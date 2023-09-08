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Трагедия Таривердиева и поцелуй с Гурченко: как снимали "Вокзал для двоих" - РИА Новости, 08.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 08.09.2023 (обновлено: 08:11 08.09.2023)
https://ria.ru/20230908/kino-1894783084.html
Трагедия Таривердиева и поцелуй с Гурченко: как снимали "Вокзал для двоих"
Трагедия Таривердиева и поцелуй с Гурченко: как снимали "Вокзал для двоих" - РИА Новости, 08.09.2023
Трагедия Таривердиева и поцелуй с Гурченко: как снимали "Вокзал для двоих"
Осенью 1983 года на экраны вышла картина Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих". О том, почему Олегу Басилашвили не удавалось сыграть любовную сцену с Людмилой... РИА Новости, 08.09.2023
2023-09-08T08:00
2023-09-08T08:11
культура
москва
людмила гурченко
олег басилашвили
эльдар рязанов
кино и сериалы
лучшие фильмы
никита михалков
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. Осенью 1983 года на экраны вышла картина Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих". О том, почему Олегу Басилашвили не удавалось сыграть любовную сцену с Людмилой Гурченко, какая фраза из фильма стала крылатой и что помогало Никите Михалкову во время съемок, — в материале РИА Новости.Основан на реальных событияхГлавным героем фильма Эльдара Рязанова неслучайно стал пианист: в основу сценария легла реальная история, произошедшая с Микаэлом Таривердиевым и Людмилой Максаковой. Подробности трагедии мало кто знает, ее не освещали в прессе, но обсуждали в узких кругах.Говорили, что на Ленинградском проспекте в Москве, на пешеходном переходе, их "Волга" сбила 16-летнего парня. По одной из версий, за рулем находилась Максакова, но Таривердиев якобы взял вину на себя.Роль Платона Рябинина почти сразу решили отдать Олегу Басилашвили, а вот в качестве официантки планировали снимать 18-летнюю девушку. В итоге выбор все же остановили на Людмиле Гурченко. На эпизодические роли пригласили Нонну Мордюкову, Михаила Ширвиндта, Александра Пяткова, а сам Рязанов сыграл заместителя начальника вокзала.&quot;Атмосфера на съемках у Рязанова всегда импровизационная, эпизоды отдельно выписаны не были. Так, собирались вместе, фантазировали…&quot; — вспоминал Ширвиндт.Сложный поцелуй с ГурченкоВ самом начале съемок Басилашвили с Гурченко должны были поцеловаться. Для скромного и застенчивого актера это стало испытанием: он просил Рязанова отказаться от сцены с поцелуем, предлагал персонажам "просто поговорить".Любовная сцена никак не получалась, реплики звучали сухо и безжизненно. &quot;Ну, конечно, поцеловаться с женщиной незнакомой, какая бы она ни была прекрасная, да еще в окружении ста человек киногруппы — просто невозможно&quot;, — признавался Басилашвили.Ситуацию спасла Гурченко, которая переписала диалог так, чтобы он состоял из обрывочных, волнительных, а главное, привычных для актера фраз — вместо долгих лирических объяснений.&quot;Изначально любовная сцена написана была очень хорошо, но не на мой характер. Мне никак эти фразы не идут, потому что я, наверное, другой человек. Кончилось все тем, что я ушел со съемочной площадки: не идет, и все. Текст переписала Люся — написала его именно так, как я могу произнести&quot;, — рассказывал артист.Басилашвили говорил, что сперва они с Гурченко друг друга стеснялись, поскольку были из слишком разных миров. Она — "харьковская девчонка из простой семьи", пережившая оккупацию, нищету и голод. А он вырос в интеллигентной атмосфере, мать — доктор наук, отец — директор института. Но во время съемок актеры крепко сдружились.Поклонник из тюрьмыЛюдмиле Гурченко поклонники регулярно присылали мешки писем: после успеха "Карнавальной ночи" — более 300 посланий в день. Но одно она запомнила особенно. Вор планировал ее обокрасть, но после просмотра фильма "Вокзал для двоих" передумал.&quot;Товарищ Гурченко, сижу я в местах не очень отдаленных. Зашел я в библиотеку — там ваш портретик в красном. Я посмотрел — на шейке фуфло, а в ушках что-то такое… Поверьте, я в этом разбираюсь, за что свое и получил. Решил: выйду и первого, кого обчищу, это вас. А потом нам привезли &quot;Вокзал&quot; — я посмотрел два сеанса и подумал, что вы кровью зарабатываете свой хлеб. Живите спокойно. И всем своим наказал, чтобы порог вашего дома не переступали&quot;, — вспоминала актриса письмо заключенного.Похабные частушки и крылатые фразыБольше всего крылатых выражений подарил народу персонаж Никиты Михалкова, который играл колоритного проводника и любовника главной героини. Особенно запомнилась зрителям фраза "Верунчик, сама-сама-сама".&quot;Мы с Люсей, когда играли сцену в вагоне, были вдвоем. Места было мало, группа сидела в камервагене и смотрела происходящее по экрану. Это очень раскрепощало в том смысле, что не было никаких чужих ушей и глаз, поэтому я был предельно откровенен, стал &quot;разогреваться&quot; и петь частушки непубличного содержания. Но я не предполагал, что включена громкая связь. На Рижском вокзале народ, конечно, обалдел&quot;, — рассказывал Михалков.Он отмечал, что сниматься было легко: "ухватить характер" помогали грим, одежда, фиксы. Гурченко от души хохотала во время совместных сцен, что тоже помогало.Пророческая роль БудницкойАлла Будницкая сыграла небольшую роль жены главного героя, которая появилась в фильме всего на несколько секунд — рассказала прогноз погоды по телевизору. Актриса вспоминала, что после фильма ей отказались продать продукты на рынке.&quot;Я на одном и том же рынке покупала продукты. Когда я подошла к мяснику и хотела купить товар, он мне сказал: &quot;Иди отсюда! Мужика засадила, как могла? Такой мужик, а ты его подставила!&quot; В какой-то степени роль для нее оказалась пророческой: после съемок актриса около десяти лет вела разные программы на телевидении. Ее мимолетное появление в кадре зрители запомнили неспроста: картина приобрела огромную популярность, став лучшим фильмом 1983 года по опросу журнала "Советский экран".
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москва, людмила гурченко, олег басилашвили , эльдар рязанов, кино и сериалы, лучшие фильмы, никита михалков, микаэл таривердиев, людмила максакова, алла будницкая, нонна мордюкова, звезды, легенды
Культура, Москва, Людмила Гурченко, Олег Басилашвили , Эльдар Рязанов, Кино и сериалы, лучшие фильмы, Никита Михалков, Микаэл Таривердиев, Людмила Максакова, Алла Будницкая, Нонна Мордюкова, звезды, легенды

Трагедия Таривердиева и поцелуй с Гурченко: как снимали "Вокзал для двоих"

© Мосфильм (1982)Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Кадр из фильма Вокзал для двоих
© Мосфильм (1982)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. Осенью 1983 года на экраны вышла картина Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих". О том, почему Олегу Басилашвили не удавалось сыграть любовную сцену с Людмилой Гурченко, какая фраза из фильма стала крылатой и что помогало Никите Михалкову во время съемок, — в материале РИА Новости.
© Мосфильм (1982)Кадр из фильма "Вокзал для двоих"
Кадр из фильма Вокзал для двоих
© Мосфильм (1982)
Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Основан на реальных событиях

Главным героем фильма Эльдара Рязанова неслучайно стал пианист: в основу сценария легла реальная история, произошедшая с Микаэлом Таривердиевым и Людмилой Максаковой. Подробности трагедии мало кто знает, ее не освещали в прессе, но обсуждали в узких кругах.
Говорили, что на Ленинградском проспекте в Москве, на пешеходном переходе, их "Волга" сбила 16-летнего парня. По одной из версий, за рулем находилась Максакова, но Таривердиев якобы взял вину на себя.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Людмила Максакова
Актриса Людмила Максакова - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актриса Людмила Максакова
Роль Платона Рябинина почти сразу решили отдать Олегу Басилашвили, а вот в качестве официантки планировали снимать 18-летнюю девушку. В итоге выбор все же остановили на Людмиле Гурченко. На эпизодические роли пригласили Нонну Мордюкову, Михаила Ширвиндта, Александра Пяткова, а сам Рязанов сыграл заместителя начальника вокзала.
«

"Атмосфера на съемках у Рязанова всегда импровизационная, эпизоды отдельно выписаны не были. Так, собирались вместе, фантазировали…" — вспоминал Ширвиндт.

© Киностудия «Мосфильм»Людмила Гурченко в фильме "Вокзал для двоих"
Людмила Гурченко в фильме Вокзал для двоих
© Киностудия «Мосфильм»
Людмила Гурченко в фильме "Вокзал для двоих"

Сложный поцелуй с Гурченко

В самом начале съемок Басилашвили с Гурченко должны были поцеловаться. Для скромного и застенчивого актера это стало испытанием: он просил Рязанова отказаться от сцены с поцелуем, предлагал персонажам "просто поговорить".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РСФСР Олег Басилашвили
Заслуженный артист РСФСР Олег Басилашвили - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости
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Заслуженный артист РСФСР Олег Басилашвили
Любовная сцена никак не получалась, реплики звучали сухо и безжизненно.
«

"Ну, конечно, поцеловаться с женщиной незнакомой, какая бы она ни была прекрасная, да еще в окружении ста человек киногруппы — просто невозможно", — признавался Басилашвили.

Ситуацию спасла Гурченко, которая переписала диалог так, чтобы он состоял из обрывочных, волнительных, а главное, привычных для актера фраз — вместо долгих лирических объяснений.
«

"Изначально любовная сцена написана была очень хорошо, но не на мой характер. Мне никак эти фразы не идут, потому что я, наверное, другой человек. Кончилось все тем, что я ушел со съемочной площадки: не идет, и все. Текст переписала Люся — написала его именно так, как я могу произнести", — рассказывал артист.

Басилашвили говорил, что сперва они с Гурченко друг друга стеснялись, поскольку были из слишком разных миров. Она — "харьковская девчонка из простой семьи", пережившая оккупацию, нищету и голод. А он вырос в интеллигентной атмосфере, мать — доктор наук, отец — директор института. Но во время съемок актеры крепко сдружились.
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Поклонник из тюрьмы

Людмиле Гурченко поклонники регулярно присылали мешки писем: после успеха "Карнавальной ночи" — более 300 посланий в день. Но одно она запомнила особенно. Вор планировал ее обокрасть, но после просмотра фильма "Вокзал для двоих" передумал.
«

"Товарищ Гурченко, сижу я в местах не очень отдаленных. Зашел я в библиотеку — там ваш портретик в красном. Я посмотрел — на шейке фуфло, а в ушках что-то такое… Поверьте, я в этом разбираюсь, за что свое и получил. Решил: выйду и первого, кого обчищу, это вас. А потом нам привезли "Вокзал" — я посмотрел два сеанса и подумал, что вы кровью зарабатываете свой хлеб. Живите спокойно. И всем своим наказал, чтобы порог вашего дома не переступали", — вспоминала актриса письмо заключенного.

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкРязанов и Гурченко на съемках фильма
Рязанов и Гурченко на съемках фильма - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
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Рязанов и Гурченко на съемках фильма

Похабные частушки и крылатые фразы

Больше всего крылатых выражений подарил народу персонаж Никиты Михалкова, который играл колоритного проводника и любовника главной героини. Особенно запомнилась зрителям фраза "Верунчик, сама-сама-сама".
«

"Мы с Люсей, когда играли сцену в вагоне, были вдвоем. Места было мало, группа сидела в камервагене и смотрела происходящее по экрану. Это очень раскрепощало в том смысле, что не было никаких чужих ушей и глаз, поэтому я был предельно откровенен, стал "разогреваться" и петь частушки непубличного содержания. Но я не предполагал, что включена громкая связь. На Рижском вокзале народ, конечно, обалдел", — рассказывал Михалков.

Он отмечал, что сниматься было легко: "ухватить характер" помогали грим, одежда, фиксы. Гурченко от души хохотала во время совместных сцен, что тоже помогало.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме "Вокзал для двоих" (режиссер Эльдар Рязанов)
Олег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме Вокзал для двоих (режиссер Эльдар Рязанов) - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости
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Олег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме "Вокзал для двоих" (режиссер Эльдар Рязанов)

Пророческая роль Будницкой

Алла Будницкая сыграла небольшую роль жены главного героя, которая появилась в фильме всего на несколько секунд — рассказала прогноз погоды по телевизору. Актриса вспоминала, что после фильма ей отказались продать продукты на рынке.
«

"Я на одном и том же рынке покупала продукты. Когда я подошла к мяснику и хотела купить товар, он мне сказал: "Иди отсюда! Мужика засадила, как могла? Такой мужик, а ты его подставила!"

В какой-то степени роль для нее оказалась пророческой: после съемок актриса около десяти лет вела разные программы на телевидении. Ее мимолетное появление в кадре зрители запомнили неспроста: картина приобрела огромную популярность, став лучшим фильмом 1983 года по опросу журнала "Советский экран".
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КультураМоскваЛюдмила ГурченкоОлег БасилашвилиЭльдар РязановКино и сериалылучшие фильмыНикита МихалковМикаэл ТаривердиевЛюдмила МаксаковаАлла БудницкаяНонна Мордюковазвездылегенды
 
 
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