Найди второго Ипполита: кто мог сыграть в фильмах Рязанова

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Фильмы Эльдара Рязанова не устаревают, их смотрят новые поколения. И не только новогоднюю "Иронию судьбы", но и трагикомичные "Небеса обетованные", сатирический "Гараж", комедийно-романтический "Служебный роман". В день 95-летия режиссера РИА Новости вспоминает, как снимали известные картины и кто мог в них сыграть. "Сирано де Бержерак": Евтушенко или ВысоцкийРязанов много лет мечтал экранизировать пьесу Ростана "Сирано де Бержерак". На главную роль пробовались советские суперзвезды — Олег Ефремов и Сергей Юрский. Но режиссер видел в образе Сирано не артиста, а поэта, и предложил Евгения Евтушенко. Не утвердила комиссия. В итоге картину закрыли.В кастинге участвовал и Высоцкий. Рязанов ему сказал: "Понимаешь, Володя, я хочу, чтобы главную роль сыграл не актер, а поэт". На это бард робко заметил, что тоже пишет стихи. Но режиссер, тогда не очень хорошо знакомый с его творчеством, не воспринял это возражение всерьез. Только спустя много лет сам позвонил Владимиру Семеновичу, рассыпаясь в восторгах по поводу "Коней привередливых". На это Высоцкий рассмеялся в трубку и спросил: "Ну а теперь вы бы взяли меня на роль Сирано?" Рязанов ответил: "Точно — взял бы!"После смерти барда Эльдар Александрович снял о нем первый большой документальный фильм — "Четыре встречи с Владимиром Высоцким". Так, по его словам, он постарался искупить вину за то, что не успел поработать с ним в своих картинах."Невероятные приключения итальянцев в России": лев Кинг может все!В этот фильм Рязанов решил включить сцены с настоящим царем зверей. В то время в Баку в семье Берберовых жил ручной лев Кинг, у которого уже был киноопыт.Прочитав сценарий, Берберов разочарованно заметил: "Текст не учитывает и сотой доли возможностей моего Кинга. А Кинг может все!" Добавили еще несколько эпизодов. Льва привезли на площадку, и выяснилось, что он не готов к работе. Это был тихий, спокойный большой кот, совершенно не дрессированный и не желавший выполнять команды режиссера. Ужасно намучились. А Эльдар Александрович поклялся, что никаких животных, даже собак и кошек, больше снимать не будет."Ирония судьбы": Басилашвили и ЯковлевИпполита в комедии "Ирония судьбы" должен был играть Басилашвили. Но график съемок не совпал с занятостью актера в театре и Рязанов обратился к другому своему товарищу — Юрию Яковлеву. Тот согласился, но в одном эпизоде мы все-таки можем увидеть прежнего исполнителя.Когда Надя поднимает со снега выброшенную в форточку фотографию жениха — на ней Олег Валерианович. Переснять не успели: пришла весна и снег растаял."Небеса обетованные": Бурков и ГафтПрезидента в "Небесах обетованных" режиссер писал для давнего друга Георгия Буркова. Эльдар Александрович часто его снимал: "Зигзаг удачи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гараж". Даже в "Жестоком романсе" у него была небольшая роль Робинзона, от которой практически ничего не осталось в финальном монтаже.Бурков беспокоился: он ложился в больницу, предстояла операция на ноге. Рязанов подбодрил товарища: "Так Президент у нас хромой — вот ты и сыграешь на костылях". Но актер скоропостижно скончался в клинике буквально через несколько дней. А роль в итоге блестяще сыграл Валентин Гафт."Он любит поесть — и я люблю": про любимого пса ЧонкинаЕще одна многолетняя мечта Рязанова — экранизация повести Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Дошло даже до кастинга. Например, роль сапожника Моисея Сталина режиссер решил отдать Зиновию Гердту, а селекционера Гладышева — Леониду Филатову. Но денег на проект так и не собрали. Войнович после этого продал права иностранной компании.Впрочем, Чонкин в жизни Рязанова остался на долгие годы: он так назвал собаку. "Замечательный парень мой Чонкин. Мы с ним очень похожи. Во всем. Он любит поесть — и я люблю. Он любит гостей — и я их люблю. Нас даже моя жена перестала различать и в мясном отделе покупает сразу же две мозговые косточки, кладет их в две одинаковые миски", — шутил Эльдар Александрович."Будем считать это моим автографом": камео Рязанова"Фишкой" режиссера стали его камео в собственных и чужих фильмах. Он снялся в 17 своих картинах. Иногда это были маленькие бессловесные эпизоды: проспавший все события "Гаража" начальник отдела насекомых, незадачливый сосед Жени Лукашина в самолете в "Иронии судьбы". А иногда — роли со словами, как в "Вокзале для двоих", где Рязанов сыграл заместителя начальника вокзала, к которому за помощью пытаются обратиться герои картины.Рязанов говорил так: "Будем считать это моим автографом: как художник вставляет в многофигурную композицию свой автопортрет, так и я снимаю самого себя в маленькой роли".И сегодня, когда мы пересматриваем фильмы Эльдара Александровича, его появление на экране неизменно вызывает улыбку.
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Фильмы Эльдара Рязанова не устаревают, их смотрят новые поколения. И не только новогоднюю "Иронию судьбы", но и трагикомичные "Небеса обетованные", сатирический "Гараж", комедийно-романтический "Служебный роман". В день 95-летия режиссера РИА Новости вспоминает, как снимали известные картины и кто мог в них сыграть.
Кадр из документального фильма "Четыре встречи с Владимиром Высоцким"
Рязанов много лет мечтал экранизировать пьесу Ростана "Сирано де Бержерак". На главную роль пробовались советские суперзвезды — Олег Ефремов и Сергей Юрский. Но режиссер видел в образе Сирано не артиста, а поэта, и предложил Евгения Евтушенко. Не утвердила комиссия. В итоге картину закрыли.
В кастинге участвовал и Высоцкий. Рязанов ему сказал: "Понимаешь, Володя, я хочу, чтобы главную роль сыграл не актер, а поэт". На это бард робко заметил, что тоже пишет стихи. Но режиссер, тогда не очень хорошо знакомый с его творчеством, не воспринял это возражение всерьез. Только спустя много лет сам позвонил Владимиру Семеновичу, рассыпаясь в восторгах по поводу "Коней привередливых". На это Высоцкий рассмеялся в трубку и спросил: "Ну а теперь вы бы взяли меня на роль Сирано?" Рязанов ответил: "Точно — взял бы!"
Кадр из документального фильма "Четыре встречи с Владимиром Высоцким"
После смерти барда Эльдар Александрович снял о нем первый большой документальный фильм — "Четыре встречи с Владимиром Высоцким". Так, по его словам, он постарался искупить вину за то, что не успел поработать с ним в своих картинах.
"Невероятные приключения итальянцев в России": лев Кинг может все!
В этот фильм Рязанов решил включить сцены с настоящим царем зверей. В то время в Баку в семье Берберовых жил ручной лев Кинг, у которого уже был киноопыт.
Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры — Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год
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Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры — Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год
Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры — Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год
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Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры — Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год
Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры — Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год
Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры — Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год
Прочитав сценарий, Берберов разочарованно заметил: "Текст не учитывает и сотой доли возможностей моего Кинга. А Кинг может все!" Добавили еще несколько эпизодов. Льва привезли на площадку, и выяснилось, что он не готов к работе. Это был тихий, спокойный большой кот, совершенно не дрессированный и не желавший выполнять команды режиссера. Ужасно намучились. А Эльдар Александрович поклялся, что никаких животных, даже собак и кошек, больше снимать не будет.
"Ирония судьбы": Басилашвили и Яковлев
Ипполита в комедии "Ирония судьбы" должен был играть Басилашвили. Но график съемок не совпал с занятостью актера в театре и Рязанов обратился к другому своему товарищу — Юрию Яковлеву. Тот согласился, но в одном эпизоде мы все-таки можем увидеть прежнего исполнителя.
Когда Надя поднимает со снега выброшенную в форточку фотографию жениха — на ней Олег Валерианович. Переснять не успели: пришла весна и снег растаял.
"Небеса обетованные": Бурков и Гафт
Президента в "Небесах обетованных" режиссер писал для давнего друга Георгия Буркова. Эльдар Александрович часто его снимал: "Зигзаг удачи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гараж". Даже в "Жестоком романсе" у него была небольшая роль Робинзона, от которой практически ничего не осталось в финальном монтаже.
Бурков беспокоился: он ложился в больницу, предстояла операция на ноге. Рязанов подбодрил товарища: "Так Президент у нас хромой — вот ты и сыграешь на костылях". Но актер скоропостижно скончался в клинике буквально через несколько дней. А роль в итоге блестяще сыграл Валентин Гафт.
"Он любит поесть — и я люблю": про любимого пса Чонкина
Еще одна многолетняя мечта Рязанова — экранизация повести Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Дошло даже до кастинга. Например, роль сапожника Моисея Сталина режиссер решил отдать Зиновию Гердту, а селекционера Гладышева — Леониду Филатову. Но денег на проект так и не собрали. Войнович после этого продал права иностранной компании.
Впрочем, Чонкин в жизни Рязанова остался на долгие годы: он так назвал собаку. "Замечательный парень мой Чонкин. Мы с ним очень похожи. Во всем. Он любит поесть — и я люблю. Он любит гостей — и я их люблю. Нас даже моя жена перестала различать и в мясном отделе покупает сразу же две мозговые косточки, кладет их в две одинаковые миски", — шутил Эльдар Александрович.
"Будем считать это моим автографом": камео Рязанова
"Фишкой" режиссера стали его камео в собственных и чужих фильмах. Он снялся в 17 своих картинах.
Иногда это были маленькие бессловесные эпизоды: проспавший все события "Гаража" начальник отдела насекомых, незадачливый сосед Жени Лукашина в самолете в "Иронии судьбы". А иногда — роли со словами, как в "Вокзале для двоих", где Рязанов сыграл заместителя начальника вокзала, к которому за помощью пытаются обратиться герои картины.
Рязанов говорил так: "Будем считать это моим автографом: как художник вставляет в многофигурную композицию свой автопортрет, так и я снимаю самого себя в маленькой роли".
И сегодня, когда мы пересматриваем фильмы Эльдара Александровича, его появление на экране неизменно вызывает улыбку.
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