центре. С 2022 года актриса находится под постоянным медицинским наблюдением — здоровье подкосили коронавирус и проблемы с ногами.
Условия, конечно, не как в обычном доме престарелых. У нее отдельные апартаменты, несколько медсестер, любимые кошки. Посещает церковь, делает массаж, следит за театральными новостями. Много читает. "Я живу в придуманных мирах придуманных людей и считаю эту жизнь настоящей", — признается актриса.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, народная артистка СССР Татьяна Доронина
Общаться с внешним миром отказывается категорически. Не принимает гостей, не дает интервью. Объясняет просто: не хочет показывать свою слабость и уязвимость. За все платит сама — из пенсии и сбережений, плюс помощь от МХАТа.
Доронина не жалеет ни о чем. Каждый брак дал опыт, где-то радость, где-то разочарование. Но выбор был сделан давно и навсегда — театр вместо семьи, слава вместо тихого счастья, одиночество вместо компромиссов. Актриса по-прежнему уверена: это была правильная ставка.