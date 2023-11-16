https://ria.ru/20231116/filmy-1909540203.html

Киноляпы: чего вы не замечали в любимых фильмах

Киноляпы: чего вы не замечали в любимых фильмах - РИА Новости, 16.11.2023

Киноляпы: чего вы не замечали в любимых фильмах

Множество раз пересмотренные киноленты могут таить сюрпризы: следя за сюжетом, сложно заметить, что внезапно поменялся цвет рубашки героя, номер автомобиля или... РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-16T08:00

2023-11-16T08:00

2023-11-16T08:03

культура

кино и сериалы

голливуд

эльдар рязанов

олег басилашвили

леонид гайдай

игра престолов (сериал)

том хэнкс

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Множество раз пересмотренные киноленты могут таить сюрпризы: следя за сюжетом, сложно заметить, что внезапно поменялся цвет рубашки героя, номер автомобиля или на место действия вдруг опустился туман. Киноляпы, которые вы наверняка пропустили в любимых фильмах, — в материале РИА Новости.Случайные или нарочные: нестыковки в советских фильмах"Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965) — неизменный хит праздничной телепрограммы, эту картину все изучили вдоль и поперек. Но мало кто заметил ошибку в новелле "Наваждение".Когда Шурику и Лиде преграждает путь собака, они дают ей снотворное. Вот только в колбасу засовывают четыре таблетки, а умный пес, съев угощение, оставляет на асфальте пять.Гримеры, которые готовили Евгения Леонова к роли Трошкина в "Джентльменах удачи" (1971), так и не определились, как располагается татуировка в виде лампочки. Или же это сделали специально — чтобы подчеркнуть ненатуральность наколок добродушного заведующего детсада, вынужденного притворяться бандитом по кличке Доцент?Внимательные зрители могли заметить нестыковку уже на первых минутах трагикомедии "Берегись автомобиля" (1966). Возлюбленная Деточкина Люба подкатывает к остановке на троллейбусе 413, а уезжает — на 478-м. Видимо, нельзя было арендовать одну машину для съемок на несколько дней.Автослесарь, с которым Семицветовы обнаруживают, что их "Волга" пропала, при съемке с разных ракурсов держит в руках то белую, то черную тряпку. Деточкин сидит в пивной со следователем Подберезовиковым в клетчатой рубашке, а выходит — уже в однотонной.В "Иронии судьбы, или С легким паром!" (1975) Лукашин из ревности выбрасывает в окно фотографию жениха Нади Ипполита, на которой — Юрий Яковлев. Но на улице Надя подбирает портрет Олега Басилашвили. Его уже утвердили на роль, но он не смог приехать на съемки по личным обстоятельствам.С Басилашвили также связан киноляп в "Служебном романе" (1977): у его героя Самохвалова по-разному завязан галстук в соседних сценах. Сегодня избежать таких промахов позволяют камеры на смартфонах: костюмеры фотографируют артистов каждый съемочный день, чтобы в точности повторить образ в следующий раз.Ссору Калугиной и Новосельцева в ее кабинете, когда она выплескивает ему в лицо стакан воды, явно снимали не за один раз: разводы на стене то больше, то меньше.Ошибку иногда провоцирует сама природа. Например, в комедии "Любовь и голуби" (1985) один дубль сцены, в которой дядя Митя врет Наде о смерти бабы Шуры, сняли в ясную погоду, а другой — в тумане.Исторические огрехи и непонятная кириллица: западные киноляпыКиноляпами грешит и Голливуд. Зачастую — из-за недостаточного знания эпохи и культурных пробелов.В "Титанике" (1997) в каюте Роуз висят "Водяные лилии" Клода Моне, хотя художник написал эту серию картин спустя восемь лет после гибели трансатлантического лайнера.Главный герой "Терминала" (2004) Виктора Наворски, которого сыграл Том Хэнкс, родом из придуманной страны Кракожии, однако в его документах значится белорусский город Гомель. А вместо имени на кириллице — полная абракадабра.Неразбериха и в российском паспорте героя Мэтта Деймона в "Идентификации Борна" (2002).Иногда подводит банальная невнимательность. На съемках "Игры престолов" не заметили, что кто-то оставил в кадре стаканчик из популярной кофейни. "Латте, который появился в серии, был ошибкой. Дейенерис заказывала травяной чай", — шутили потом кинематографисты.Без киноляпов, видимо, не обойтись. Главное, чтобы фильм был хороший.

https://ria.ru/20230917/kino-1896519754.html

голливуд

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

кино и сериалы, голливуд, эльдар рязанов, олег басилашвили , леонид гайдай, игра престолов (сериал), том хэнкс, евгений леонов, юрий яковлев