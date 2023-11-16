Киноляпы: чего вы не замечали в любимых фильмах
© Мосфильм (1965)Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
© Мосфильм (1965)
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Множество раз пересмотренные киноленты могут таить сюрпризы: следя за сюжетом, сложно заметить, что внезапно поменялся цвет рубашки героя, номер автомобиля или на место действия вдруг опустился туман. Киноляпы, которые вы наверняка пропустили в любимых фильмах, — в материале РИА Новости.
Случайные или нарочные: нестыковки в советских фильмах
"Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965) — неизменный хит праздничной телепрограммы, эту картину все изучили вдоль и поперек. Но мало кто заметил ошибку в новелле "Наваждение".
© Мосфильм (1965)Кадры из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
© Мосфильм (1965)
Кадры из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Когда Шурику и Лиде преграждает путь собака, они дают ей снотворное. Вот только в колбасу засовывают четыре таблетки, а умный пес, съев угощение, оставляет на асфальте пять.
Гримеры, которые готовили Евгения Леонова к роли Трошкина в "Джентльменах удачи" (1971), так и не определились, как располагается татуировка в виде лампочки. Или же это сделали специально — чтобы подчеркнуть ненатуральность наколок добродушного заведующего детсада, вынужденного притворяться бандитом по кличке Доцент?
© Мосфильм (1971)Кадры из фильма "Джентльмены удачи"
© Мосфильм (1971)
Кадры из фильма "Джентльмены удачи"
Внимательные зрители могли заметить нестыковку уже на первых минутах трагикомедии "Берегись автомобиля" (1966). Возлюбленная Деточкина Люба подкатывает к остановке на троллейбусе 413, а уезжает — на 478-м. Видимо, нельзя было арендовать одну машину для съемок на несколько дней.
Автослесарь, с которым Семицветовы обнаруживают, что их "Волга" пропала, при съемке с разных ракурсов держит в руках то белую, то черную тряпку. Деточкин сидит в пивной со следователем Подберезовиковым в клетчатой рубашке, а выходит — уже в однотонной.
© Мосфильм (1966)Кадры из фильма "Берегись автомобиля"
Кадры из фильма "Берегись автомобиля"
© Мосфильм (1966)
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© Мосфильм (1966)Кадры из фильма "Берегись автомобиля"
Кадры из фильма "Берегись автомобиля"
© Мосфильм (1966)
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© Мосфильм (1966)Кадры из фильма "Берегись автомобиля"
Кадры из фильма "Берегись автомобиля"
© Мосфильм (1966)
3 из 3
Кадры из фильма "Берегись автомобиля"
© Мосфильм (1966)
1 из 3
Кадры из фильма "Берегись автомобиля"
© Мосфильм (1966)
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Кадры из фильма "Берегись автомобиля"
© Мосфильм (1966)
3 из 3
В "Иронии судьбы, или С легким паром!" (1975) Лукашин из ревности выбрасывает в окно фотографию жениха Нади Ипполита, на которой — Юрий Яковлев. Но на улице Надя подбирает портрет Олега Басилашвили. Его уже утвердили на роль, но он не смог приехать на съемки по личным обстоятельствам.
© Мосфильм (1975)Кадры из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
© Мосфильм (1975)
Кадры из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"
С Басилашвили также связан киноляп в "Служебном романе" (1977): у его героя Самохвалова по-разному завязан галстук в соседних сценах. Сегодня избежать таких промахов позволяют камеры на смартфонах: костюмеры фотографируют артистов каждый съемочный день, чтобы в точности повторить образ в следующий раз.
Ссору Калугиной и Новосельцева в ее кабинете, когда она выплескивает ему в лицо стакан воды, явно снимали не за один раз: разводы на стене то больше, то меньше.
© Мосфильм (1977)Кадры из фильма "Служебный роман"
© Мосфильм (1977)
Кадры из фильма "Служебный роман"
Ошибку иногда провоцирует сама природа. Например, в комедии "Любовь и голуби" (1985) один дубль сцены, в которой дядя Митя врет Наде о смерти бабы Шуры, сняли в ясную погоду, а другой — в тумане.
© Мосфильм (1984)Кадры из фильма "Любовь и голуби"
© Мосфильм (1984)
Кадры из фильма "Любовь и голуби"
Исторические огрехи и непонятная кириллица: западные киноляпы
Киноляпами грешит и Голливуд. Зачастую — из-за недостаточного знания эпохи и культурных пробелов.
В "Титанике" (1997) в каюте Роуз висят "Водяные лилии" Клода Моне, хотя художник написал эту серию картин спустя восемь лет после гибели трансатлантического лайнера.
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)Кадр из фильма "Титаник"
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)
Кадр из фильма "Титаник"
Главный герой "Терминала" (2004) Виктора Наворски, которого сыграл Том Хэнкс, родом из придуманной страны Кракожии, однако в его документах значится белорусский город Гомель. А вместо имени на кириллице — полная абракадабра.
Неразбериха и в российском паспорте героя Мэтта Деймона в "Идентификации Борна" (2002).
© Amblin Entertainment (2004)Кадр из фильма "Терминал"
Кадр из фильма "Терминал"
© Amblin Entertainment (2004)
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© Universal Pictures, The Kennedy/Marshall Company (2002)Кадр из фильма "Идентификация Борна"
Кадр из фильма "Идентификация Борна"
© Universal Pictures, The Kennedy/Marshall Company (2002)
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Кадр из фильма "Терминал"
© Amblin Entertainment (2004)
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Кадр из фильма "Идентификация Борна"
© Universal Pictures, The Kennedy/Marshall Company (2002)
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Иногда подводит банальная невнимательность. На съемках "Игры престолов" не заметили, что кто-то оставил в кадре стаканчик из популярной кофейни. "Латте, который появился в серии, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай", — шутили потом кинематографисты.
© HBO (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
© HBO (2011 – 2019)
Кадр из сериала "Игра престолов"
Без киноляпов, видимо, не обойтись. Главное, чтобы фильм был хороший.