https://ria.ru/20230908/kino-1894783084.html

Трагедия Таривердиева и поцелуй с Гурченко: как снимали "Вокзал для двоих"

Трагедия Таривердиева и поцелуй с Гурченко: как снимали "Вокзал для двоих" - РИА Новости, 08.09.2023

Трагедия Таривердиева и поцелуй с Гурченко: как снимали "Вокзал для двоих"

Осенью 1983 года на экраны вышла картина Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих". О том, почему Олегу Басилашвили не удавалось сыграть любовную сцену с Людмилой... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T08:00

2023-09-08T08:00

2023-09-08T08:11

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. Осенью 1983 года на экраны вышла картина Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих". О том, почему Олегу Басилашвили не удавалось сыграть любовную сцену с Людмилой Гурченко, какая фраза из фильма стала крылатой и что помогало Никите Михалкову во время съемок, — в материале РИА Новости.Основан на реальных событияхГлавным героем фильма Эльдара Рязанова неслучайно стал пианист: в основу сценария легла реальная история, произошедшая с Микаэлом Таривердиевым и Людмилой Максаковой. Подробности трагедии мало кто знает, ее не освещали в прессе, но обсуждали в узких кругах.Говорили, что на Ленинградском проспекте в Москве, на пешеходном переходе, их "Волга" сбила 16-летнего парня. По одной из версий, за рулем находилась Максакова, но Таривердиев якобы взял вину на себя.Роль Платона Рябинина почти сразу решили отдать Олегу Басилашвили, а вот в качестве официантки планировали снимать 18-летнюю девушку. В итоге выбор все же остановили на Людмиле Гурченко. На эпизодические роли пригласили Нонну Мордюкову, Михаила Ширвиндта, Александра Пяткова, а сам Рязанов сыграл заместителя начальника вокзала."Атмосфера на съемках у Рязанова всегда импровизационная, эпизоды отдельно выписаны не были. Так, собирались вместе, фантазировали…" — вспоминал Ширвиндт.Сложный поцелуй с ГурченкоВ самом начале съемок Басилашвили с Гурченко должны были поцеловаться. Для скромного и застенчивого актера это стало испытанием: он просил Рязанова отказаться от сцены с поцелуем, предлагал персонажам "просто поговорить".Любовная сцена никак не получалась, реплики звучали сухо и безжизненно. "Ну, конечно, поцеловаться с женщиной незнакомой, какая бы она ни была прекрасная, да еще в окружении ста человек киногруппы — просто невозможно", — признавался Басилашвили.Ситуацию спасла Гурченко, которая переписала диалог так, чтобы он состоял из обрывочных, волнительных, а главное, привычных для актера фраз — вместо долгих лирических объяснений."Изначально любовная сцена написана была очень хорошо, но не на мой характер. Мне никак эти фразы не идут, потому что я, наверное, другой человек. Кончилось все тем, что я ушел со съемочной площадки: не идет, и все. Текст переписала Люся — написала его именно так, как я могу произнести", — рассказывал артист.Басилашвили говорил, что сперва они с Гурченко друг друга стеснялись, поскольку были из слишком разных миров. Она — "харьковская девчонка из простой семьи", пережившая оккупацию, нищету и голод. А он вырос в интеллигентной атмосфере, мать — доктор наук, отец — директор института. Но во время съемок актеры крепко сдружились.Поклонник из тюрьмыЛюдмиле Гурченко поклонники регулярно присылали мешки писем: после успеха "Карнавальной ночи" — более 300 посланий в день. Но одно она запомнила особенно. Вор планировал ее обокрасть, но после просмотра фильма "Вокзал для двоих" передумал."Товарищ Гурченко, сижу я в местах не очень отдаленных. Зашел я в библиотеку — там ваш портретик в красном. Я посмотрел — на шейке фуфло, а в ушках что-то такое… Поверьте, я в этом разбираюсь, за что свое и получил. Решил: выйду и первого, кого обчищу, это вас. А потом нам привезли "Вокзал" — я посмотрел два сеанса и подумал, что вы кровью зарабатываете свой хлеб. Живите спокойно. И всем своим наказал, чтобы порог вашего дома не переступали", — вспоминала актриса письмо заключенного.Похабные частушки и крылатые фразыБольше всего крылатых выражений подарил народу персонаж Никиты Михалкова, который играл колоритного проводника и любовника главной героини. Особенно запомнилась зрителям фраза "Верунчик, сама-сама-сама"."Мы с Люсей, когда играли сцену в вагоне, были вдвоем. Места было мало, группа сидела в камервагене и смотрела происходящее по экрану. Это очень раскрепощало в том смысле, что не было никаких чужих ушей и глаз, поэтому я был предельно откровенен, стал "разогреваться" и петь частушки непубличного содержания. Но я не предполагал, что включена громкая связь. На Рижском вокзале народ, конечно, обалдел", — рассказывал Михалков.Он отмечал, что сниматься было легко: "ухватить характер" помогали грим, одежда, фиксы. Гурченко от души хохотала во время совместных сцен, что тоже помогало.Пророческая роль БудницкойАлла Будницкая сыграла небольшую роль жены главного героя, которая появилась в фильме всего на несколько секунд — рассказала прогноз погоды по телевизору. Актриса вспоминала, что после фильма ей отказались продать продукты на рынке."Я на одном и том же рынке покупала продукты. Когда я подошла к мяснику и хотела купить товар, он мне сказал: "Иди отсюда! Мужика засадила, как могла? Такой мужик, а ты его подставила!" В какой-то степени роль для нее оказалась пророческой: после съемок актриса около десяти лет вела разные программы на телевидении. Ее мимолетное появление в кадре зрители запомнили неспроста: картина приобрела огромную популярность, став лучшим фильмом 1983 года по опросу журнала "Советский экран".

https://ria.ru/20221216/kino-1838636272.html

https://ria.ru/20230831/kino-1892644949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

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