https://ria.ru/20221118/ryazanov-1832171875.html

Найди второго Ипполита: кто мог сыграть в фильмах Рязанова

Найди второго Ипполита: кто мог сыграть в фильмах Рязанова - РИА Новости, 18.11.2022

Найди второго Ипполита: кто мог сыграть в фильмах Рязанова

Фильмы Эльдара Рязанова не устаревают, их смотрят новые поколения. И не только новогоднюю "Иронию судьбы", но и трагикомичные "Небеса обетованные", сатирический РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T08:00

2022-11-18T08:00

2022-11-18T08:16

культура

эльдар рязанов

кино

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832158732_0:416:2047:1567_1920x0_80_0_0_41cdb872e749e129b1458e95edadcaa1.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Фильмы Эльдара Рязанова не устаревают, их смотрят новые поколения. И не только новогоднюю "Иронию судьбы", но и трагикомичные "Небеса обетованные", сатирический "Гараж", комедийно-романтический "Служебный роман". В день 95-летия режиссера РИА Новости вспоминает, как снимали известные картины и кто мог в них сыграть. "Сирано де Бержерак": Евтушенко или ВысоцкийРязанов много лет мечтал экранизировать пьесу Ростана "Сирано де Бержерак". На главную роль пробовались советские суперзвезды — Олег Ефремов и Сергей Юрский. Но режиссер видел в образе Сирано не артиста, а поэта, и предложил Евгения Евтушенко. Не утвердила комиссия. В итоге картину закрыли.В кастинге участвовал и Высоцкий. Рязанов ему сказал: "Понимаешь, Володя, я хочу, чтобы главную роль сыграл не актер, а поэт". На это бард робко заметил, что тоже пишет стихи. Но режиссер, тогда не очень хорошо знакомый с его творчеством, не воспринял это возражение всерьез. Только спустя много лет сам позвонил Владимиру Семеновичу, рассыпаясь в восторгах по поводу "Коней привередливых". На это Высоцкий рассмеялся в трубку и спросил: "Ну а теперь вы бы взяли меня на роль Сирано?" Рязанов ответил: "Точно — взял бы!"После смерти барда Эльдар Александрович снял о нем первый большой документальный фильм — "Четыре встречи с Владимиром Высоцким". Так, по его словам, он постарался искупить вину за то, что не успел поработать с ним в своих картинах."Невероятные приключения итальянцев в России": лев Кинг может все!В этот фильм Рязанов решил включить сцены с настоящим царем зверей. В то время в Баку в семье Берберовых жил ручной лев Кинг, у которого уже был киноопыт.Прочитав сценарий, Берберов разочарованно заметил: "Текст не учитывает и сотой доли возможностей моего Кинга. А Кинг может все!" Добавили еще несколько эпизодов. Льва привезли на площадку, и выяснилось, что он не готов к работе. Это был тихий, спокойный большой кот, совершенно не дрессированный и не желавший выполнять команды режиссера. Ужасно намучились. А Эльдар Александрович поклялся, что никаких животных, даже собак и кошек, больше снимать не будет."Ирония судьбы": Басилашвили и ЯковлевИпполита в комедии "Ирония судьбы" должен был играть Басилашвили. Но график съемок не совпал с занятостью актера в театре и Рязанов обратился к другому своему товарищу — Юрию Яковлеву. Тот согласился, но в одном эпизоде мы все-таки можем увидеть прежнего исполнителя.Когда Надя поднимает со снега выброшенную в форточку фотографию жениха — на ней Олег Валерианович. Переснять не успели: пришла весна и снег растаял."Небеса обетованные": Бурков и ГафтПрезидента в "Небесах обетованных" режиссер писал для давнего друга Георгия Буркова. Эльдар Александрович часто его снимал: "Зигзаг удачи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гараж". Даже в "Жестоком романсе" у него была небольшая роль Робинзона, от которой практически ничего не осталось в финальном монтаже.Бурков беспокоился: он ложился в больницу, предстояла операция на ноге. Рязанов подбодрил товарища: "Так Президент у нас хромой — вот ты и сыграешь на костылях". Но актер скоропостижно скончался в клинике буквально через несколько дней. А роль в итоге блестяще сыграл Валентин Гафт."Он любит поесть — и я люблю": про любимого пса ЧонкинаЕще одна многолетняя мечта Рязанова — экранизация повести Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Дошло даже до кастинга. Например, роль сапожника Моисея Сталина режиссер решил отдать Зиновию Гердту, а селекционера Гладышева — Леониду Филатову. Но денег на проект так и не собрали. Войнович после этого продал права иностранной компании.Впрочем, Чонкин в жизни Рязанова остался на долгие годы: он так назвал собаку. "Замечательный парень мой Чонкин. Мы с ним очень похожи. Во всем. Он любит поесть — и я люблю. Он любит гостей — и я их люблю. Нас даже моя жена перестала различать и в мясном отделе покупает сразу же две мозговые косточки, кладет их в две одинаковые миски", — шутил Эльдар Александрович."Будем считать это моим автографом": камео Рязанова"Фишкой" режиссера стали его камео в собственных и чужих фильмах. Он снялся в 17 своих картинах. Иногда это были маленькие бессловесные эпизоды: проспавший все события "Гаража" начальник отдела насекомых, незадачливый сосед Жени Лукашина в самолете в "Иронии судьбы". А иногда — роли со словами, как в "Вокзале для двоих", где Рязанов сыграл заместителя начальника вокзала, к которому за помощью пытаются обратиться герои картины.Рязанов говорил так: "Будем считать это моим автографом: как художник вставляет в многофигурную композицию свой автопортрет, так и я снимаю самого себя в маленькой роли".И сегодня, когда мы пересматриваем фильмы Эльдара Александровича, его появление на экране неизменно вызывает улыбку.

https://ria.ru/20221117/kino-1831683491.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Светлана Вовк

Светлана Вовк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

эльдар рязанов, кино, кино и сериалы