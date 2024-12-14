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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой - РИА Новости, 14.12.2024

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки Раисы Максимовой ее коллегам, родным и близким. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:07

2024-12-14T15:07

2024-12-14T15:16

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки Раисы Максимовой ее коллегам, родным и близким. Народная артистка РСФСР, актриса МХТ имени Чехова Раиса Максимова ушла из жизни в возрасте 95 лет вечером 11 декабря. В субботу проходит прощание с актрисой в МХТ имени Чехова. "Это большая потеря для российской культуры, для родных, близких и всех нас", —говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.Мишустин отметил драматический дар и мастерство перевоплощения, позволившие актрисе сыграть множество ролей на сцене и в кино, а также ее душевную щедрость, открытость и незаурядность. Он назвал Раису Максимову примером преданности профессии и Московскому художественному театру имени Чехова, в труппу которого она была приглашена в 1956 году.Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Впервые она вышла на сцену в родном Саратове в 1946 году – "юной девушкой без специального образования" вступила во вспомогательный состав Театра драмы имени Карла Маркса. В 1952 году она без экзаменов была принята в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского, где училась вместе с Олегом Басилашвили, Татьяной Дорониной, Михаилом Козаковым, Евгением Евстигнеевым. За время работы в МХАТ Максимова играла Ирину и Ольгу в "Трех сестрах" Немировича-Данченко, Наташу в "На дне", Фею в "Синей птице", Клаву Полуорлову в "Старом Новом годе", Машу в "Эшелоне", а также Вечную Алису в "Северном ветре".

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россия, рсфср, саратов, михаил мишустин, карл маркс, олег басилашвили