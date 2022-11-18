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Культура
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Найди второго Ипполита: кто мог сыграть в фильмах Рязанова
Найди второго Ипполита: кто мог сыграть в фильмах Рязанова - РИА Новости, 18.11.2022
Найди второго Ипполита: кто мог сыграть в фильмах Рязанова
Фильмы Эльдара Рязанова не устаревают, их смотрят новые поколения. И не только новогоднюю "Иронию судьбы", но и трагикомичные "Небеса обетованные", сатирический РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T08:00
2022-11-18T08:16
культура
эльдар рязанов
кино
кино и сериалы
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Фильмы Эльдара Рязанова не устаревают, их смотрят новые поколения. И не только новогоднюю "Иронию судьбы", но и трагикомичные "Небеса обетованные", сатирический "Гараж", комедийно-романтический "Служебный роман". В день 95-летия режиссера РИА Новости вспоминает, как снимали известные картины и кто мог в них сыграть. "Сирано де Бержерак": Евтушенко или ВысоцкийРязанов много лет мечтал экранизировать пьесу Ростана "Сирано де Бержерак". На главную роль пробовались советские суперзвезды — Олег Ефремов и Сергей Юрский. Но режиссер видел в образе Сирано не артиста, а поэта, и предложил Евгения Евтушенко. Не утвердила комиссия. В итоге картину закрыли.В кастинге участвовал и Высоцкий. Рязанов ему сказал: "Понимаешь, Володя, я хочу, чтобы главную роль сыграл не актер, а поэт". На это бард робко заметил, что тоже пишет стихи. Но режиссер, тогда не очень хорошо знакомый с его творчеством, не воспринял это возражение всерьез. Только спустя много лет сам позвонил Владимиру Семеновичу, рассыпаясь в восторгах по поводу "Коней привередливых". На это Высоцкий рассмеялся в трубку и спросил: "Ну а теперь вы бы взяли меня на роль Сирано?" Рязанов ответил: "Точно — взял бы!"После смерти барда Эльдар Александрович снял о нем первый большой документальный фильм — "Четыре встречи с Владимиром Высоцким". Так, по его словам, он постарался искупить вину за то, что не успел поработать с ним в своих картинах."Невероятные приключения итальянцев в России": лев Кинг может все!В этот фильм Рязанов решил включить сцены с настоящим царем зверей. В то время в Баку в семье Берберовых жил ручной лев Кинг, у которого уже был киноопыт.Прочитав сценарий, Берберов разочарованно заметил: "Текст не учитывает и сотой доли возможностей моего Кинга. А Кинг может все!" Добавили еще несколько эпизодов. Льва привезли на площадку, и выяснилось, что он не готов к работе. Это был тихий, спокойный большой кот, совершенно не дрессированный и не желавший выполнять команды режиссера. Ужасно намучились. А Эльдар Александрович поклялся, что никаких животных, даже собак и кошек, больше снимать не будет."Ирония судьбы": Басилашвили и ЯковлевИпполита в комедии "Ирония судьбы" должен был играть Басилашвили. Но график съемок не совпал с занятостью актера в театре и Рязанов обратился к другому своему товарищу — Юрию Яковлеву. Тот согласился, но в одном эпизоде мы все-таки можем увидеть прежнего исполнителя.Когда Надя поднимает со снега выброшенную в форточку фотографию жениха — на ней Олег Валерианович. Переснять не успели: пришла весна и снег растаял."Небеса обетованные": Бурков и ГафтПрезидента в "Небесах обетованных" режиссер писал для давнего друга Георгия Буркова. Эльдар Александрович часто его снимал: "Зигзаг удачи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гараж". Даже в "Жестоком романсе" у него была небольшая роль Робинзона, от которой практически ничего не осталось в финальном монтаже.Бурков беспокоился: он ложился в больницу, предстояла операция на ноге. Рязанов подбодрил товарища: "Так Президент у нас хромой — вот ты и сыграешь на костылях". Но актер скоропостижно скончался в клинике буквально через несколько дней. А роль в итоге блестяще сыграл Валентин Гафт."Он любит поесть — и я люблю": про любимого пса ЧонкинаЕще одна многолетняя мечта Рязанова — экранизация повести Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Дошло даже до кастинга. Например, роль сапожника Моисея Сталина режиссер решил отдать Зиновию Гердту, а селекционера Гладышева — Леониду Филатову. Но денег на проект так и не собрали. Войнович после этого продал права иностранной компании.Впрочем, Чонкин в жизни Рязанова остался на долгие годы: он так назвал собаку. "Замечательный парень мой Чонкин. Мы с ним очень похожи. Во всем. Он любит поесть — и я люблю. Он любит гостей — и я их люблю. Нас даже моя жена перестала различать и в мясном отделе покупает сразу же две мозговые косточки, кладет их в две одинаковые миски", — шутил Эльдар Александрович."Будем считать это моим автографом": камео Рязанова"Фишкой" режиссера стали его камео в собственных и чужих фильмах. Он снялся в 17 своих картинах. Иногда это были маленькие бессловесные эпизоды: проспавший все события "Гаража" начальник отдела насекомых, незадачливый сосед Жени Лукашина в самолете в "Иронии судьбы". А иногда — роли со словами, как в "Вокзале для двоих", где Рязанов сыграл заместителя начальника вокзала, к которому за помощью пытаются обратиться герои картины.Рязанов говорил так: "Будем считать это моим автографом: как художник вставляет в многофигурную композицию свой автопортрет, так и я снимаю самого себя в маленькой роли".И сегодня, когда мы пересматриваем фильмы Эльдара Александровича, его появление на экране неизменно вызывает улыбку.
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эльдар рязанов, кино, кино и сериалы
Культура, Эльдар Рязанов, Кино, Кино и сериалы
08:00 18.11.2022 (обновлено: 08:16 18.11.2022)
 

Найди второго Ипполита: кто мог сыграть в фильмах Рязанова

© РИА Новости / Сергей Иванов / Перейти в медиабанкЭльдар Рязанов в своем загородном доме
Эльдар Рязанов в своем загородном доме - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Сергей Иванов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Фильмы Эльдара Рязанова не устаревают, их смотрят новые поколения. И не только новогоднюю "Иронию судьбы", но и трагикомичные "Небеса обетованные", сатирический "Гараж", комедийно-романтический "Служебный роман". В день 95-летия режиссера РИА Новости вспоминает, как снимали известные картины и кто мог в них сыграть.

"Сирано де Бержерак": Евтушенко или Высоцкий

© Гостелерадио СССРКадр из документального фильма "Четыре встречи с Владимиром Высоцким"
Кадр из документального фильма Четыре встречи с Владимиром Высоцким
© Гостелерадио СССР
Кадр из документального фильма "Четыре встречи с Владимиром Высоцким"
Рязанов много лет мечтал экранизировать пьесу Ростана "Сирано де Бержерак". На главную роль пробовались советские суперзвезды — Олег Ефремов и Сергей Юрский. Но режиссер видел в образе Сирано не артиста, а поэта, и предложил Евгения Евтушенко. Не утвердила комиссия. В итоге картину закрыли.
В кастинге участвовал и Высоцкий. Рязанов ему сказал: "Понимаешь, Володя, я хочу, чтобы главную роль сыграл не актер, а поэт". На это бард робко заметил, что тоже пишет стихи. Но режиссер, тогда не очень хорошо знакомый с его творчеством, не воспринял это возражение всерьез. Только спустя много лет сам позвонил Владимиру Семеновичу, рассыпаясь в восторгах по поводу "Коней привередливых". На это Высоцкий рассмеялся в трубку и спросил: "Ну а теперь вы бы взяли меня на роль Сирано?" Рязанов ответил: "Точно — взял бы!"
© Гостелерадио СССРКадр из документального фильма "Четыре встречи с Владимиром Высоцким"
Кадр из документального фильма Четыре встречи с Владимиром Высоцким
© Гостелерадио СССР
Кадр из документального фильма "Четыре встречи с Владимиром Высоцким"
После смерти барда Эльдар Александрович снял о нем первый большой документальный фильм — "Четыре встречи с Владимиром Высоцким". Так, по его словам, он постарался искупить вину за то, что не успел поработать с ним в своих картинах.

"Невероятные приключения итальянцев в России": лев Кинг может все!

В этот фильм Рязанов решил включить сцены с настоящим царем зверей. В то время в Баку в семье Берберовых жил ручной лев Кинг, у которого уже был киноопыт.
© РИА Новости / В. Кречет / Перейти в медиабанк

Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры — Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год

Кадр из кинофильма Невероятные приключения итальянцев в России
1 из 3

Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры — Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год

© РИА Новости / В. Кречет
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© Мосфильм/Dino de Laurentiis Cinematografica (1973)

Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры —
Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год

Кадр из кинофильма Невероятные приключения итальянцев в России
2 из 3

Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры —
Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год

© Мосфильм/Dino de Laurentiis Cinematografica (1973)
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Андрей Миронов (второй слева) в художественном фильме "Невероятные приключения итальянцев в России" (режиссеры — Эльдар Рязанов, Франко Е. Проспери).

Андрей Миронов в фильме Невероятные приключения итальянцев в России
3 из 3

Андрей Миронов (второй слева) в художественном фильме "Невероятные приключения итальянцев в России" (режиссеры — Эльдар Рязанов, Франко Е. Проспери).

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 3

Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры — Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год

© РИА Новости / В. Кречет
Перейти в медиабанк
2 из 3

Фрагмент кинофильма "Невероятные приключения итальянцев в России". В кадре актеры Андрей Миронов, Антония Сантилли, Нинетто Даволи, Алигьеро Носкезе и Тано Чимароза. Режиссеры —
Эльдар Рязанов и Франко Е. Проспери. Сценаристы — Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов, Франко Кастеллано и Джузеппе Моккиа. Киностудии "Мосфильм" и "Продукционе де Лаурентис", 1973 год

© Мосфильм/Dino de Laurentiis Cinematografica (1973)
3 из 3

Андрей Миронов (второй слева) в художественном фильме "Невероятные приключения итальянцев в России" (режиссеры — Эльдар Рязанов, Франко Е. Проспери).

© РИА Новости / РИА Новости
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Прочитав сценарий, Берберов разочарованно заметил: "Текст не учитывает и сотой доли возможностей моего Кинга. А Кинг может все!" Добавили еще несколько эпизодов. Льва привезли на площадку, и выяснилось, что он не готов к работе. Это был тихий, спокойный большой кот, совершенно не дрессированный и не желавший выполнять команды режиссера. Ужасно намучились. А Эльдар Александрович поклялся, что никаких животных, даже собак и кошек, больше снимать не будет.

"Ирония судьбы": Басилашвили и Яковлев

Ипполита в комедии "Ирония судьбы" должен был играть Басилашвили. Но график съемок не совпал с занятостью актера в театре и Рязанов обратился к другому своему товарищу — Юрию Яковлеву. Тот согласился, но в одном эпизоде мы все-таки можем увидеть прежнего исполнителя.
© Мосфильм

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С лёгким паром!
1 из 2

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

© Мосфильм
© Мосфильм (1975)

Фрагмент фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
2 из 2

Фрагмент фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

© Мосфильм (1975)
1 из 2

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

© Мосфильм
2 из 2

Фрагмент фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

© Мосфильм (1975)
Когда Надя поднимает со снега выброшенную в форточку фотографию жениха — на ней Олег Валерианович. Переснять не успели: пришла весна и снег растаял.

"Небеса обетованные": Бурков и Гафт

Президента в "Небесах обетованных" режиссер писал для давнего друга Георгия Буркова. Эльдар Александрович часто его снимал: "Зигзаг удачи", "О бедном гусаре замолвите слово", "Гараж". Даже в "Жестоком романсе" у него была небольшая роль Робинзона, от которой практически ничего не осталось в финальном монтаже.
© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Слово», СП «Синебридж», 1991Эльдар Рязанов в фильме "Небеса обетованные"
Эльдар Рязанов в фильме Небеса обетованные
1 из 2
Эльдар Рязанов в фильме "Небеса обетованные"
© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Слово», СП «Синебридж», 1991
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Кинорежиссер Эльдар Рязанов в новом здании Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации

Режиссер Эльдар Рязанов в новом здании Государственного фонда кинофильмов РФ
2 из 2

Кинорежиссер Эльдар Рязанов в новом здании Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации

© РИА Новости / Илья Питалев
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1 из 2
Эльдар Рязанов в фильме "Небеса обетованные"
© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Слово», СП «Синебридж», 1991
2 из 2

Кинорежиссер Эльдар Рязанов в новом здании Государственного фонда кинофильмов Российской Федерации

© РИА Новости / Илья Питалев
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Бурков беспокоился: он ложился в больницу, предстояла операция на ноге. Рязанов подбодрил товарища: "Так Президент у нас хромой — вот ты и сыграешь на костылях". Но актер скоропостижно скончался в клинике буквально через несколько дней. А роль в итоге блестяще сыграл Валентин Гафт.

"Он любит поесть — и я люблю": про любимого пса Чонкина

Еще одна многолетняя мечта Рязанова — экранизация повести Владимира Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Дошло даже до кастинга. Например, роль сапожника Моисея Сталина режиссер решил отдать Зиновию Гердту, а селекционера Гладышева — Леониду Филатову. Но денег на проект так и не собрали. Войнович после этого продал права иностранной компании.
© РИА Новости / В. Чистяков / Перейти в медиабанк

Кинорежиссер Эльдар Александрович Рязанов в подмосковном Доме творчества писателей "Малеевка"

 Эльдар Рязанов в подмосковном Доме творчества писателей Малеевка
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Кинорежиссер Эльдар Александрович Рязанов в подмосковном Доме творчества писателей "Малеевка"

© РИА Новости / В. Чистяков
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в медиабанк

Украинская ССР. Всесоюзный кинофестиваль "Золотой Дюк" в Одессе. 10-17 сентября 1988 года. Председатель жюри кинофестиваля, советский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Рязанов

Председатель жюри кинофестиваля Золотой Дюк, советский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Рязанов
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Украинская ССР. Всесоюзный кинофестиваль "Золотой Дюк" в Одессе. 10-17 сентября 1988 года. Председатель жюри кинофестиваля, советский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Рязанов

© РИА Новости / Галина Кмит
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© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в медиабанк

Режиссер Эльдар Рязанов с супругой Эммой (справа) на церемонии открытия памятника герою его фильма "Берегись автомобиля" Юрию Деточкину в Самаре

Открытие памятника Юрию Деточкину в Самаре
3 из 3

Режиссер Эльдар Рязанов с супругой Эммой (справа) на церемонии открытия памятника герою его фильма "Берегись автомобиля" Юрию Деточкину в Самаре

© РИА Новости / Юрий Стрелец
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1 из 3

Кинорежиссер Эльдар Александрович Рязанов в подмосковном Доме творчества писателей "Малеевка"

© РИА Новости / В. Чистяков
Перейти в медиабанк
2 из 3

Украинская ССР. Всесоюзный кинофестиваль "Золотой Дюк" в Одессе. 10-17 сентября 1988 года. Председатель жюри кинофестиваля, советский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Рязанов

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 3

Режиссер Эльдар Рязанов с супругой Эммой (справа) на церемонии открытия памятника герою его фильма "Берегись автомобиля" Юрию Деточкину в Самаре

© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Впрочем, Чонкин в жизни Рязанова остался на долгие годы: он так назвал собаку. "Замечательный парень мой Чонкин. Мы с ним очень похожи. Во всем. Он любит поесть — и я люблю. Он любит гостей — и я их люблю. Нас даже моя жена перестала различать и в мясном отделе покупает сразу же две мозговые косточки, кладет их в две одинаковые миски", — шутил Эльдар Александрович.

"Будем считать это моим автографом": камео Рязанова

"Фишкой" режиссера стали его камео в собственных и чужих фильмах. Он снялся в 17 своих картинах.
© Мосфильм (1979)

Режиссер Эльдар Рязанов, сыгравший в своем фильме "Гараж" пайщика

Эльдар Рязанов в фильме Гараж
1 из 4

Режиссер Эльдар Рязанов, сыгравший в своем фильме "Гараж" пайщика

© Мосфильм (1979)
© Киностудия «Мосфильм», 1975

Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Эльдар Рязанов в фильме Ирония судьбы, или С лёгким паром!
2 из 4

Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

© Киностудия «Мосфильм», 1975
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Олег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме "Вокзал для двоих" (режиссер Эльдар Рязанов)

Олег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме Вокзал для двоих (режиссер Эльдар Рязанов)
3 из 4

Олег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме "Вокзал для двоих" (режиссер Эльдар Рязанов)

© РИА Новости
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© РИА Новости / Виталий Савельев / Перейти в медиабанк

Народный артист РСФСР кинорежиссер Эльдар Рязанов за рабочим столом на даче

Кинорежиссер Эльдар Рязанов за рабочим столом на даче
4 из 4

Народный артист РСФСР кинорежиссер Эльдар Рязанов за рабочим столом на даче

© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в медиабанк
1 из 4

Режиссер Эльдар Рязанов, сыгравший в своем фильме "Гараж" пайщика

© Мосфильм (1979)
2 из 4

Эльдар Рязанов в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!"

© Киностудия «Мосфильм», 1975
3 из 4

Олег Басилашвили и Людмила Гурченко в фильме "Вокзал для двоих" (режиссер Эльдар Рязанов)

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 4

Народный артист РСФСР кинорежиссер Эльдар Рязанов за рабочим столом на даче

© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в медиабанк
Иногда это были маленькие бессловесные эпизоды: проспавший все события "Гаража" начальник отдела насекомых, незадачливый сосед Жени Лукашина в самолете в "Иронии судьбы". А иногда — роли со словами, как в "Вокзале для двоих", где Рязанов сыграл заместителя начальника вокзала, к которому за помощью пытаются обратиться герои картины.

Рязанов говорил так: "Будем считать это моим автографом: как художник вставляет в многофигурную композицию свой автопортрет, так и я снимаю самого себя в маленькой роли".
И сегодня, когда мы пересматриваем фильмы Эльдара Александровича, его появление на экране неизменно вызывает улыбку.
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