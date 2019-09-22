Крупные землетрясения в мире в 2018-2019 годах

22 апреля на Филиппинах недалеко от столицы Манилыземлетрясение магнитудой 6,3. Погибло 15 человек. Сильнее всего от землетрясения пострадала провинция Пампанга, где были зарегистрированы все погибшие. Местные власти объявили в районе режим бедствия. В результате землетрясения оказались повреждены несколько сооружений, в том числе арка на границе провинций Батаан и Пампанга и две церкви. Международный аэропорт Кларк закрыли на сутки из-за урона, нанесенного одному из его терминалов. Также в провинции наблюдалось массовое отключение электроэнергии.