Крупные землетрясения в мире в 2018-2019 годах

2019
21 сентября в Албании произошло двойное землетрясение. Первый подземный толчок зафиксирован в 14.04 по времени UTC (17.04 мск). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес, очаг залегал на глубине 10 километров. Через несколько минут произошел толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. В ночь на 22 сентября толчки меньшей силы продолжились. Землетрясения и толчки привели к ранениям 105 человек.
8 сентября в китайской юго-западной провинции Сычуань в уезде Вэйюань городского округа Нэйцзян произошло крупное землетрясение магнитудой 5,4, очаг залегал на глубине 10 километров. Стихийное бедствие привело к смерти одного человека, пострадали 63. Более 2,4 тысячи человек были эвакуированы, в зоне стихийного бедствия оказались более 10 тысяч человек, почти все они понесли материальный ущерб. Полностью разрушены 132 постройки, сильные повреждения получило 161 строение.
8 августа днем на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр располагался в 49 километрах к востоку от города Денизли на западе Турции, очаг залегал на глубине семь километров. В результате землетрясения 23 человека обратились в медицинские учреждения. Нанесен ущерб 868 зданиям, 108 из них пострадали значительно.
2 августа у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр располагался в 205 километрах к юго-западу от населенного пункта Пандегланг, очаг залегал на глубине 10 километров. В результате стихийного бедствия пять человек погибли, четверо пострадали, были разрушены 233 здания в провинциях Бантен и Западная Ява.
27 июля стало известно, у берегов Филиппин в трех километрах от острова Итбайят произошло землетрясение магнитудой 5,4, глубина очага которого составляла 9,1 километра. Через три часа в 14 километрах к востоку от острова вновь произошло землетрясение магнитудой 5,9, очаг залегал на глубине 10 километров. В результате толчков погибли пять человек, еще 12 получили травмы.
14 июля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Эпицентр располагался в 102 километрах к северо-востоку от населенного пункта Лайвуй на острове Хальмахера в провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 10 километров. В результате обрушения зданий погибли пять человек, еще один скончался во время эвакуации.
8 июля на юго-западе Ирана неподалеку от города Масджеде-Солейман произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате один человек погиб, 64 пострадали.
18 июня на севере Японии поздно вечером произошло землетрясение магнитудой 6,7, которое вызвало оползни, перебои в энергоснабжении и потребовало эвакуации тысяч местных жителей в префектурах Ямагата и Ниигата. В результате пострадали 30 человек.
17 июня в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны около 23.00 (18.00 мск) было зафиксировано два землетрясения. Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь в 22.55 по местному времени (17.55 мск), через 40 минут еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе. На следующий день в районе были зафиксированы еще 17 повторных толчков меньшей сейсмичности. Стихийные бедствия привели к гибели 13 человек, 199 пострадали.
26 мая землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере Перу. Подземные толчки зафиксированы в 7.41 по времени UTC (10.41 мск). Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 105 километров.
18 мая землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Нинцзян города Сунъюань. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. В зоне бедствия оказались 476 человек, 75 человек были эвакуированы, 33 здания были серьезно повреждены, еще 134 – получили незначительные повреждения. Прямой экономический ущерб оценивается в 3,1 миллиарда юаней.
12 мая произошло землетрясение в Панаме. Магнитуда подземных толчков составила 6,3, эпицентр располагался в 22 километрах от города Пуэрто-Армуэльес в провинции Чирики на границе с Коста-Рикой. Очаг залегал на глубине 37,3 километра.5 человек получили ранения – двое детей в возрасте семи и восьми лет, 17-летняя девушка и престарелая женщина в возрасте 98 лет. Погибших нет. Всего от удара стихии разрушены два строения, еще два частично пострадали.
22 апреля на Филиппинах недалеко от столицы Манилы произошло землетрясение магнитудой 6,3. Погибло 15 человек. Сильнее всего от землетрясения пострадала провинция Пампанга, где были зарегистрированы все погибшие. Местные власти объявили в районе режим бедствия. В результате землетрясения оказались повреждены несколько сооружений, в том числе арка на границе провинций Батаан и Пампанга и две церкви. Международный аэропорт Кларк закрыли на сутки из-за урона, нанесенного одному из его терминалов. Также в провинции наблюдалось массовое отключение электроэнергии.
18 апреля землетрясение магнитудой 6,7 произошло на Тайване. Пострадали 17 человек. Больше всего людей пострадало в городах Тайбэй, Синьбэй и уезде Хуалянь.
17 марта землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Индонезии. Подземные толчки зафиксированы в 07.07 по времени UTC (10.07 мск). Эпицентр располагался в четырех километрах к юго-западу от населенного пункта Сембалунбумбунг (Sembalunbumbung) на острове Ломбок. Очаг залегал на глубине 23,6 километра. Пять человек погибли и более 30 получили ранения при сходе оползня, вызванного землетрясением. Из-за оползней около 40 человек оказались заблокированы у популярного среди туристов водопада Тиу Келеп (Tiu Kelep).
В ночь на 28 февраля произошло землетрясение в районе индонезийской провинции Западная Суматра магнитудой 5,4. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. По данным местных властей, магнитуда землетрясение составила 5,6. Эпицентр находился в 38 километрах к севере-востоку от города Пасаман. Землетрясение привело к эвакуации в округе Солок, 11 человек пострадали.
6 января в районе ирано-иракской границы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров. Эпицентр находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада и в 87 километрах к северо-западу от иранского города Илам. Пострадали 75 человек, у большинства из них легкие ранения.
2018
В ночь на 26 декабря землетрясение магнитудой 4,9 произошло в окрестностях проснувшегося ранее вулкана Этна близ Катании на востоке Сицилии (Италия). Очаг подземных толчков залегал на глубине одного километра. Пострадали 28 человек. В нескольких населенных пунктах в районе землетрясения произошли небольшие обрушения.
16 декабря землетрясение магнитудой 5,7 произошло в уезде Синвэнь городского округа Ибинь в китайской юго-западной провинции Сычуань. Эпицентр находился на глубине 12 километров. В результате толчков 17 человек пострадали, повреждения получили более 6,9 тысячи домохозяйств, из них серьезные - 231 домохозяйство, еще 15 полностью разрушены.
25 ноября землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. Очаг залегал на глубине десяти километров. Эпицентр находился в Иране в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб. В результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана пострадали 780 человек, а на территории Иракского Курдистана погиб один человек, еще 43 пострадали.
В ночь на 26 октября в Ионическом море было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9 баллов в 122 километрах к юго-западу от греческого города Патры. За главным ударом последовали десятки афтершоков. Землетрясение повредило многие здания на греческом острове Закинтос, в том числе монастырь Строфадия, у которого полностью разрушилась башня. Люди не пострадали.
10 октября землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья острова Ява в Индонезии. Толчки были зафиксированы в 40 километрах к северо-востоку от города Сумбераняр (Sumberanyar). Очаг землетрясения залегал на глубине 10,4 километра. В результате землетрясения были повреждены десятки домов, погибли три человека.
6 октября у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр толчков располагался в 20 километрах от Ти Пор-де-Пе, очаг залегал на глубине 15 километров. Погибли 15 человек, были ранены 333, разрушены более семи тысяч домов.
28 сентября утром у побережья индонезийского острова Сулавеси, недалеко от города Палу, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии составило 2010 человек, около 11 тысяч получили ранения. В результате разгула стихии более 67 тысяч жилых домов подверглись разрушению.
8 сентября утром произошло землетрясение магнитудой 5,9 в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Подземные толчки были зафиксированы в Моцзян-ханийском автономном уезде городского округа Пуэр. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров. После первого толчка сейсмологи зарегистрировали более 50 афтершоков разной силы, магнитуда одного превышала 5,0. Подземные толчки ощущались в 15 населенных пунктах уезда, в основном в селах и небольших городах. В результате природного бедствия 28 человек пострадали, более пяти тысяч были перемещены в пункты временного размещения.
5 сентября ночью на острове Хоккайдо на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 6,7. В поселке Ацума, где сила толчков достигла максимальной по японской шкале отметки в 7 баллов, произошли множественные оползни. За двое суток после землетрясения на Хоккайдо были зафиксированы 125 афтершоковых толчков. Жертвами стихийного бедствия стали 44 человека.
В ночь на 26 августа произошло землетрясение магнитудой 6,1 на западе Ирана. Эпицентр находился в 31 километре к западу от города Джаванруд в провинции Керманшах. Очаг залегал на глубине 8,3 километра. Землетрясение также почувствовали жители Багдада, провинций Киркук, Сулеймания, Дияла и Дахук, города Эрбиль и других районов страны. В результате стихийного бедствия три человека погибли, 310 пострадали, восемь деревень провинции Керманшах остались без электричества. Во многих частях провинции возникли перебои с работой водопровода.
5 августа землетрясение магнитудой 6,6 произошло на острове Ломбок в Индонезии. По данным очевидцев, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали. По информации геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 7,0. Затем последовали афтершоки магнитудой 5,4 и 4,3. Их жертвами стали 436 человек. Число погибших в результате двух землетрясений (5 и 19 августа) на острове Ломбок достигло 555 человек, около 1,5 тысячи пострадали и десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.
29 июля в Индонезии на острове Ломбок в непосредственной близости от вулкана Ринджани произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности – на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков. В результате землетрясения погибли 16 человек. Более 500 пеших туристов оказались заблокированными на склонах горы Ринджани из-за схода оползней.
22 июля в Иране за сутки произошли четыре землетрясения. Самым мощным из них стало третье землетрясение в провинции Керманшах магнитудой 5,9, которое ощущалось практически на всей ее территории. В результате 287 жителей провинции получили ранения, 101 здание было полностью разрушено, еще около 850 зданий были повреждены. После землетрясения на территории страны было зафиксировано около 170 афтершоков.
18 июня в Японии в северной части префектуры Осака произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Очаг залегал на глубине 13 километров. Максимальная сила толчков составила шесть по семибалльной японской шкале. Впоследствии за двое суток, истекших с момента землетрясения, в этом районе специалисты зафиксировали 35 афтершоковых толчков. В результате погибли пять человек, ранения и травмы получили 395 человек.
2 мая стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло к северо-западу от города Ясудж на западе Ирана. В результате стихийного бедствия пострадали 76 человек.
В ночь на 26 февраля в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр располагался в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Позже толчки магнитудой 6,3 были зафиксированы в 58,7 километрах к юго-западу от города Менди в центральной части страны. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,2 километра. В результате стихийного бедствия погибли 80 человек.
В ночь на 17 февраля в южном мексиканском штате Оахака произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. В течение суток были зафиксированы десятки афтершоков, причем один из них достиг магнитуды 5,3. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб, было нарушено электроснабжение 1,13 миллиона домов и торговых точек в городе Мехико, штатах Мехико, Герреро, Оахака и Морелос.
В ночь на 6 февраля у побережья уезда Хуалянь на северо-востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,5. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров. После этого китайский сейсмологический центр зарегистрировал еще как минимум пять афтершоков магнитудой более 4,5, а также два афтершока магнитудой 5,2. Число погибших составило 16 человек, пострадали 285, один человек пропал без вести.
31 января землетрясение магнитудой 6,1 произошло на северо-востоке Афганистана. Подземные толчки были зафиксированы в 272 километрах к северо-востоку от Кабула. Очаг подземных толчков залегал на глубине 188 километров. По сообщениям СМИ, подземные толчки ощущались жителями всех крупных городов Пакистана, включая Исламабад и Карачи. В результате землетрясения один человек погиб, по меньшей мере 20 получили ранения в Пакистане.
6 января землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Керманшах на западе Ирана. В результате землетрясения пострадал 41 человек из города Касре-Ширин, еще девять – из города Гилан-э-Герб.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости