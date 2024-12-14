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Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой - РИА Новости, 14.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:07 14.12.2024 (обновлено: 15:16 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/raisa-1989209220.html
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой - РИА Новости, 14.12.2024
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки Раисы Максимовой ее коллегам, родным и близким. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:07
2024-12-14T15:16
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки Раисы Максимовой ее коллегам, родным и близким. Народная артистка РСФСР, актриса МХТ имени Чехова Раиса Максимова ушла из жизни в возрасте 95 лет вечером 11 декабря. В субботу проходит прощание с актрисой в МХТ имени Чехова. "Это большая потеря для российской культуры, для родных, близких и всех нас", —говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.Мишустин отметил драматический дар и мастерство перевоплощения, позволившие актрисе сыграть множество ролей на сцене и в кино, а также ее душевную щедрость, открытость и незаурядность. Он назвал Раису Максимову примером преданности профессии и Московскому художественному театру имени Чехова, в труппу которого она была приглашена в 1956 году.Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Впервые она вышла на сцену в родном Саратове в 1946 году – "юной девушкой без специального образования" вступила во вспомогательный состав Театра драмы имени Карла Маркса. В 1952 году она без экзаменов была принята в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского, где училась вместе с Олегом Басилашвили, Татьяной Дорониной, Михаилом Козаковым, Евгением Евстигнеевым. За время работы в МХАТ Максимова играла Ирину и Ольгу в "Трех сестрах" Немировича-Данченко, Наташу в "На дне", Фею в "Синей птице", Клаву Полуорлову в "Старом Новом годе", Машу в "Эшелоне", а также Вечную Алису в "Северном ветре".
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96
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россия, рсфср, саратов, михаил мишустин, карл маркс, олег басилашвили
Культура, Россия, РСФСР, Саратов, Михаил Мишустин, Карл Маркс, Олег Басилашвили
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Раисы Максимовой

Мишустин назвал смерть Раисы Максимовой большой потерей для российской культуры

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАктриса Раиса Максимова
Актриса Раиса Максимова - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Актриса Раиса Максимова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки Раисы Максимовой ее коллегам, родным и близким.
Народная артистка РСФСР, актриса МХТ имени Чехова Раиса Максимова ушла из жизни в возрасте 95 лет вечером 11 декабря. В субботу проходит прощание с актрисой в МХТ имени Чехова.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктриса Раиса Максимова в сцене из спектакля "Северный ветер" в МХТ имени А. П. Чехова
Актриса Раиса Максимова в сцене из спектакля Северный ветер в МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актриса Раиса Максимова в сцене из спектакля "Северный ветер" в МХТ имени А. П. Чехова
"Это большая потеря для российской культуры, для родных, близких и всех нас", —говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Мишустин отметил драматический дар и мастерство перевоплощения, позволившие актрисе сыграть множество ролей на сцене и в кино, а также ее душевную щедрость, открытость и незаурядность. Он назвал Раису Максимову примером преданности профессии и Московскому художественному театру имени Чехова, в труппу которого она была приглашена в 1956 году.
Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Впервые она вышла на сцену в родном Саратове в 1946 году – "юной девушкой без специального образования" вступила во вспомогательный состав Театра драмы имени Карла Маркса.
В 1952 году она без экзаменов была принята в Школу-студию МХАТ на курс Павла Массальского, где училась вместе с Олегом Басилашвили, Татьяной Дорониной, Михаилом Козаковым, Евгением Евстигнеевым.
За время работы в МХАТ Максимова играла Ирину и Ольгу в "Трех сестрах" Немировича-Данченко, Наташу в "На дне", Фею в "Синей птице", Клаву Полуорлову в "Старом Новом годе", Машу в "Эшелоне", а также Вечную Алису в "Северном ветре".
© РИА Новости / А. ГорнштейнСоветская актриса театра и кино Раиса Максимова. Архивное фото
Советская актриса театра и кино Раиса Максимова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / А. Горнштейн
Советская актриса театра и кино Раиса Максимова. Архивное фото
 
КультураРоссияРСФСРСаратовМихаил МишустинКарл МарксОлег Басилашвили
 
 
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